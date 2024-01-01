Murat Başaran

Kalbin işine bak yüzüne bakamaz Ağlar durur sen uyurken "Yalnız olamayan böyle mi yapar?" dersen anlarım *** Aşkın içine bak, en güzeline Hem var hem yok mu, bile bile Adalet yok ya, canımı yakar bu sessizlik *** Yerimi bilmem Bilmem ne taraftayım Sesimi duymam Ne zamandır araftayım *** Aşkın içine bak, en güzeline Hem var hem yok mu, bile bile Adalet yok ya, canımı yakar bu sessizlik *** Yerimi bilmem Bilmem ne taraftayım Sesimi duymam Ne zamandır araftayım *** Yerimi bilmem Bilmem ne taraftayım Sesimi duymam Ne zamandır araftayım *** Kimler varmış içimde yoklama yaptım Deliler çıktı, cellatlar bir de şeytanlar *** Yerimi bilmem Bilmem ne taraftayım Sesimi duymam Ne zamandır araftayım *** Yerimi bilmem Bilmem ne taraftayım Sesimi duymam Ne zamandır araftayım *** Kalbin işine bak yüzüne bakamaz Ağlar durur sen uyurken