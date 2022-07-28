Aşklarım Büyük Benden Şarkı Sözleri
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Murat Boz
Aşklarım Büyük Benden
-
Sildim yazılanı
Yeni düşlerin vakti şimdi
Kafa yordum biraz
Boş verdim hiçliğimi
Biraz hüzünlü bir haldeyim şimdi
Sorgulamadım acı çeken
Kalan mi giden mi
***
Bu gece sen de düşün biraz
Ya da çal adımın üstüne bir kara
Yok ne yapsan
Eskisi kadar acımıyor bu yara
***
Biter mi dünya gailesi
Bitmez derken
Ben yine çalıp alırım aşkı
Koynuma seherden
Yıllanmış sevdalarımı
Bir çıkarsam mahzenden
Sen bile inanamazsın
Aşklarım büyük benden
***
Biter mi dünya gailesi
Bitmez derken
Ben yine çalıp alırım aşkı
Koynuma seherden
Yıllanmış sevdalarımı
Bir çıkarsam mahzenden
Sen bile inanamazsın
Aşklarım büyük benden
***
Biraz hüzünlü bir haldeyim şimdi
Sorgulamadım acı çeken
Kalan mi giden mi
Bu gece sen de düşün biraz
Ya da çal adımın üstüne bir kara
Yok ne yapsan
Eskisi kadar acımıyor bu yara
***
Biter mi dünya gailesi
Bitmez derken
Ben yine çalıp alırım aşkı
Koynuma seherden
Yıllanmış sevdalarımı
Bir çıkarsam mahzenden
Sen bile inanamazsın
Aşklarım büyük benden
***
Biter mi dünya gailesi
Bitmez derken
Ben yine çalıp alırım aşkı
Koynuma seherden
Yıllanmış sevdalarımı
Bir çıkarsam mahzenden
Sen bile inanamazsın
Aşklarım büyük benden
***
Biter mi dünya gailesi
Bitmez derken
Ben yine çalıp alırım aşkı
Koynuma seherden
Yıllanmış sevdalarımı
Bir çıkarsam mahzenden
Sen bile inanamazsın
Aşklarım büyük benden
Sen bile inanamazsın
Aşklarım büyük benden
-
Kaçıncı vazgeçişin benden
Durumu kurtaralım derken
Hep aynı yerden vuran sendin
Dön demek için daha çok erken
***
Kaçıncı vazgeçişin benden
Durumu kurtaralım derken
Hep aynı yerden vuran sendin
Dön demek için daha çok erken
***
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen de çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
***
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen de çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
***
Yorulduk aynı bitişlerden
Hiç değişmez sebeplerden
Tadı tuzu kalmadı aşkımızın
Gidişlerden dönüşlerden
***
Yorulduk aynı bitişlerden
Hiç değişmez sebeplerden
Tadı tuzu kalmadı aşkımızın
Gidişlerden dönüşlerden
***
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen de çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
***
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen de çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
***
Kalbin yeteneksiz
Kalbin yeteneksiz
***
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen de çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
***
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen de çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
-
Sen de vardın o gün bizimle
Dostlar anlattı, adın çok geçti
Üzüntümü herkes gördü yüzümde
Tatsız, anlamsız. Zaman zor geçti
***
İki şarkı okundu
Birisi çok dokundu
"Dönme!" derse gururun
Ona uyma olur mu?
***
İki şarkı okundu
Birisi çok dokundu
Dönme derse gururun
Ona uyma olur mu?
***
Ümitler yaşlanıp, yok olup silinecek
Giden uzaklaştıkça, kalan kıymetlenecek
Soldan sağa, iki kalpli en zor bulmaca
Aşkı birimiz çözecek, birimiz de üzülecek
***
Ümitler yaşlanıp, yok olup silinecek
Giden uzaklaştıkça, kalan kıymetlenecek
Soldan sağa, iki kalpli en zor bulmaca
Aşkı birimiz çözecek, birimiz de üzülecek
***
Sen de vardın o gün bizimle
Dostlar anlattı, adın çok geçti
Üzüntümü herkes gördü yüzümde
Tatsız, anlamsız. Zaman zor geçti
***
İki şarkı okundu
Birisi çok dokundu
"Dönme!" derse gururun
Ona uyma olur mu?
***
İki şarkı okundu
Birisi çok dokundu
Dönme derse gururun
Ona uyma olur mu?
