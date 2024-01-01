Murat Başaran

Pişman Etme Ardımda bıraktım derdi kederi Seviyorum artık ben beni seveni Karşılık görmeyen aşklara paydos Geri getirmiyor yıllar geçen günleri *** Yaşamak bu kadar güzelken Niye kararsın ki dünyam senin yüzünden Geçmişten o kadar dersler aldım ki Ne adımlar attım ben yolu görmeden *** Ya beni gönülden sev ya da Bana yalan aşkından söz etme Ben böyle de çok mutluyum

Bir Öpücük Kesmez Eşme eşeleme yar Yaramı deşeleme yar Hasretinden ölürüm, kaçma köşelere yar ay Savur savur, Allah Allah O da kalmadı billah billah Şu üç günlük dünya derdi kederi salla Savur savur, Allah Allah O da kalmadı billah billah Şu üç günlük dünya derdi kederi salla Gözlerin karalar, kalbimi yaralar Kahrolurum, sebebi belalı yar Bir öpücük kesmez beni belalım Canım ister daha daha seni sarayım Yokluğunda, gecelerde yanarım Yakacaksa yaksın beni belalım Bir öpücük kesmez beni belalım Canım ister daha daha seni sarayım Yokluğunda, gecelerde yanarım Yakacaksa yaksın beni belalım *** Han narinay nay Han narinay nay Han nirinay han nirinay han nirinay Han naran nay nay ran naran ran yeh *** Eşme eşeleme yar Yaramı deşeleme yar Hasretinden ölürüm, kaçma köşelere yar ay Savur savur, Allah Allah O da kalmadı billah billah Şu üç günlük dünya derdi kederi salla Savur savur, Allah Allah O da kalmadı billah billah Şu üç günlük dünya derdi kederi salla *** Gözlerin karalar, kalbimi yaralar Kahrolurum, sebebi belalı yar Bir öpücük kesmez beni belalım Canım ister daha daha seni sarayım Yokluğunda, gecelerde yanarım Yakacaksa yaksın beni belalım *** Bir öpücük kesmez beni belalım Canım ister daha daha seni sarayım Yokluğunda, gecelerde yanarım Yakacaksa yaksın beni belalım *** Ay aha aha aa aaay ay ay aha ay *** Gözlerin karalar, kalbimi yaralar Kahrolurum, sebebi belalı yar Bir öpücük kesmez beni belalım Canım ister daha daha seni sarayım Yokluğunda, gecelerde yanarım Yakacaksa yaksın beni belalım *** Bir öpücük kesmez beni belalım Canım ister daha daha seni sarayım Yokluğunda, gecelerde yanarım Yakacaksa yaksın beni belalım *** Han narinay nay Han narinay nay Han nirinay han nirinay han nirinay Han naran nay nay ran naran ran yeh

Yok Canımın İçi Yok canımın içi Canın da yanmaz oldu şimdi Ne de sevmişim Emanet bu yürek sanki Kalbim ağlıyor Taş değil ki, bu yürek dayanmıyor Özledim seni Balım gözlerin nerde hani O güzel yüzün Kime ağlar güler şimdi Dert olur bana İncitirler, kıyarlar gülüm sana *** Bir kez olsun n'olur beni anla Unutursun demiştin zamanla Başka aşklar gibi geçer sandın Bak işte sen burda yanıldın Bir kez olsun n'olur beni anla Unutursun demiştin zamanla Başka aşklar gibi geçer sandın Bak işte sen burda yanıldın Yok canımın içi *** Yok canımın içi Canın da yanmaz oldu şimdi Ne de sevmişim Emanet bu yürek sanki Kalbim ağlıyor Taş değil ki, bu yürek dayanmıyor Özledim seni Balım gözlerin nerde hani O güzel yüzün Kime ağlar güler şimdi Dert olur bana İncitirler, kıyarlar gülüm sana *** Bir kez olsun n'olur beni anla Unutursun demiştin zamanla Başka aşklar gibi geçer sandın Bak işte sen burda yanıldın Bir kez olsun n'olur beni anla Unutursun demiştin zamanla Başka aşklar gibi geçer sandın Bak işte sen burda yanıldın Yok canımın içi

Yetti Gari Ne yani yetti gari Allah Haydi sana yallah Yetti gari vallah İlla ki görür Allah *** Ne yani yetti gari Allah Haydi sana yallah Yetti gari vallah İlla ki görür Allah *** El alem girmiş kanına Aklını şaştın gittin sen Belayı sardın başıma Haddini aştın bittin sen *** Ne yani yetti gari allah Haydi sana yallah Yetti gari vallah İlla ki görür allah *** Ne yani yetti gari Allah Haydi sana yallah Yetti gari vallah İlla ki görür Allah *** Vallah sevgilim Bu ne naz ne bu halin Bulamam mı zannettin Çoktan doldu yerin *** Al yanaklar benim Bal dudaklar benim Öperim öperim Kendimden geçerim *** Ne yani yetti gari Allah Haydi sana yallah Yetti gari vallah İlla ki görür Allah *** Ne yani yetti gari Allah Haydi sana yallah Yetti gari vallah İlla ki görür Allah *** Ne yani yetti gari Allah Haydi sana yallah Yetti gari vallah İlla ki görür Allah *** Ne yani yetti gari Allah Allah, Allah, Allah Yetti gari vallah İlla ki görür Allah *** Ne yani yetti gari Allah Haydi sana yallah Yetti gari vallah İlla ki görür Allah *** Ne yani yetti gari Allah Allah, Allah, Allah Yetti gari vallah İlla ki görür Allah

Vay Deli Gönlüm İçimden gelmiyor artık seni sevmek Ne yaptım ne ettimse yaranamadım İster miydim seni ağlatıp üzmek Bittiğini söyleyecek yol bulamadım *** Kaldım yalnız kaldım sensiz gecelerde Aradım bir yol diye yarim nerelerde Kaderime boyun eğip gecelerde Kıvrılıp bir köşede dost bulamadım

Hadi Sende Kudur Beni hep kıskanır beni hep üzersin Yok yere ağlatıp yok yere üzersin Tamam anladık sen beni çok seversin Ama sıkma bu kadar gözümden düşersin Bari bu gece yapma hadi sende takıl Hadi çırp ellerini hadi sende katıl Şimdi bütün eller çırpılsın Sesimiz de yeri göğü yıksın Şimdi ayakları ayakları vur Sabaha daha çok hadi sen de kudur

Belam Bugün hasretine yenik düstüm gülüm Çok yazik sensiz geçecek ömrüm Baskasini çekemez bu gönlüm (Belam...) *** Belam... Nedir beni hasretinle yakan Bu gidisin sonum olur inan Haramdir sensiz geceler haram Helalinim seveceksen inan

Allah Allah Bu nasıl aşk böyle yol bulamazsın Akar gider için durduramazsın Ellerin titrer dokunamazsın Kızmak ister ama hiç kızamazsın Ona teslim ruhun anlatamazsın *** O sevişler o gülüşler *** Çekip gidip terkedişler Göz süzmeler iç çekişler Gel de dayan yar *** Ya ben bu aşktan hiçbir şey anlayamadım Allah Allah Omu deli ben mi şaştım Allahım Allah Allah Kıyısına köşesinedokundum anlamadım Anla anla Sonunda beni bile yoldan çıkardın Kalmadı sabrım