Şüphen mi var olmasın korkma Sallanır her gemi vuran dalgalarla Biraz sabır biraz zaman Kalbimizin akıyla çıkarız bu zordan *** Kurunun yanında yaşta yanabilir Güzeli varsa kötü de olabilir Katlanılmaz diyen büyük yanılır Seven insan her şeye katlanabilir *** Biz neleri atlatmadık ki Bak gör bunu da aşarız Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız *** Biz neleri atlatmadık ki Bak gör bunu da aşarız Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız *** Şüphen mi var olmasın korkma Sallanır her gemi vuran dalgalarla Biraz sabır biraz zaman Kalbimizin akıyla çıkarız bu zordan *** Kurunun yanında yaşta yanabilir Güzeli varsa kötü de olabilir Katlanılmaz diyen büyük yanılır Seven insan her şeye katlanabilir *** Biz neleri atlatmadık ki Bak gör bunu da aşarız Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız *** Biz neleri atlatmadık ki Bak gör bunu da aşarız Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız *** Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız Büyük aşklar büyük acılarla Sınanırmış unutmamalıyız