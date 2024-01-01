Hadi Sen de Kudur - Bir Öpücük Kesmez Şarkı Sözleri
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Murat Başaran
Hadi Sen de Kudur - Bir Öpücük Kesmez
-
Ardımda bıraktım derdi kederi
Seviyorum artık ben beni seveni
Karşılık görmeyen aşklara paydos
Geri getirmiyor yıllar geçen günleri
***
Yaşamak bu kadar güzelken
Niye kararsın ki dünyam senin yüzünden
Geçmişten o kadar dersler aldım ki
Ne adımlar attım ben yolu görmeden
***
Ya beni gönülden sev ya da
Bana yalan aşkından söz etme
Ben böyle de çok mutluyum
-
Eşme eşeleme yar
Yaramı deşeleme yar
Hasretinden ölürüm, kaçma köşelere yar ay
Savur savur, Allah Allah
O da kalmadı billah billah
Şu üç günlük dünya derdi kederi salla
Savur savur, Allah Allah
O da kalmadı billah billah
Şu üç günlük dünya derdi kederi salla
Gözlerin karalar, kalbimi yaralar
Kahrolurum, sebebi belalı yar
Bir öpücük kesmez beni belalım
Canım ister daha daha seni sarayım
Yokluğunda, gecelerde yanarım
Yakacaksa yaksın beni belalım
Bir öpücük kesmez beni belalım
Canım ister daha daha seni sarayım
Yokluğunda, gecelerde yanarım
Yakacaksa yaksın beni belalım
***
Han narinay nay
Han narinay nay
Han nirinay han nirinay han nirinay
Han naran nay nay ran naran ran yeh
***
Eşme eşeleme yar
Yaramı deşeleme yar
Hasretinden ölürüm, kaçma köşelere yar ay
Savur savur, Allah Allah
O da kalmadı billah billah
Şu üç günlük dünya derdi kederi salla
Savur savur, Allah Allah
O da kalmadı billah billah
Şu üç günlük dünya derdi kederi salla
***
Gözlerin karalar, kalbimi yaralar
Kahrolurum, sebebi belalı yar
Bir öpücük kesmez beni belalım
Canım ister daha daha seni sarayım
Yokluğunda, gecelerde yanarım
Yakacaksa yaksın beni belalım
***
Bir öpücük kesmez beni belalım
Canım ister daha daha seni sarayım
Yokluğunda, gecelerde yanarım
Yakacaksa yaksın beni belalım
***
Ay aha aha aa aaay ay ay aha ay
***
Gözlerin karalar, kalbimi yaralar
Kahrolurum, sebebi belalı yar
Bir öpücük kesmez beni belalım
Canım ister daha daha seni sarayım
Yokluğunda, gecelerde yanarım
Yakacaksa yaksın beni belalım
***
Bir öpücük kesmez beni belalım
Canım ister daha daha seni sarayım
Yokluğunda, gecelerde yanarım
Yakacaksa yaksın beni belalım
***
Han narinay nay
Han narinay nay
Han nirinay han nirinay han nirinay
Han naran nay nay ran naran ran yeh
-
Yok canımın içi
Canın da yanmaz oldu şimdi
Ne de sevmişim
Emanet bu yürek sanki
Kalbim ağlıyor
Taş değil ki, bu yürek dayanmıyor
Özledim seni
Balım gözlerin nerde hani
O güzel yüzün
Kime ağlar güler şimdi
Dert olur bana
İncitirler, kıyarlar gülüm sana
***
Bir kez olsun n'olur beni anla
Unutursun demiştin zamanla
Başka aşklar gibi geçer sandın
Bak işte sen burda yanıldın
Bir kez olsun n'olur beni anla
Unutursun demiştin zamanla
Başka aşklar gibi geçer sandın
Bak işte sen burda yanıldın
Yok canımın içi
***
Yok canımın içi
Canın da yanmaz oldu şimdi
Ne de sevmişim
Emanet bu yürek sanki
Kalbim ağlıyor
Taş değil ki, bu yürek dayanmıyor
Özledim seni
Balım gözlerin nerde hani
