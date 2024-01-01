Sana Ölürüm Şarkı Sözleri
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Murat Başaran
Sana Ölürüm
-
Kara kilit vursunlar dilime
Konuşursam bakma yüzüme
Üzdüysem canım affet beni
Her günüm birbirinden deli
***
Pişmanlık desen bini bin para
İnsafa gel son bi kez ara
Darmaduman olmuşum zaten
Geçmiyor ki aşk denen yara
***
Ümitsizliğim bana arkadaş
Çaresizliğim ona yoldaş
Gelmeyeceğini bile bile
Ben senin aşkınla sarmaş dolaş
***
Kara kilit vursunlar dilime
Konuşursam bakma yüzüme
Üzdüysem canım affet beni
Her günüm birbirinden deli
***
Pişmanlık desen biri bin para
İnsafa gel son bi kez ara
Darmaduman olmuşum zaten
Geçmiyor ki aşk denen yara
***
Ümitsizliğim bana arkadaş
Çaresizliğim ona yoldaş
Gelmeyeceğini bile bile
Ben senin aşkınla sarmaş dolaş
***
Kara kilit vursunlar dilime
Konuşursam bakma yüzüme
Üzdüysem canım affet beni
Her günüm birbirinden deli
-
Akşam olur, hasret büyür dağ olur
Bu dağlarda kurşun atsan çığ olu
***
Sen oğlunu geri dönmez say annem
Ben ölünce belki vatan sağ olur
Sen oğlunu geri dönmez say annem
Ben ölünce belki vatan sağ olur
***
Belki dağlar duman duman savrulur
Belki sesim çığlık çığlık duyulur
Belki yavrun bir tabuta koyulur
Üzülme annem
***
Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur
Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur
Belki kalbim bir bayrağa kan olur
Gülümse annem
***
Yine yağmur ince ince çiselenir
Yine toprak, yaz gelince çiçeklenir
***
Sen beni hep rüyalarda gör annem
Gör ki kalbim bir mezarda dinlenir
Sen beni hep rüyalarda gör annem
Gör ki kalbim bir mezarda dinlenir
***
Belki dağlar duman duman savrulur
Belki sesim çığlık çığlık duyulur
Belki yavrun bir tabuta koyulur
Üzülme annem
***
Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur
Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur
Belki kalbim bir bayrağa kan olur
Gülümse annem
-
Beni sevmen için düştüm bu hallere
Kimi güler kimi ağlar bu halime
Cümle alem şahit oldu sevdiğime
Umrunda mı senin için ölsem bile
Geceleri sabahlara kadar bekleyen
Ağlamaktan başka birşey bilmeyen
Sevdiği insanla değil yalnız yatan
Söyle söyle sen olsaydın ne yapardın
***
Nankör sevdim ama değmezmiş
Nankör kıymet nedir bilmezsin
Körsün kör seni seveni göremedin
Boşver zaten hiç haketmedin
-
Serserinin biriyim hep belalarda
Çekerim dumanlı içerim yara
Gece meyhanede
Gündüz mahallede
Bir koşudur gider
Halim derbeder
***
Gece meyhanede
Gündüz mahallede
Bir koşudur gider
Halim derbeder
***
Ben sözümün eri
İçerim deli deli
Bende yanlış olmaz amma
Benim adım serseri
***
Ben sözümün eri
İçerim deli deli
Bende yanlış olmaz amma
Benim adım serseri
***
Serserinin biriyim hep belalarda
İçerim dumanlı içerim yara
***
Tenha sokaklarda
Gezerim derbeder
Bu nasıl sevdaymış
Ölümden beter
***
Tenha sokaklarda
Gezerim derbeder
Bu nasıl sevdaymış
Ölümden beter
***
Ben sözümün eri
İçerim deli deli
Bende yanlış olmaz amma
Benim adım serseri
***
Ben sözümün eri
İçerim deli deli
Bende yanlış olmaz amma
Benim adım serseri
***
Bir kırık şişeden
İçerim gözlerini
Artık yanlış yapma bana
Zaten adım serseri
***
Ben sözümün eri
İçerim deli deli (deli deli)
Bende yanlış olmaz amma
Benim adım serseri
-
Senin aşkın düşürdü derdime
Zararım kendime karışma halime
Sen var ya sen akla zararsın
Kutupta ateş temmuzda karsın
Bırakta git aşk bana kalsın
***
Seni sevdim falan
Bu sözlerin yalan
Bir de senden arda kalan
Yalnızlık değil mi
***
Seni sevdim falan
Geç bunları yalan
Bir de senden arda kalan
Gözyaşım değil mi
***
Yalan oldu yalan
Bu sözlerin yalan
Bir de senden arda kalan
Gözyaşım değil mi
-
Gel gel gel gel bakalım
Hemen surat asalım
Çok güzel oldun böyle
Hep böyle kalalım
***
Bir kere sevdim diye
Pişman etme
Bari mutlu günlerimizi
Sevgiyle analım
***
Kaçılacak bir şey misin?
Şaşılacak bir şey misin?
Tapılacak bir şey misin?
