Aşk Bu Şarkı Sözleri
Murat Boz Aşk Bu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Boz Aşk Bu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Bu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
İnanabilir misin?
İnanabiliyor musun?
Kendine aşık
Görebiliyor musun?
Kendine aşık, aşk bu
Dinler mi sanıyorsun?
***
İstediğinde kop gel yanıma konuşalım
Aramızda bir şeyler canlansın
Aklın karıştığında, kendine kaldığında
Bahaneler bul ortak olalım
***
Ama sen beni bağışla
Her yanım sana koşarken
Geri dönmek de varmış
İçim yanarken
İkna olup, ya sen ya hiç bir şey derken
Vazgeçmek de varmış kendimi bulurken
***
İnanabilir misin?
İnanabiliyor musun?
Kendine aşık
Görebiliyor musun?
Kendine aşık, aşk bu
Dinler mi sanıyorsun?
***
İstemesem de uğruyor, o kendi derdinde
Bir an bile yalnız bırakmadı
Düşman da olsa dert değil aşk benim içimde
Bana ait bir şey bırakmadı
***
Ama sen beni bağışla
Her yanım sana koşarken
Geri dönmek de varmış
İçim yanarken
İkna olup, ya sen ya hiç bir şey derken
Vazgeçmek de varmış kendimi bulurken
***
İnanabilir misin?
İnanabiliyor musun?
Kendine aşık
Görebiliyor musun?
Kendine aşık, aşk bu
Dinler mi sanıyorsun?