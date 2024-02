Murat Başaran

Seni sevdim canım İnat etme alırım Of ben alırım *** Seni çok çok sever Nasılda kıskanırım Of kıskanırım *** Bir canım var be gülüm Al o da senin sana veririm İki dudağından çıkan Tek heceye bakar Öl de ölürüm *** Ben sana, sana, sana ölürüm Ölürüm, ölürüm, sana ölürüm Sana değer bunu bilirim Of ben bilirim *** Çek vur titrersem namerdim Ölürüm, ölürüm, sana ölürüm Sana değer bunu bilirim Of ben bilirim *** Seni sevdim canım İnat etme alırım Of ben alırım *** Seni çok çok sever Nasılda kıskanırım Of kıskanırım *** Bir canım var be gülüm Al o da senin sana veririm İki dudağından çıkan Tek heceye bakar Öl de ölürüm *** Ben sana, sana, sana ölürüm Ölürüm, ölürüm, sana ölürüm Sana değer bunu bilirim Of ben bilirim *** Çek vur titrersem namerdim Ölürüm, ölürüm, sana ölürüm Sana değer bunu bilirim Of ben bilirim