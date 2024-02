Murat Başaran

Akşam olur, hasret büyür dağ olur Bu dağlarda kurşun atsan çığ olu *** Sen oğlunu geri dönmez say annem Ben ölünce belki vatan sağ olur Sen oğlunu geri dönmez say annem Ben ölünce belki vatan sağ olur *** Belki dağlar duman duman savrulur Belki sesim çığlık çığlık duyulur Belki yavrun bir tabuta koyulur Üzülme annem *** Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur Belki kalbim bir bayrağa kan olur Gülümse annem *** Yine yağmur ince ince çiselenir Yine toprak, yaz gelince çiçeklenir *** Sen beni hep rüyalarda gör annem Gör ki kalbim bir mezarda dinlenir Sen beni hep rüyalarda gör annem Gör ki kalbim bir mezarda dinlenir *** Belki dağlar duman duman savrulur Belki sesim çığlık çığlık duyulur Belki yavrun bir tabuta koyulur Üzülme annem *** Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur Belki kalbim bir bayrağa kan olur Gülümse annem

Kara kilit vursunlar dilime Konuşursam bakma yüzüme Üzdüysem canım affet beni Her günüm birbirinden deli *** Pişmanlık desen bini bin para İnsafa gel son bi kez ara Darmaduman olmuşum zaten Geçmiyor ki aşk denen yara *** Ümitsizliğim bana arkadaş Çaresizliğim ona yoldaş Gelmeyeceğini bile bile Ben senin aşkınla sarmaş dolaş *** Kara kilit vursunlar dilime Konuşursam bakma yüzüme Üzdüysem canım affet beni Her günüm birbirinden deli *** Pişmanlık desen biri bin para İnsafa gel son bi kez ara Darmaduman olmuşum zaten Geçmiyor ki aşk denen yara *** Ümitsizliğim bana arkadaş Çaresizliğim ona yoldaş Gelmeyeceğini bile bile Ben senin aşkınla sarmaş dolaş *** Kara kilit vursunlar dilime Konuşursam bakma yüzüme Üzdüysem canım affet beni Her günüm birbirinden deli