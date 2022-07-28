Can Havli Yol doğru, yük ağır Gözden düşen yaş değil, sadece yar İmkansızsa aşk ben sana sağır Sende bana dilsiz var! *** Ağlamak nereye kadar Say, yaşadıklarımıza say! *** Kimsesi olmayan yolcular gibi Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli *** Yol doğru, yük ağır Gözden düşen yaş değil, sadece yar İmkansızsa aşk ben sana sağır Sende bana dilsiz var! *** Ağlamak nereye kadar Say, yaşadıklarımıza say! *** Kimsesi olmayan yolcular gibi Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli *** Kimsesi olmayan yolcular gibi Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli

Adını Bilen Yazsın Sevdik sevildik Alıştık ve ayrıldık Biz aşkı meğer bir oyun sandık *** Bu yalancı baharda İkimiz de yanıldık Ama en güzel yerinde Yarım kaldık *** Sevdik sevildik Alıştık ve ayrıldık Biz aşkı meğer bir oyun sandık *** Bu yalancı baharda İkimiz de yanıldık Ama en güzel yerinde Yarım kaldık *** Hadi gel bir kibrit çak Şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın Bana külleri kalsın *** Nereye doğru baksam Orda hep sen varsın Bu sensiz hallerimin Adını bilen yazsın *** Hadi gel bir kibrit çak Şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın Bana külleri kalsın *** Nereye doğru baksam Orda hep sen varsın Bu sensiz hallerimin Adını bilen yazsın *** Sevdik sevildik Alıştık ve ayrıldık Biz aşkı meğer bir oyun sandık *** Bu yalancı baharda İkimiz de yanıldık Ama en güzel yerinde Yarım kaldık *** Hadi gel bir kibrit çak Şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın Bana külleri kalsın *** Nereye doğru baksam Orda hep sen varsın Bu sensiz hallerimin Adını bilen yazsın *** Hadi gel bir kibrit çak Şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın Bana külleri kalsın *** Nereye doğru baksam Orda hep sen varsın Bu sensiz hallerimin Adını bilen yazsın *** Hadi gel bir kibrit çak Şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın Bana külleri kalsın *** Nereye doğru baksam Orda hep sen varsın Bu sensiz hallerimin Adını bilen yazsın

Direniyorsun Yerin yok zannettin garip dünyada Bir damla olamadıysan sonsuz deryada Gül bile dikenin dibinde yaşıyor da Dön bir bak kalbine gerek yok feryada *** Nasip işi ayrı, hesap işi ayrı Bundan böyle bana yok senden gayrı Bundan böyle sana yok benden gayrı *** Senin olsun, benim olsun İki kalbe huzur dolsun Mutluluktan öleceğiz diyorum Direniyorsun *** Senin olsun, benim olsun İki kalbe huzur dolsun Mutluluktan öleceğiz diyorum Direniyorsun (Anlamıyorsun)

Elveda Deme Acım derin tarifsiz Talihsiz bir yerde Ne sen onu bulabilirsin Ne ben çıkabilirim *** Acım derin tarifsiz Talihsiz bir yerde Ne sen onu bulabilirsin Ne ben çıkabilirim *** İyi günde dar günümde Sen hep orda yanı başımda Ne oldu da ayrılmaya Bunca heves anlatsana *** Elveda deme bana sakın Sen git dargınım, kırgınım olanlara Yıllara, hayalimi çalanlara *** Elveda deme bana sakın Sen git dargınım, kırgınım olanlara Yıllara, hayalimi çalanlara

Janti Gözü karaydı siyahtan kömürdü Silahtı vururdu delerdi tek bakışta Yürüyünce saatler dururdu Zamanmış mekanmış dünya kimin umrunda *** Ah be gülüm Sana benden nasıl janti bir yol olur Sen beni ittin Bilemezsin kendimden geçtim Gelemem kendime yar Gelemem kolay kolay O zaman Gel yanımda kal *** Gel de bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Beni tanırsın Bi kere sevdim yanarım aşkım adına *** Ve bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Başım önde kapına geldim Yalanı da gör arada acı kuluna *** Teni kardı beyazdı sıcaktı Yanından geçince nasıl gül kokardı Saçlar uçardı ipince Savursa uzaktan yüzümde kıyamet kopardı *** Ah be gülüm Sana benden nasıl janti bir yol olur Sen beni ittin Bilemezsin kendimden geçtim Gelemem kendime yar Gelemem kolay kolay O zaman Gel yanımda kal *** Gel de bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Beni tanırsın Bir kere sevdim yanarım aşkım adına *** Ve bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Başım önde kapına geldim Yalanı da gör arada acı kuluna *** Gelemem kendime yar Gelemem kolay kolay O zaman Gel yanımda kal *** Gel de bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Beni tanırsın Bir kere sevdim yanarım aşkım adına *** Ve bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Başım önde kapına geldim Yalanı da gör arada acı kuluna