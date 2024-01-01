Murat Başaran

-
İstemez sırnaşma yaklaşma bana
***
İstemiyorum seni yıkıl karşımdan
Yeni bir cümle daha kurdurtma bana
***
Lütfen çek git gönül çarşımdan
Lütfen çek git gönül çarşımdan
Şşt sen 180 derece döndün verdiğin sözlerinden
***
Şşt sen 180 derece döndün anladım gözlerinden
Şşt şşt sen 180 derece döndün verdiğin sözlerinden
***
Şşt sen 180 derece döndün anladım gözlerinden
Yaptığın hataların çizmeyi aştı
Sebepsiz durumların arşa ulaştı
***
Nereden sevdim bilmem nereden Tanrım
Nereden bu sevda kalbe bulaştı
Nereden bu sevda kalbe bulaştı
-
Seni üzerler seni
Gözlerin ağlar görürüm
Sızlar yüreğim
***
Seni üzerler gülüm
Gözlerin ağlar görürüm
Sızlar yüreğim
***
Ne kadar yakınsın bana bilirim
Ama bir o kadar uzak..
Ne kadar yakarsın içimi bilirim
Dokunmam bir o kadar yasak.
***
Olsun!Dokun beni yar
Tenine al beni sar
Sen bana yanlız bir o kadar yar
***
Seni üzerler seni
Gözlerin ağlar görürüm
Sızlar yüreğim
***
Seni üzerler gülüm
Gözlerin ağlar görürüm
Sızlar yüreğim
-
Kuş beyinli densiz
Şimdi uyu bensiz
Sarılıp yastığa
Teselli araman yersiz
***
Sanma ben mutluyum
Sanma huzurluyum
Kahretsin buda huyum
Bide böyle gururluyum
***
Alev alev, alev alev gönlüm
Alev alev yanar sana
Alev alev, alev alev yanar sana
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın
***
Kuş beyinli densiz
Şimdi uyu bensiz
Sarılıp yastığa
Teselli araman yersiz
***
Sanma ben mutluyum
Sanma huzurluyum
Kahretsin buda huyum
Bide böyle gururluyum
***
Alev alev, alev alev gönlüm
Alev alev yanar sana
Alev alev, alev alev yanar sana
Sevdim, sevdim sevdim anlamadın
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın
***
Alev alev, alev alev gönlüm
Alev alev yanar sana
Alev alev, alev alev yanar sana
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın
***
Alev alev, alev alev gönlüm
Alev alev yanar sana
Alev alev, alev alev yanar sana
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın
***
Kuş beyinli bensiz
-
Kuş beyinli densiz
Şimdi uyu bensiz
Sarılıp yastığa
Teselli araman yersiz
***
Sanma ben mutluyum
Sanma huzurluyum
Kahretsin buda huyum
Bide böyle gururluyum
***
Alev alev, alev alev gönlüm
Alev alev yanar sana
Alev alev, alev alev yanar sana
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın
***
Kuş beyinli densiz
Şimdi uyu bensiz
Sarılıp yastığa
Teselli araman yersiz
***
Sanma ben mutluyum
Sanma huzurluyum
Kahretsin buda huyum
Bide böyle gururluyum
***
Alev alev, alev alev gönlüm
Alev alev yanar sana
Alev alev, alev alev yanar sana
Sevdim, sevdim sevdim anlamadın
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın
***
Alev alev, alev alev gönlüm
Alev alev yanar sana
Alev alev, alev alev yanar sana
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın
***
Alev alev, alev alev gönlüm
Alev alev yanar sana
Alev alev, alev alev yanar sana
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim de anlamadın
Sevdim, sevdim, sevdim de anlamadın
***
Kuş beyinli bensiz
-
Geceler sessiz sessiz yağar
Yağar sabahlara kadar
Geceler sessiz sessiz yağar
Yağar sabahlara kadar
***
Ağlama gönül ağlama
Bu sevda seni de yakar
Ağlama gönül ağlama
Bu sevda seni de yakar
***
Geceler sensiz geceler sessiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
***
Geceler sensiz geceler sessiz
Geceler yaşanmıyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
***
Geceler sessiz sessiz tüter
Tüter ocağın dumanı
Geceler sessiz sessiz tüter
Tüter ocağın dumanı
***
Ağlama gönül ağlama
Yarın yok tenim anı
Ağlama gönül ağlama
Yarın yok tenim anı
***
Geceler sensiz geceler sessiz
Geceler yaşanmıyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
***
Geceler uzun geceler sessiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
***
Geceler sensiz geceler sessiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
-
Geceler sessiz sessiz yağar
Yağar sabahlara kadar
Geceler sessiz sessiz yağar
Yağar sabahlara kadar
***
Ağlama gönül ağlama
Bu sevda seni de yakar
Ağlama gönül ağlama
Bu sevda seni de yakar
***
Geceler sensiz geceler sessiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
***
Geceler sensiz geceler sessiz
Geceler yaşanmıyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
***
Geceler sessiz sessiz tüter
Tüter ocağın dumanı
Geceler sessiz sessiz tüter
Tüter ocağın dumanı
***
Ağlama gönül ağlama
