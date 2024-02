Murat Başaran

Gönül Hırsızı Kendini kandıradur al hançerini sineme vur *** Yada yak gecelerimin küllerini yüzüme savur Alnıma yazılan bu kara yazı *** Yüreğe ağrıl yüreğe sızı Sevmiyorum de kendini kandır Sensin gönlümün hırsızı *** Ne yapıp ederek aşkı katlederek Nereye varıcan bunu gizleyerek *** Bak ömür geçiyor zaman geçiyor Sensin gönlümün hırsızı ah Kendini kandıradur al hançerini sineme vur *** Yada yak gecelerimin küllerini yüzüme savur Durmaz yüreğim durmaz atar Dertlerine senide katar

Seni Üzerler Seni üzerler seni Gözlerin ağlar görürüm Sızlar yüreğim *** Seni üzerler gülüm Gözlerin ağlar görürüm Sızlar yüreğim *** Ne kadar yakınsın bana bilirim Ama bir o kadar uzak.. Ne kadar yakarsın içimi bilirim Dokunmam bir o kadar yasak. *** Olsun!Dokun beni yar Tenine al beni sar Sen bana yanlız bir o kadar yar *** Seni üzerler seni Gözlerin ağlar görürüm Sızlar yüreğim *** Seni üzerler gülüm Gözlerin ağlar görürüm Sızlar yüreğim

Alev Alev Kuş beyinli densiz Şimdi uyu bensiz Sarılıp yastığa Teselli araman yersiz *** Sanma ben mutluyum Sanma huzurluyum Kahretsin buda huyum Bide böyle gururluyum *** Alev alev, alev alev gönlüm Alev alev yanar sana Alev alev, alev alev yanar sana Sevdim, sevdim de anlamadın Sevdim, sevdim de anlamadın Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın *** Kuş beyinli densiz Şimdi uyu bensiz Sarılıp yastığa Teselli araman yersiz *** Sanma ben mutluyum Sanma huzurluyum Kahretsin buda huyum Bide böyle gururluyum *** Alev alev, alev alev gönlüm Alev alev yanar sana Alev alev, alev alev yanar sana Sevdim, sevdim sevdim anlamadın Sevdim, sevdim de anlamadın Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın *** Alev alev, alev alev gönlüm Alev alev yanar sana Alev alev, alev alev yanar sana Sevdim, sevdim de anlamadın Sevdim, sevdim de anlamadın Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın *** Alev alev, alev alev gönlüm Alev alev yanar sana Alev alev, alev alev yanar sana Sevdim, sevdim de anlamadın Sevdim, sevdim de anlamadın Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın *** Kuş beyinli bensiz

Ayaz Geceler Geceler sessiz sessiz yağar Yağar sabahlara kadar Geceler sessiz sessiz yağar Yağar sabahlara kadar *** Ağlama gönül ağlama Bu sevda seni de yakar Ağlama gönül ağlama Bu sevda seni de yakar *** Geceler sensiz geceler sessiz Geceler çekilmiyor sensiz Geceler hüsran geceler ayaz Geleceksen artık etme naz *** Geceler sensiz geceler sessiz Geceler yaşanmıyor sensiz Geceler hüsran geceler ayaz Geleceksen artık etme naz *** Geceler sessiz sessiz tüter Tüter ocağın dumanı Geceler sessiz sessiz tüter Tüter ocağın dumanı *** Ağlama gönül ağlama Yarın yok tenim anı Ağlama gönül ağlama Yarın yok tenim anı *** Geceler sensiz geceler sessiz Geceler yaşanmıyor sensiz Geceler hüsran geceler ayaz Geleceksen artık etme naz *** Geceler uzun geceler sessiz Geceler çekilmiyor sensiz Geceler hüsran geceler ayaz Geleceksen artık etme naz *** Geceler sensiz geceler sessiz Geceler çekilmiyor sensiz Geceler hüsran geceler ayaz Geleceksen artık etme naz

Neden Hasretin dili olsaydı yüreğim çığlık olurdu *** Nerde olursan ol sesini sana duyururdu Hasretin dili olsaydı yüreğim çığlık olurdu *** Nerde olursan ol sesini sana duyururdu Yanmaksa yürek yürek yanmadım mı sana Sonumuz neden böyle oldu onu söyle bana oof *** Neden Aşk her zaman mutlu sonla bitmiyor Neden Hayat her zaman olunda gitmiyor *** Neden Tanrı bazen kulunu işitmiyor Neden Neden Allah'ım neden Neden Aşk her zaman mutlu sonla bitmiyor *** Neden Hayat her zaman olunda gitmiyor Neden Tanrı bazen kulunu işitmiyor Neden neden Allah'ım neden

İşte O Sensin Sensin… İçimdeki sensin Sebep yokken bu hallere düştüğüm Bile bile seçtiğim Acı çekerken bile tadını hissettiğim Gelirse senden gelsin acımı bal eylersin Varsın desinler deli geçerli sebebimsin Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin Kim diye adını hala koyamadım işte o sensin Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin Kim diye adını hala koyamadım *** İşte o sensin… Her şeyimsin Sensin… İçimdeki sensin Sebep yokken çocuk gibi küstüğüm Haklıysam da sustuğum Çaresiz savunmasız gözlerinde umudum Gelirse senden gelsin acımı bal eylersin Varsın desinler deli geçerli sebebimsin Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin Kim diye adını hala koyamadım işte o sensin Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin Kim diye adını hala koyamadım *** İşte o sensin… Her şeyimsin Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin Kim diye adını hala koyamadım İşte o sensin… Her şeyimsin