O güzel yüzün
Kime ağlar güler şimdi
Dert olur bana
İncitirler, kıyarlar gülüm sana
***
Bir kez olsun n'olur beni anla
Unutursun demiştin zamanla
Başka aşklar gibi geçer sandın
Bak işte sen burda yanıldın
Bir kez olsun n'olur beni anla
Unutursun demiştin zamanla
Başka aşklar gibi geçer sandın
Bak işte sen burda yanıldın
Yok canımın içi
-
Ne yani yetti gari Allah
Haydi sana yallah
Yetti gari vallah
İlla ki görür Allah
***
Ne yani yetti gari Allah
Haydi sana yallah
Yetti gari vallah
İlla ki görür Allah
***
El alem girmiş kanına
Aklını şaştın gittin sen
Belayı sardın başıma
Haddini aştın bittin sen
***
Ne yani yetti gari allah
Haydi sana yallah
Yetti gari vallah
İlla ki görür allah
***
Ne yani yetti gari Allah
Haydi sana yallah
Yetti gari vallah
İlla ki görür Allah
***
Vallah sevgilim
Bu ne naz ne bu halin
Bulamam mı zannettin
Çoktan doldu yerin
***
Al yanaklar benim
Bal dudaklar benim
Öperim öperim
Kendimden geçerim
***
Ne yani yetti gari Allah
Haydi sana yallah
Yetti gari vallah
İlla ki görür Allah
***
Ne yani yetti gari Allah
Haydi sana yallah
Yetti gari vallah
İlla ki görür Allah
***
Ne yani yetti gari Allah
Haydi sana yallah
Yetti gari vallah
İlla ki görür Allah
***
Ne yani yetti gari Allah
Allah, Allah, Allah
Yetti gari vallah
İlla ki görür Allah
***
Ne yani yetti gari Allah
Haydi sana yallah
Yetti gari vallah
İlla ki görür Allah
***
Ne yani yetti gari Allah
Allah, Allah, Allah
Yetti gari vallah
İlla ki görür Allah
-
İçimden gelmiyor artık seni sevmek
Ne yaptım ne ettimse yaranamadım
İster miydim seni ağlatıp üzmek
Bittiğini söyleyecek yol bulamadım
***
Kaldım yalnız kaldım sensiz gecelerde
Aradım bir yol diye yarim nerelerde
Kaderime boyun eğip gecelerde
Kıvrılıp bir köşede dost bulamadım
-
Beni hep kıskanır beni hep üzersin
Yok yere ağlatıp yok yere üzersin
Tamam anladık sen beni çok seversin
Ama sıkma bu kadar gözümden düşersin
Bari bu gece yapma hadi sende takıl
Hadi çırp ellerini hadi sende katıl
Şimdi bütün eller çırpılsın
Sesimiz de yeri göğü yıksın
Şimdi ayakları ayakları vur
Sabaha daha çok hadi sen de kudur
-
Bugün hasretine yenik düstüm gülüm
Çok yazik sensiz geçecek ömrüm
Baskasini çekemez bu gönlüm
(Belam...)
***
Belam...
Nedir beni hasretinle yakan
Bu gidisin sonum olur inan
Haramdir sensiz geceler haram
Helalinim seveceksen inan
-
Bu nasıl aşk böyle yol bulamazsın
Akar gider için durduramazsın
Ellerin titrer dokunamazsın
Kızmak ister ama hiç kızamazsın
Ona teslim ruhun anlatamazsın
***
O sevişler o gülüşler
***
Çekip gidip terkedişler
Göz süzmeler iç çekişler
Gel de dayan yar
***
Ya ben bu aşktan hiçbir şey anlayamadım
Allah Allah
Omu deli ben mi şaştım Allahım
Allah Allah
Kıyısına köşesinedokundum anlamadım
Anla anla
Sonunda beni bile yoldan çıkardın
Kalmadı sabrım
-
Ne aşklar gördüm ben ne sevdalar
Hadi içelim unutulsun acılar
Sensiz geceler sensiz kadehler
Gel de kapansın bitsin bu dertler
***
Seni ben bir gün görebilsem
Bir ömür senle olabilsem
***
Canıma cansın sen be güzelim
Seni şimdiden özledim
Yoksa gönlünde bana yar
Ben ayakta bile giderim