Yarın yok tenim anı
Ağlama gönül ağlama
Yarın yok tenim anı
***
Geceler sensiz geceler sessiz
Geceler yaşanmıyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
***
Geceler uzun geceler sessiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
***
Geceler sensiz geceler sessiz
Geceler çekilmiyor sensiz
Geceler hüsran geceler ayaz
Geleceksen artık etme naz
-
Kendini kandıradur al hançerini sineme vur
***
Yada yak gecelerimin küllerini yüzüme savur
Alnıma yazılan bu kara yazı
***
Yüreğe ağrıl yüreğe sızı
Sevmiyorum de kendini kandır
Sensin gönlümün hırsızı
***
Ne yapıp ederek aşkı katlederek
Nereye varıcan bunu gizleyerek
***
Bak ömür geçiyor zaman geçiyor
Sensin gönlümün hırsızı ah
Kendini kandıradur al hançerini sineme vur
***
Yada yak gecelerimin küllerini yüzüme savur
Durmaz yüreğim durmaz atar
Dertlerine senide katar
-
Hasretin dili olsaydı yüreğim çığlık olurdu
***
Nerde olursan ol sesini sana duyururdu
Hasretin dili olsaydı yüreğim çığlık olurdu
***
Nerde olursan ol sesini sana duyururdu
Yanmaksa yürek yürek yanmadım mı sana
Sonumuz neden böyle oldu onu söyle bana oof
***
Neden Aşk her zaman mutlu sonla bitmiyor
Neden Hayat her zaman olunda gitmiyor
***
Neden Tanrı bazen kulunu işitmiyor
Neden Neden Allah'ım neden
Neden Aşk her zaman mutlu sonla bitmiyor
***
Neden Hayat her zaman olunda gitmiyor
Neden Tanrı bazen kulunu işitmiyor
Neden neden Allah'ım neden
-
Hasretin dili olsaydı yüreğim çığlık olurdu
***
Nerde olursan ol sesini sana duyururdu
Hasretin dili olsaydı yüreğim çığlık olurdu
***
Nerde olursan ol sesini sana duyururdu
Yanmaksa yürek yürek yanmadım mı sana
Sonumuz neden böyle oldu onu söyle bana oof
***
Neden Aşk her zaman mutlu sonla bitmiyor
Neden Hayat her zaman olunda gitmiyor
***
Neden Tanrı bazen kulunu işitmiyor
Neden Neden Allah'ım neden
Neden Aşk her zaman mutlu sonla bitmiyor
***
Neden Hayat her zaman olunda gitmiyor
Neden Tanrı bazen kulunu işitmiyor
Neden neden Allah'ım neden
-
Sensin… İçimdeki sensin
Sebep yokken bu hallere düştüğüm
Bile bile seçtiğim
Acı çekerken bile tadını hissettiğim
Gelirse senden gelsin acımı bal eylersin
Varsın desinler deli geçerli sebebimsin
Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin
Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin
Kim diye adını hala koyamadım işte o sensin
Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin
Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin
Kim diye adını hala koyamadım
***
İşte o sensin… Her şeyimsin
Sensin… İçimdeki sensin
Sebep yokken çocuk gibi küstüğüm
Haklıysam da sustuğum
Çaresiz savunmasız gözlerinde umudum
Gelirse senden gelsin acımı bal eylersin
Varsın desinler deli geçerli sebebimsin
Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin
Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin
Kim diye adını hala koyamadım işte o sensin
Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin
Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin
Kim diye adını hala koyamadım
***
İşte o sensin… Her şeyimsin
Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin
Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin
Kim diye adını hala koyamadım
İşte o sensin… Her şeyimsin
-
Sensin… İçimdeki sensin
Sebep yokken bu hallere düştüğüm
Bile bile seçtiğim
Acı çekerken bile tadını hissettiğim
Gelirse senden gelsin acımı bal eylersin
Varsın desinler deli geçerli sebebimsin
Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin
Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin
Kim diye adını hala koyamadım işte o sensin
Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin
Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin
Kim diye adını hala koyamadım
***
İşte o sensin… Her şeyimsin
Sensin… İçimdeki sensin
Sebep yokken çocuk gibi küstüğüm
Haklıysam da sustuğum
Çaresiz savunmasız gözlerinde umudum
Gelirse senden gelsin acımı bal eylersin
Varsın desinler deli geçerli sebebimsin
Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin
Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin
Kim diye adını hala koyamadım işte o sensin
Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin
Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin
Kim diye adını hala koyamadım
***
İşte o sensin… Her şeyimsin
Haykırmak isteyip haykıramadım işte o sensin
Yanında hıçkırıp ağlayamadım yine o sensin
Kim diye adını hala koyamadım
İşte o sensin… Her şeyimsin