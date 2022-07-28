Aşklarım Büyük Benden Sildim yazılanı Yeni düşlerin vakti şimdi Kafa yordum biraz Boş verdim hiçliğimi Biraz hüzünlü bir haldeyim şimdi Sorgulamadım acı çeken Kalan mi giden mi *** Bu gece sen de düşün biraz Ya da çal adımın üstüne bir kara Yok ne yapsan Eskisi kadar acımıyor bu yara *** Biter mi dünya gailesi Bitmez derken Ben yine çalıp alırım aşkı Koynuma seherden Yıllanmış sevdalarımı Bir çıkarsam mahzenden Sen bile inanamazsın Aşklarım büyük benden *** Biter mi dünya gailesi Bitmez derken Ben yine çalıp alırım aşkı Koynuma seherden Yıllanmış sevdalarımı Bir çıkarsam mahzenden Sen bile inanamazsın Aşklarım büyük benden *** Biraz hüzünlü bir haldeyim şimdi Sorgulamadım acı çeken Kalan mi giden mi Bu gece sen de düşün biraz Ya da çal adımın üstüne bir kara Yok ne yapsan Eskisi kadar acımıyor bu yara *** Biter mi dünya gailesi Bitmez derken Ben yine çalıp alırım aşkı Koynuma seherden Yıllanmış sevdalarımı Bir çıkarsam mahzenden Sen bile inanamazsın Aşklarım büyük benden *** Biter mi dünya gailesi Bitmez derken Ben yine çalıp alırım aşkı Koynuma seherden Yıllanmış sevdalarımı Bir çıkarsam mahzenden Sen bile inanamazsın Aşklarım büyük benden *** Biter mi dünya gailesi Bitmez derken Ben yine çalıp alırım aşkı Koynuma seherden Yıllanmış sevdalarımı Bir çıkarsam mahzenden Sen bile inanamazsın Aşklarım büyük benden Sen bile inanamazsın Aşklarım büyük benden

Aşkın Suçu Yok Kaçıncı vazgeçişin benden Durumu kurtaralım derken Hep aynı yerden vuran sendin Dön demek için daha çok erken *** Kaçıncı vazgeçişin benden Durumu kurtaralım derken Hep aynı yerden vuran sendin Dön demek için daha çok erken *** Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen de çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz *** Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen de çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz *** Yorulduk aynı bitişlerden Hiç değişmez sebeplerden Tadı tuzu kalmadı aşkımızın Gidişlerden dönüşlerden *** Yorulduk aynı bitişlerden Hiç değişmez sebeplerden Tadı tuzu kalmadı aşkımızın Gidişlerden dönüşlerden *** Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen de çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz *** Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen de çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz *** Kalbin yeteneksiz Kalbin yeteneksiz *** Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen de çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz *** Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen de çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz

Bulmaca Sen de vardın o gün bizimle Dostlar anlattı, adın çok geçti Üzüntümü herkes gördü yüzümde Tatsız, anlamsız. Zaman zor geçti *** İki şarkı okundu Birisi çok dokundu "Dönme!" derse gururun Ona uyma olur mu? *** İki şarkı okundu Birisi çok dokundu Dönme derse gururun Ona uyma olur mu? *** Ümitler yaşlanıp, yok olup silinecek Giden uzaklaştıkça, kalan kıymetlenecek Soldan sağa, iki kalpli en zor bulmaca Aşkı birimiz çözecek, birimiz de üzülecek *** Ümitler yaşlanıp, yok olup silinecek Giden uzaklaştıkça, kalan kıymetlenecek Soldan sağa, iki kalpli en zor bulmaca Aşkı birimiz çözecek, birimiz de üzülecek *** Sen de vardın o gün bizimle Dostlar anlattı, adın çok geçti Üzüntümü herkes gördü yüzümde Tatsız, anlamsız. Zaman zor geçti *** İki şarkı okundu Birisi çok dokundu "Dönme!" derse gururun Ona uyma olur mu? *** İki şarkı okundu Birisi çok dokundu Dönme derse gururun Ona uyma olur mu? *** Ümitler yaşlanıp, yok olup silinecek Giden uzaklaştıkça, kalan kıymetlenecek Soldan sağa, iki kalpli en zor bulmaca Aşkı birimiz çözecek, birimiz de üzülecek *** Ümitler yaşlanıp, yok olup silinecek Giden uzaklaştıkça, kalan kıymetlenecek Soldan sağa, iki kalpli en zor bulmaca Aşkı birimiz çözecek, birimiz de üzülecek

