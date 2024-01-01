Murat Başaran

Nazlı Yarim Çok sevildin nazlandın Yüz verince çok şımardın Aslında tüm suç bende Seni seni böyle sevmem de *** Çok sevildin nazlandın Yüz verince çok şımardın Aslında tüm suç bende Seni seni böyle sevmem de *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Bu güzellik kalmaz yanına Sevgiden başka karın yok dünyada *** Sabit kalmaz hiçbir şey bilirsin bu dünyada E bu naz'la bu aşkta biter kalırsın bir başına Sabit kalmaz hiçbir şey bilirsin bu dünyada E bu naz'la bu aşkta biter kalırsın bir başına *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Bu güzellik kalmaz yanına Sevgiden başka karın yok dünyada *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim *** Sana kızamam yapma diyemem Seviyorum ah nazlı yarim Sana kızamam yapma diyemem Ama yeter artık be yarim

Azcık Ucundan Versen Kimi der kadere boyun eg ben boyun egmem Kafama taktim seni ben kimselere yar etmem Bir kere gördüm ya seni yerimde hiç duramam Bir kere güldün ya hani o gülüsü unutamam *** Ben sana yar yar olayim Iste gülüm iste kölen olayim *** Sen bana bir gülü versen Inadi birakip sevsen Ölür müsün be güzelim Azcik ucundan versen *** Sen bana bir gülü versen Inadi birakip sevsen Ölür müsün be sevgilim Azcik ucundan versen

Başı Belalı Yar Beni böyle bıraktın çektin gittin sen Kadere karşı yine bir başıma Birer arayıp halimi sorsan söylerdim Söyleyemem neyime göz yaşıma *** Zaten sende şimdi çektin gittin yoksun Yoksun ah yanımda Kim saracak beni sımsıkı canımdan Zaten sende şimdi çektin gittin yoksun Yoksun ah yanımda Kim saracak beni sımsıkı canımdan *** Başı belalı yar amman amman Uçuk kaçık deli yarim Faydası yok kaçma şimdi Ben senden deliyim *** Başı belalı yar amman amman Uçuk kaçık deli yarim Faydası yok kaçma şimdi Ben senden deliyim *** Beni böyle bıraktın çektin gittin sen Kadere karşı yine bir başıma Birer arayıp halimi sorsan söylerdim Söyleyemem neyime göz yaşıma *** Zaten sende şimdi çektin gittin yoksun Yoksun ah yanımda Kim saracak beni sımsıkı canımdan Zaten sende şimdi çektin gittin yoksun Yoksun ah yanımda Kim saracak beni sımsıkı canımdan *** Başı belalı yar amman amman Uçuk kaçık deli yarim Faydası yok kaçma şimdi Ben senden deliyim *** Başı belalı yar amman amman Uçuk kaçık deli yarim Faydası yok kaçma şimdi Ben senden deliyim *** Başı belalı yar amman amman Uçuk kaçık deli yarim Faydası yok kaçma şimdi Ben senden deliyim *** Başı belalı yar amman amman Uçuk kaçık deli yarim Faydası yok kaçma şimdi Ben senden deliyim *** Başı belalı yar

Geceyi Başıma Bela Ettin Dudağımda hala sıcaklığın var Bu hayat artık sensiz bana dar Anlamadın burda sana deli biri var Gözyaşım aktı akacak yetiş yar *** Bir yudum aşk için halime bak Şimdi sadece sensizim yar *** Sen geceyi başıma bela ettin Ben sana olan her şeye lanet ettim Can gidiyor bilemezsin neler çektim

Zaman Geçer Zaman geçer yokluguna alisirim sandim Geçmez günler geçmez geceler ben alisamadim Bir gün bile bir an bile unutamadim Bilemezsin kor alevdin ne kadar yandim Sari saçlarina mavi gözlerine O ince beline eyvah eyvah asik oldum *** Yandim yanginlardayim Tanrim zindanlardayim Döneceksen dön gel artik Deniz gözlum ben buradayim

Kız Bana Değer mi O gözlere takılıp kala kaldım İşleri oluruna bırak sende Gençliğim hatrına az mı çektim *** Yanlışın ucunda durdum ben Geldim inan sev beni her an Buna dayanamam aşklar yalan Benimki çok yalan Kendimi kimseye anlatamam off Bu mu aşk bu mu gelip geçer mi Şuna bir bak sor beni üzer mi Benim hatırım kendime geçmez Dayanamazsın kız bana değer mi

Dert Değil Son sözün bumu beni kaçırdın ah yanacaksın Pişman olup deli divane ağlayacaksın İlk aşkım değilsin nede sonuncu sen olacaksın Kim yakar seni geceler boyu ben gibi kim yakar Kim okşar öper deliler gibi söyle kim sarar *** Dert değil, yanımda olmasan da dert değil Arayıp sormasan sa dert değil Sevgimi, bilirsin yar İçimi bilirsin yar