***
Ümitler yaşlanıp, yok olup silinecek
Giden uzaklaştıkça, kalan kıymetlenecek
Soldan sağa, iki kalpli en zor bulmaca
Aşkı birimiz çözecek, birimiz de üzülecek
***
Ümitler yaşlanıp, yok olup silinecek
Giden uzaklaştıkça, kalan kıymetlenecek
Soldan sağa, iki kalpli en zor bulmaca
Aşkı birimiz çözecek, birimiz de üzülecek
-
Düşündüm olanı biteni enine boyuna
Biraz dinlen kalbim dedim
Ne şanslı derlerdi sığmazdım ele avuca
Oysa şanstan bihaberdim
***
Sonra sen çıkageldin
Uzun cümlelerdin
Doyulmazdı sohbetinin tadına
***
Zamanla sessizleştin
Biraz hiddetliydin
Nasıl da değiştin küstük aşka
***
Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında
Dön bu sen değilsin bize kıyma
Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında
Dön bu terk ediş yakışmıyor aşka
***
Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında
Dön bu sen değilsin bize kıyma
Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında
Dön bu terk ediş yakışmıyor aşka
***
Düşündüm olanı biteni enine boyuna
Biraz dinlen kalbim dedim
Ne şanslı derlerdi sığmazdım ele avuca
Oysa şanstan bihaberdim
***
Sonra sen çıkageldin
Uzun cümlelerdin
Doyulmazdı sohbetinin tadına
***
Zamanla sessizleştin
Biraz hiddetliydin
Nasıl da değiştin küstük aşka
***
Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında
Dön bu sen değilsin bize kıyma
Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında
Dön bu terk ediş yakışmıyor aşka
***
Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında
Dön bu sen değilsin bize kıyma
Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında
Dön bu terk ediş yakışmıyor aşka
-
Bak bize gerek yok söze
Her bakış yüzünde ayrılık kokuyor
***
Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor
Ardında korkular sinmiyor
Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor
İçinde dinmiyor
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
***
Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor
Ardında korkular sinmiyor
Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor
İçinde dinmiyor
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
-
Habersiz geçivermiş yıllar
Dün gibi hatıralar
Takvimlerden sonbahar gibi
Dökülmüş yapraklar
***
Anladım ki hala özlüyorum
Elimde olmadan
Sendin sığındığım liman
***
Nefesini kokunu kalbime
Eşsiz dokunuşunu
Derinde izler
Nasıl unuturum yokluğunu
***
Arıyorum akıp giderken ömür
Bir haberini almaya razı gönül
Beni bana bıraktığın halime
Herkes üzülür
***
Gece yarıları ecel saatler
Başımıza gelen kırık hayaller
Hayat öpücüğüm dudaklarında
Buna ölünür
***
Habersiz geçivermiş yıllar
Dün gibi hatıralar
Takvimlerden sonbahar gibi
Dökülmüş yapraklar
***
Anladım ki hala özlüyorum
Elimde olmadan
Sendin sığındığım liman
***
Nefesini kokunu kalbime
Eşsiz dokunuşunu
Derinde izler
Nasıl unuturum yokluğunu
***
Arıyorum akıp giderken ömür
Bir haberini almaya razı gönül
Beni bana bıraktığın halime
Herkes üzülür
***
Gece yarıları ecel saatler
Başımıza gelen kırık hayaller
Hayat öpücüğüm dudaklarında
Buna ölünür
***
Arıyorum akıp giderken ömür
Bir haberini almaya razı gönül
Beni bana bıraktığın halime
Herkes üzülür
***
Gece yarıları ecel saatler
Başımıza gelen kırık hayaller
Hayat öpücüğüm dudaklarında
Buna ölünür
Buna ölünür
Buna ölünür
-
Aşkla senin arana ne girdi ne dersin
Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin
***
Tanıyamadım bu yenisini ben
Sevmişim bir yabancı
Alışamadım bu yeni sana ben
Anlayamadım yalancı
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalple senin arana ne girdi ne dersin
Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin
***
Yaptığım altı üstü bir hata
Sevmişim bir yabancı
Tuz basar gibi açık yarama
Sevmedin beni yalancı
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
-
Şüphen mi var olmasın korkma
Sallanır her gemi vuran dalgalarla
Biraz sabır biraz zaman
Kalbimizin akıyla çıkarız bu zordan
***
Kurunun yanında yaşta yanabilir
Güzeli varsa kötü de olabilir
Katlanılmaz diyen büyük yanılır
Seven insan her şeye katlanabilir
***
Biz neleri atlatmadık ki
Bak gör bunu da aşarız
Büyük aşklar büyük acılarla
Sınanırmış unutmamalıyız
***
Biz neleri atlatmadık ki
Bak gör bunu da aşarız
Büyük aşklar büyük acılarla
Sınanırmış unutmamalıyız
***
Şüphen mi var olmasın korkma
Sallanır her gemi vuran dalgalarla
Biraz sabır biraz zaman
Kalbimizin akıyla çıkarız bu zordan
***
Kurunun yanında yaşta yanabilir
Güzeli varsa kötü de olabilir
Katlanılmaz diyen büyük yanılır
Seven insan her şeye katlanabilir
***
Biz neleri atlatmadık ki
Bak gör bunu da aşarız
Büyük aşklar büyük acılarla
Sınanırmış unutmamalıyız
***
Biz neleri atlatmadık ki
Bak gör bunu da aşarız
Büyük aşklar büyük acılarla
Sınanırmış unutmamalıyız
***
Büyük aşklar büyük acılarla
Sınanırmış unutmamalıyız
Büyük aşklar büyük acılarla
Sınanırmış unutmamalıyız
-
Çok oldu beni terk edeli huzur
Hayatımın renkleri soldu
Günleri sayacak dermanım yok ama
Galiba bir yıl oldu
***
Kimileri bu ayrılığı hayra yordu
Bilemezler ne kadar zordu
Gittiğin gün benim için hayat
İnan tamamen durdu
***
Yeri göğü inletsem sesimi duyar mısın?
***
Gel gözlerim tekrar açılsın
Ruhuma çiçekler saçılsın
Bekliyorum dönmez diyorlar
Hadi dön aşkım hepsi yanılsın
***
Gel aşk bizimle anılsın
Kaderimiz tekrardan yazılsın
Başlarız kaldığımız yerden
Sen benim soyadımsın