Ben de anlamadım
***
Hemen herkes gülerken
O suratını asar
Hele bir sabah yataktan
Öcü gibi kalkar
***
Çek damağını korkma
Sevgilin uyanır
Her gün bu ızdıraba
Hangi yürek dayanır?
***
Kaçılacak bir şey misin?
Şaşılacak bir şey misin?
Tapılacak bir şey misin?
Ben de anlamadım
-
Ne değerim görülür
Ne kadrim bilinir
Hal bilmezlerden bizi
Esirge ya Rabbim
***
Değer bilmezlere
Kıymet bilmezlere
Söylenir bu şarkı
Tüm kalsizlere
***
Değer bilmezlere
Kıymet bilmezlere
Söylenir bu şarkı
Tüm kalpsizlere
***
Bir kere de nasip olmadı
Seninle gülmek bile
Çeke çeke dert kalmadı
Kaçıyorken buldu yine
***
Bir kere de nasip olmadı
Seninle gülmek bile
Çeke çeke dert kalmadı
Dertler beni buldu yine
***
Değer bilmezlere
Kıymet bilmezlere
Söylenir bu şarkı
Tüm kalpsizlere
***
Değer bilmezlere
Kıymet bilmezlere
Söylenir bu şarkı
Tüm kalpsizlere
***
Bir kere de nasip olmadı
Seninle gülmek bile
Çeke çeke dert kalmadı
Kaçıyorken buldu yine
***
Bir kere de nasip olmadı
Seninle gülmek bile
Çeke çeke dert kalmadı
Dertler beni buldu yine
***
Değer bilmezlere
Kıymet bilmezlere
Söylenir bu şarkı
Tüm kalpsizlere
***
Değer bilmezlere
Kıymet bilmezlere
Söylenir bu şarkı
Tüm kalpsizlere
***
Bir kere de nasip olmadı
Seninle gülmek bile
Çeke çeke dert kalmadı
Dertler beni buldu yine
***
Değer bilmezlere
Kıymet bilmezlere
Söylenir bu şarkı
Tüm kalpsizlere
***
Değer bilmezlere
Kıymet bilmezlere
Söylenir bu şarkı
Tüm kalpsizlere
-
Beni sevmen için düştüğüm bu hâllere
Kimi güler kimi ağlar garip hâlime
Cümle âlem şahit oldu sevdiğime
Umrunda mı senin için ölsem bile?
***
Geceleri sabahlara kadar bekleyen
Ağlamaktan başka bir çare bilmeyen
Sevdiği insanla değil yalnız yatan
Söyle, söyle sen olsaydın ne yapardın?
***
Nankör, sevdim ama değmezsin
Nankör, kıymet nedir bilmezsin
Körsün kör, seni seveni göremedin
Boş ver, zaten hiç hak etmedin
***
Nankör, sevdim ama değmezsin
Nankör, kıymet nedir bilmezsin
Körsün kör, seni seveni göremedin
Boş ver, zaten hiç hak etmedin
***
Nankör
***
Beni sevmen için düştüğüm bu hâllere
Kimi güler kimi ağlar garip hâlime
Cümle âlem şahit oldu sevdiğime
Umrunda mı senin için ölsem bile?
***
Geceleri sabahlara kadar bekleyen
Ağlamaktan başka bir çare bilmeyen
Sevdiği insanla değil yalnız yatan
Söyle, söyle sen olsaydın ne yapardın?
***
Nankör, sevdim ama değmezsin
Nankör, kıymet nedir bilmezsin
Körsün kör, seni seveni göremedin
Boş ver, zaten hiç hak etmedin
***
Nankör, sevdim ama değmezsin
Nankör, kıymet nedir bilmezsin
Körsün kör, seni seveni göremedin
Boş ver, zaten hiç hak etmedin
***
Nankör, sevdim ama değmezsin
Nankör, kıymet nedir bilmezsin
Körsün kör, seni seveni göremedin
Boş ver, zaten hiç hak etmedin
***
Nankör, sevdim ama değmezsin
Nankör, kıymet nedir bilmezsin
Körsün kör, seni seveni göremedin
Boş ver, zaten hiç hak etmedin
-
Tebrik ederim kazandın işte
Dayanılmaz acıları yıktın üstüme
Kaç yıl kaç zaman geçti boşuna
Sığdıramam hasretini gözyaşlarıma
Sığdıramam hasretini gözyaşlarıma
***
Kaç gündür kederdeyim
Bir garip haldeyim
İşte son nefesteyim
Sen de acıma
***
Gülüm sen de git gitmek istersen
Hadi sen de vur vurmak istersen
Gülüm sen de git gitmek istersen
Hadi sen de vur vurmak istersen
***
Tebrik ederim kazandın işte
Dayanılmaz acıları yıktın üstüme
Kaç yıl kaç zaman geçti boşuna
Sığdıramam hasretini gözyaşlarıma
Sığdıramam hasretini gözyaşlarıma
***
Kaç gündür kederdeyim
Bir garip haldeyim
İşte son nefesteyim
Sen de acıma
***
Gülüm sen de git gitmek istersen
Hadi sen de vur vurmak istersen
Gülüm sen de git gitmek istersen
Hadi sen de vur vurmak istersen
***
Gülüm sen de git gitmek istersen
Hadi sen de vur vurmak istersen