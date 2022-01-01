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Murat Başaran
Murat Başaran
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02
Sana Ölürüm
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03
Zaman Geçer
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04
Pişman Etme
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
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05
Canın Sağolsun
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Hayaloğlu
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