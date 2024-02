Kimini dudağından, kimini gözünden Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini profilden, kimini belinden Kenarından ya da köşesinden Kimini kıvır kıvır saçlarından *** Kimini dudağından Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini göbeğinden, kimini sesinden Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden Kimini serin bakış, bakışlarından *** Beğenirim hepsini Severim, ayıramam Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim Of aman, of *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Kimini dudağından, kimini gözünden Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini göbeğinden, kimini sesinden Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden Kimini serin bakış, bakışlarından *** Beğenirim hepsini Severim, ayıramam Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim Of aman, of *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Uğrarım hepsine, fazla kalamam Sormam, telefon karıştırmam Bir anda müptela olurum hem de Üzmem, çünkü ben yarıştırmam *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Na-na-na