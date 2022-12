İnanabilir misin? İnanabiliyor musun? Kendine aşık Görebiliyor musun? Kendine aşık, aşk bu Dinler mi sanıyorsun? *** İstediğinde kop gel yanıma konuşalım Aramızda bir şeyler canlansın Aklın karıştığında, kendine kaldığında Bahaneler bul ortak olalım *** Ama sen beni bağışla Her yanım sana koşarken Geri dönmek de varmış İçim yanarken İkna olup, ya sen ya hiç bir şey derken Vazgeçmek de varmış kendimi bulurken *** İnanabilir misin? İnanabiliyor musun? Kendine aşık Görebiliyor musun? Kendine aşık, aşk bu Dinler mi sanıyorsun? *** İstemesem de uğruyor, o kendi derdinde Bir an bile yalnız bırakmadı Düşman da olsa dert değil aşk benim içimde Bana ait bir şey bırakmadı *** Ama sen beni bağışla Her yanım sana koşarken Geri dönmek de varmış İçim yanarken İkna olup, ya sen ya hiç bir şey derken Vazgeçmek de varmış kendimi bulurken *** İnanabilir misin? İnanabiliyor musun? Kendine aşık Görebiliyor musun? Kendine aşık, aşk bu Dinler mi sanıyorsun?