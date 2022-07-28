Can Kenarım Şarkı Sözleri
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Bir yanarsın bir sönersin
Aşk mıdır, adı nedir? Bilmem
Kırılırsın, darılırsın
Razıyım her cümlene dünden
***
Ölürüm uğrunda
Bilmem ne kadar umrunda
Beni sen yok ettin
Hani gül misali soldum ya
***
Can kenarım attığın her adım
Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım
Yok yalanım, hâlimi soranım
Senin yerin benim yanım
Beni sevdiğin kadarım
***
Can kenarım attığın her adım
Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım
Yok yalanım, hâlimi soranım
Senin yerin benim yanım
Beni sevdiğin kadarım
***
Ölürüm uğrunda
Bilmem ne kadar umrunda
Beni sen yok ettin
Hani gül misali soldum ya
***
Can kenarım attığın her adım
Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım
Yok yalanım, hâlimi soranım
Senin yerin benim yanım
Beni sevdiğin kadarım
***
Can kenarım attığın her adım
Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım
Yok yalanım, hâlimi soranım
Senin yerin benim yanım
Beni sevdiğin kadarım
***
Can kenarım attığın her adım
Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım
Yok yalanım, hâlimi soranım
Senin yerin benim yanım
Beni sevdiğin kadarım
***
Can kenarım attığın her adım
Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım
Yok yalanım, hâlimi soranım
Senin yerin benim yanım
Beni sevdiğin kadarım