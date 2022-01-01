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7/24 Dinle Murat Başaran

Murat Başaran

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Yaradır Yar

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Sana Ölürüm

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Zaman Geçer

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Pişman Etme

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Canın Sağolsun

... KAPAT
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Albümler

Manyak Severim Murat Başaran

İşte O sensin Murat Başaran

Sana Ölürüm Murat Başaran

Hadi Sende Kudur Murat Başaran

Hadi Sen de Kudur - Bir Öpücük Kesmez Murat Başaran

Azcık Ucundan Murat Başaran

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