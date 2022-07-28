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7/24 Dinle Can Kenarım

Can Kenarım Şarkı Sözleri

Murat Boz Can Kenarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Boz Can Kenarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Can Kenarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Boz

Murat Boz

Can Kenarım

  • Can Kenarım
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