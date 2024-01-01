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Azcık Ucundan Şarkı Sözleri

Murat Başaran Azcık Ucundan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Başaran Azcık Ucundan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Azcık Ucundan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Başaran

Murat Başaran

Azcık Ucundan

  • Kız Bana Değer mi

  • Azcık Ucundan Versen

  • Başı Belalı Yar

  • Geceyi Başıma Bela Ettin

  • Zaman Geçer

  • Nazlı Yarim

  • Ay Canözüm

  • Dert Değil

  • Deli Ettin

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