Başımdan hiç eksik, eksik olmasın Onu düşünmeden geçmesin bir an Başımdan hiç eksik, eksik olmasın Onu düşünmeden geçmesin bir an *** Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var *** Paylaşamam onu kimseyle Değişemem hiçbir şeye Paylaşamam onu kimseyle Değişemem hiçbir şeye *** Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var *** Mutsuz olduğun bütün o anlarda Sana tek fayda onunla olmaksa Yalnız kaldığın zamanlarda İçin yanıyorsa derdin var *** Derdin var Derdin var *** Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var

Sözümüz vardı birbirimize Bu dünyada başkasının olmayacaktık Hatıralar dizilince önümüze Böyle boynu bükük durmayacaktık *** Sözümüz vardı birbirimize Bu dünyada başkasının olmayacaktık Hatıralar dizilince önümüze Böyle boynu bükük durmayacaktık *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun