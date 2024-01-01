Azcık Ucundan Şarkı Sözleri
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Murat Başaran
Azcık Ucundan
-
Dudağımda hala sıcaklığın var
Bu hayat artık sensiz bana dar
Anlamadın burda sana deli biri var
Gözyaşım aktı akacak yetiş yar
***
Bir yudum aşk için halime bak
Şimdi sadece sensizim yar
***
Sen geceyi başıma bela ettin
Ben sana olan her şeye lanet ettim
Can gidiyor bilemezsin neler çektim
-
Kimi der kadere boyun eg ben boyun egmem
Kafama taktim seni ben kimselere yar etmem
Bir kere gördüm ya seni yerimde hiç duramam
Bir kere güldün ya hani o gülüsü unutamam
***
Ben sana yar yar olayim
Iste gülüm iste kölen olayim
***
Sen bana bir gülü versen
Inadi birakip sevsen
Ölür müsün be güzelim
Azcik ucundan versen
***
Sen bana bir gülü versen
Inadi birakip sevsen
Ölür müsün be sevgilim
Azcik ucundan versen
-
Beni böyle bıraktın çektin gittin sen
Kadere karşı yine bir başıma
Birer arayıp halimi sorsan söylerdim
Söyleyemem neyime göz yaşıma
***
Zaten sende şimdi çektin gittin yoksun
Yoksun ah yanımda
Kim saracak beni sımsıkı canımdan
Zaten sende şimdi çektin gittin yoksun
Yoksun ah yanımda
Kim saracak beni sımsıkı canımdan
***
Başı belalı yar amman amman
Uçuk kaçık deli yarim
Faydası yok kaçma şimdi
Ben senden deliyim
***
Başı belalı yar amman amman
Uçuk kaçık deli yarim
Faydası yok kaçma şimdi
Ben senden deliyim
***
Beni böyle bıraktın çektin gittin sen
Kadere karşı yine bir başıma
Birer arayıp halimi sorsan söylerdim
Söyleyemem neyime göz yaşıma
***
Zaten sende şimdi çektin gittin yoksun
Yoksun ah yanımda
Kim saracak beni sımsıkı canımdan
Zaten sende şimdi çektin gittin yoksun
Yoksun ah yanımda
Kim saracak beni sımsıkı canımdan
***
Başı belalı yar amman amman
Uçuk kaçık deli yarim
Faydası yok kaçma şimdi
Ben senden deliyim
***
Başı belalı yar amman amman
Uçuk kaçık deli yarim
Faydası yok kaçma şimdi
Ben senden deliyim
***
Başı belalı yar amman amman
Uçuk kaçık deli yarim
Faydası yok kaçma şimdi
Ben senden deliyim
***
Başı belalı yar amman amman
Uçuk kaçık deli yarim
Faydası yok kaçma şimdi
Ben senden deliyim
***
Başı belalı yar
-
Zaman geçer yokluguna alisirim sandim
Geçmez günler geçmez geceler ben alisamadim
Bir gün bile bir an bile unutamadim
Bilemezsin kor alevdin ne kadar yandim
Sari saçlarina mavi gözlerine
O ince beline eyvah eyvah asik oldum
***
Yandim yanginlardayim
Tanrim zindanlardayim
Döneceksen dön gel artik
Deniz gözlum ben buradayim
-
Çok sevildin nazlandın
Yüz verince çok şımardın
Aslında tüm suç bende
Seni seni böyle sevmem de
***
Çok sevildin nazlandın
Yüz verince çok şımardın
Aslında tüm suç bende
Seni seni böyle sevmem de
***
Sana kızamam yapma diyemem
Seviyorum ah nazlı yarim
Sana kızamam yapma diyemem
Ama yeter artık be yarim
***
Sana kızamam yapma diyemem
Seviyorum ah nazlı yarim
Sana kızamam yapma diyemem
Ama yeter artık be yarim
***
Bu güzellik kalmaz yanına
Sevgiden başka karın yok dünyada
***
Sabit kalmaz hiçbir şey bilirsin bu dünyada
E bu naz'la bu aşkta biter kalırsın bir başına
Sabit kalmaz hiçbir şey bilirsin bu dünyada
E bu naz'la bu aşkta biter kalırsın bir başına
***
Sana kızamam yapma diyemem
Seviyorum ah nazlı yarim
Sana kızamam yapma diyemem
Ama yeter artık be yarim
***
Sana kızamam yapma diyemem
Seviyorum ah nazlı yarim
Sana kızamam yapma diyemem
Ama yeter artık be yarim
***
Bu güzellik kalmaz yanına
Sevgiden başka karın yok dünyada
***
Sana kızamam yapma diyemem
Seviyorum ah nazlı yarim
Sana kızamam yapma diyemem
Ama yeter artık be yarim
***
Sana kızamam yapma diyemem
Seviyorum ah nazlı yarim
Sana kızamam yapma diyemem
Ama yeter artık be yarim
***
Sana kızamam yapma diyemem
Seviyorum ah nazlı yarim
Sana kızamam yapma diyemem
Ama yeter artık be yarim
-
-
O gözlere takılıp kala kaldım
İşleri oluruna bırak sende
Gençliğim hatrına az mı çektim
***
Yanlışın ucunda durdum ben
Geldim inan sev beni her an
Buna dayanamam aşklar yalan
Benimki çok yalan
Kendimi kimseye anlatamam off
Bu mu aşk bu mu gelip geçer mi
Şuna bir bak sor beni üzer mi
Benim hatırım kendime geçmez
Dayanamazsın kız bana değer mi
-
Son sözün bumu beni kaçırdın ah yanacaksın
Pişman olup deli divane ağlayacaksın
İlk aşkım değilsin nede sonuncu sen olacaksın
Kim yakar seni geceler boyu ben gibi kim yakar
Kim okşar öper deliler gibi söyle kim sarar
***
Dert değil, yanımda olmasan da dert değil
Arayıp sormasan sa dert değil
Sevgimi, bilirsin yar
İçimi bilirsin yar
-
Seni seçtim seni yar
Deli ettin beni yar
Konuşmassam sussam bile
Gözlerimin dili var
***
Seni seçtim seni yar
Deli ettin beni yar
Konuşmassam sussam bile
Gözlerimin dili var
***
Ben bu aşktan yana yana öldüm
Mum gibi eriyip söndüm
Sensiz geçen günlerimi
Dipsiz kuyulara gömdüm
***
Ben bu aşktan yana yana öldüm
Mum gibi eriyip söndüm
Sensiz geçen günlerimi
Dipsiz kuyulara gömdüm
***
Seni seçtim seni yar
Deli ettin beni yar
Konuşmassam sussam bile
Gözlerimin dili var
***
Seni seçtim seni yar
Deli ettin beni yar
Konuşmassam sussam bile
Gözlerimin dili var
***
Ben bu aşktan yana yana öldüm
Mum gibi eriyip söndüm
Sensiz geçen günlerimi
Dipsiz kuyulara gömdüm
***
Ben bu aşktan yana yana öldüm
Mum gibi eriyip söndüm
Sensiz geçen günlerimi
Dipsiz kuyulara gömdüm
***
Ben bu aşktan yana yana öldüm
Mum gibi eriyip söndüm
Sensiz geçen günlerimi
Dipsiz kuyulara gömdüm
***
Ben bu aşktan yana yana öldüm
Mum gibi eriyip söndüm
Sensiz geçen günlerimi
Dipsiz kuyulara gömdüm