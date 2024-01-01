Kimini dudağından, kimini gözünden
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini profilden, kimini belinden
Kenarından ya da köşesinden
Kimini kıvır kıvır saçlarından
***
Kimini dudağından
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini göbeğinden, kimini sesinden
Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden
Kimini serin bakış, bakışlarından
***
Beğenirim hepsini
Severim, ayıramam
Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim
Of aman, of
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Kimini dudağından, kimini gözünden
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini göbeğinden, kimini sesinden
Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden
Kimini serin bakış, bakışlarından
***
Beğenirim hepsini
Severim, ayıramam
Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim
Of aman, of
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Uğrarım hepsine, fazla kalamam
Sormam, telefon karıştırmam
Bir anda müptela olurum hem de
Üzmem, çünkü ben yarıştırmam
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Na-na-na
Kimini dudağından, kimini gözünden
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini profilden, kimini belinden
Kenarından ya da köşesinden
Kimini kıvır kıvır saçlarından
***
Kimini dudağından
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini göbeğinden, kimini sesinden
Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden
Kimini serin bakış, bakışlarından
***
Beğenirim hepsini
Severim, ayıramam
Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim
Of aman, of
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Kimini dudağından, kimini gözünden
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini göbeğinden, kimini sesinden
Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden
Kimini serin bakış, bakışlarından
***
Beğenirim hepsini
Severim, ayıramam
Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim
Of aman, of
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Uğrarım hepsine, fazla kalamam
Sormam, telefon karıştırmam
Bir anda müptela olurum hem de
Üzmem, çünkü ben yarıştırmam
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Na-na-na