Bize Kıyma Düşündüm olanı biteni enine boyuna Biraz dinlen kalbim dedim Ne şanslı derlerdi sığmazdım ele avuca Oysa şanstan bihaberdim *** Sonra sen çıkageldin Uzun cümlelerdin Doyulmazdı sohbetinin tadına *** Zamanla sessizleştin Biraz hiddetliydin Nasıl da değiştin küstük aşka *** Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında Dön bu sen değilsin bize kıyma Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında Dön bu terk ediş yakışmıyor aşka *** Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında Dön bu sen değilsin bize kıyma Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında Dön bu terk ediş yakışmıyor aşka *** Düşündüm olanı biteni enine boyuna Biraz dinlen kalbim dedim Ne şanslı derlerdi sığmazdım ele avuca Oysa şanstan bihaberdim *** Sonra sen çıkageldin Uzun cümlelerdin Doyulmazdı sohbetinin tadına *** Zamanla sessizleştin Biraz hiddetliydin Nasıl da değiştin küstük aşka *** Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında Dön bu sen değilsin bize kıyma Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında Dön bu terk ediş yakışmıyor aşka *** Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında Dön bu sen değilsin bize kıyma Dön gözümde yaşlarla bırakma ardında Dön bu terk ediş yakışmıyor aşka

Geri Dönüş Olsa Bak bize gerek yok söze Her bakış yüzünde ayrılık kokuyor *** Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor Ardında korkular sinmiyor Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor İçinde dinmiyor *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor Ardında korkular sinmiyor Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor İçinde dinmiyor *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi

Hayat Öpücüğü Habersiz geçivermiş yıllar Dün gibi hatıralar Takvimlerden sonbahar gibi Dökülmüş yapraklar *** Anladım ki hala özlüyorum Elimde olmadan Sendin sığındığım liman *** Nefesini kokunu kalbime Eşsiz dokunuşunu Derinde izler Nasıl unuturum yokluğunu *** Arıyorum akıp giderken ömür Bir haberini almaya razı gönül Beni bana bıraktığın halime Herkes üzülür *** Gece yarıları ecel saatler Başımıza gelen kırık hayaller Hayat öpücüğüm dudaklarında Buna ölünür *** Habersiz geçivermiş yıllar Dün gibi hatıralar Takvimlerden sonbahar gibi Dökülmüş yapraklar *** Anladım ki hala özlüyorum Elimde olmadan Sendin sığındığım liman *** Nefesini kokunu kalbime Eşsiz dokunuşunu Derinde izler Nasıl unuturum yokluğunu *** Arıyorum akıp giderken ömür Bir haberini almaya razı gönül Beni bana bıraktığın halime Herkes üzülür *** Gece yarıları ecel saatler Başımıza gelen kırık hayaller Hayat öpücüğüm dudaklarında Buna ölünür *** Arıyorum akıp giderken ömür Bir haberini almaya razı gönül Beni bana bıraktığın halime Herkes üzülür *** Gece yarıları ecel saatler Başımıza gelen kırık hayaller Hayat öpücüğüm dudaklarında Buna ölünür Buna ölünür Buna ölünür

Kalamam Arkadaş Aşkla senin arana ne girdi ne dersin Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin *** Tanıyamadım bu yenisini ben Sevmişim bir yabancı Alışamadım bu yeni sana ben Anlayamadım yalancı *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalple senin arana ne girdi ne dersin Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin *** Yaptığım altı üstü bir hata Sevmişim bir yabancı Tuz basar gibi açık yarama Sevmedin beni yalancı *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git

Korkma Şüphen mi var olmasın korkma Sallanır her gemi vuran dalgalarla Biraz sabır biraz zaman Kalbimizin akıyla çıkarız bu zordan *** Kurunun yanında yaşta yanabilir Güzeli varsa kötü de olabilir Katlanılmaz diyen büyük yanılır Seven insan her şeye katlanabilir *** Biz neleri atlatmadık ki Bak gör bunu da aşarız Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız *** Biz neleri atlatmadık ki Bak gör bunu da aşarız Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız *** Şüphen mi var olmasın korkma Sallanır her gemi vuran dalgalarla Biraz sabır biraz zaman Kalbimizin akıyla çıkarız bu zordan *** Kurunun yanında yaşta yanabilir Güzeli varsa kötü de olabilir Katlanılmaz diyen büyük yanılır Seven insan her şeye katlanabilir *** Biz neleri atlatmadık ki Bak gör bunu da aşarız Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız *** Biz neleri atlatmadık ki Bak gör bunu da aşarız Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız *** Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız