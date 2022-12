Bir yanarsın bir sönersin Aşk mıdır, adı nedir? Bilmem Kırılırsın, darılırsın Razıyım her cümlene dünden *** Ölürüm uğrunda Bilmem ne kadar umrunda Beni sen yok ettin Hani gül misali soldum ya *** Can kenarım attığın her adım Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım Yok yalanım, hâlimi soranım Senin yerin benim yanım Beni sevdiğin kadarım *** Can kenarım attığın her adım Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım Yok yalanım, hâlimi soranım Senin yerin benim yanım Beni sevdiğin kadarım *** Ölürüm uğrunda Bilmem ne kadar umrunda Beni sen yok ettin Hani gül misali soldum ya *** Can kenarım attığın her adım Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım Yok yalanım, hâlimi soranım Senin yerin benim yanım Beni sevdiğin kadarım *** Can kenarım attığın her adım Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım Yok yalanım, hâlimi soranım Senin yerin benim yanım Beni sevdiğin kadarım *** Can kenarım attığın her adım Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım Yok yalanım, hâlimi soranım Senin yerin benim yanım Beni sevdiğin kadarım *** Can kenarım attığın her adım Beni bitirdi, bak kırıldı kol kanadım Yok yalanım, hâlimi soranım Senin yerin benim yanım Beni sevdiğin kadarım