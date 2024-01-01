Sana Ölürüm Şarkı Sözleri
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Murat Başaran
Sana Ölürüm
Tüm Şarkıları
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Seni sevdim canım
İnat etme alırım
Of ben alırım
***
Seni çok çok sever
Nasılda kıskanırım
Of kıskanırım
***
Bir canım var be gülüm
Al o da senin sana veririm
İki dudağından çıkan
Tek heceye bakar
Öl de ölürüm
***
Ben sana, sana, sana ölürüm
Ölürüm, ölürüm, sana ölürüm
Sana değer bunu bilirim
Of ben bilirim
***
Çek vur titrersem namerdim
Ölürüm, ölürüm, sana ölürüm
Sana değer bunu bilirim
Of ben bilirim
***
Seni sevdim canım
İnat etme alırım
Of ben alırım
***
Seni çok çok sever
Nasılda kıskanırım
Of kıskanırım
***
Bir canım var be gülüm
Al o da senin sana veririm
İki dudağından çıkan
Tek heceye bakar
Öl de ölürüm
***
Ben sana, sana, sana ölürüm
Ölürüm, ölürüm, sana ölürüm
Sana değer bunu bilirim
Of ben bilirim
***
Çek vur titrersem namerdim
Ölürüm, ölürüm, sana ölürüm
Sana değer bunu bilirim
Of ben bilirim