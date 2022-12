Yol doğru, yük ağır Gözden düşen yaş değil, sadece yar İmkansızsa aşk ben sana sağır Sende bana dilsiz var! *** Ağlamak nereye kadar Say, yaşadıklarımıza say! *** Kimsesi olmayan yolcular gibi Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli *** Yol doğru, yük ağır Gözden düşen yaş değil, sadece yar İmkansızsa aşk ben sana sağır Sende bana dilsiz var! *** Ağlamak nereye kadar Say, yaşadıklarımıza say! *** Kimsesi olmayan yolcular gibi Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli *** Kimsesi olmayan yolcular gibi Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli