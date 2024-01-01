-
Başımdan hiç eksik, eksik olmasın
Onu düşünmeden geçmesin bir an
Başımdan hiç eksik, eksik olmasın
Onu düşünmeden geçmesin bir an
***
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
***
Paylaşamam onu kimseyle
Değişemem hiçbir şeye
Paylaşamam onu kimseyle
Değişemem hiçbir şeye
***
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
***
Mutsuz olduğun bütün o anlarda
Sana tek fayda onunla olmaksa
Yalnız kaldığın zamanlarda
İçin yanıyorsa derdin var
***
Derdin var
Derdin var
***
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
-
Sözümüz vardı birbirimize
Bu dünyada başkasının olmayacaktık
Hatıralar dizilince önümüze
Böyle boynu bükük durmayacaktık
***
Sözümüz vardı birbirimize
Bu dünyada başkasının olmayacaktık
Hatıralar dizilince önümüze
Böyle boynu bükük durmayacaktık
***
Olsun canım olsun be gülüm
Olsun üzülme canın sağolsun
***
Benim sende neyim varsa
Baştan sona helal ettim
Günahların benim olsun
Senle yaşadım senle bittim
***
Benim sende neyim varsa
Baştan sona helal ettim
Günahların benim olsun
Senle yaşadım senle bittim
***
Olsun canım olsun be gülüm
Olsun üzülme canın sağolsun
***
Olsun canım olsun be gülüm
Olsun üzülme canın sağolsun
***
Benim sende neyim varsa
Baştan sona helal ettim
Günahların benim olsun
Senle yaşadım senle bittim
***
Benim sende neyim varsa
Baştan sona helal ettim
Günahların benim olsun
Senle yaşadım senle bittim
***
Olsun canım olsun be gülüm
Olsun üzülme canın sağolsun
***
Olsun canım olsun be gülüm
Olsun üzülme canın sağolsun
-
Öyle bir sevdanın içine düştüm
Ne siz sorun dostlar ne de ben söyleyeyim
Öyle bir aşk ile yanıyorum ki
Ne siz sorun dostlar ne de ben söyleyeyim
***
O leyla ben mecnun gibi severken
Ne oldu bir anda bu sona neden
Bu aşkın en güzel mevsimindeyken
Görmedim hiç bahar görmedim neden
***
Aşk sokağında yalnız kaldım
Bir köşeye çöküp her gün ağladım
Oradan geçenler sorup durdular
Terkedildim demeye dilim varmadı
-
Dün akşam şöyle bir maziye daldım da
Aklıma ilk gelen yine sen oldun
Her bir hatırada gözlerim dolsa da
İçimi en çok yakan yine sen oldun
***
Yokluğun hâlâ gücüme gidiyor
Ateşin hâlâ canımı yakıyor
Gözlerim hâlâ yollara bakıyor
Ayrılık azabı sebebim oluyor
***
Bu hasret bir gün diner mi söyle
Bu yalnızlık bir gün biter mi böyle
Bu yangın bir gün söner mi söyle
Çileyi ömrüme katan sen oldun
-
Suç bende değil
Bende yok kabahat
Yastığa başımı koyduğumda
Vicdanım rahat
***
Aldatmadım bir gün, ağlatmadım bir gün
Bana bu ceza niye bilemedim
Hiç kırmadım seni, hiç üzmedim seni
Kadere değil, sana boyun eğdim
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Suç bende değil
Bende yok kabahat
Yastığa başımı koyduğumda
Vicdanım rahat
***
Aldatmadım bir gün, ağlatmadım bir gün
Bana bu ceza niye bilemedim
Hiç kırmadım seni, hiç üzmedim seni
Kadere değil, sana boyun eğdim
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
***
Ne hata yaptım ben, anlayamadım
Bir türlü kendimi anlatamadım
Çırpındım, uğraştım, hep savaştım
Ama ben sana hiç yaranamadım
-
Sevda yüklü kervanlar
Senin kapından geçer
Aşk şarabını içenler
Yârin derdine düşer
***
Bu han garip yatağı
Bülbül derdimin ortağı
Aşkın söyletir beni feryat feryat
Dilin söyletir beni feryat feryat
***
Aşkın ne zor şeymiş
Düşmeden bilemedim
Eller erdi murada
Ben murada eremedim
-
Yüreğimden atamadım seni
Bir görseydin bu haldeyken beni
Geçen her gün umutlarım kırılır
Sanki dünya bu başıma yıkılır
***
Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için
Seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime
Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için
Sırtımdan vurduğun için ağlıyorum bu halime
***
Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek
Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek
Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek
Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek
***
Uzaktasın şimdi sen yaban elde
Bil ki gönlüm cehennemde çölde
Geçen her gün umutlarım kırılır
Sanki dünya bu başıma yıkılır
***
Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için
Seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime
Ömrümü verdiğim için sözüne kandığım için
Sırtımdan vurduğun için ağlıyorum bu halime
***
Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek
Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek
Dönmeyecek gelmeyecek nasıl yandım bilmeyecek
Ömrümüm son günlerini o vicdansız görmeyecek
-
Hasretin başımda duman
Bu ayrılık ölümden yaman
Gittiğin o günden beri
Evim yurdum oldu viran
***
Geçmiyor zamanlar
Bitmiyor yangınlar
Aşkıma kıyan yar nerde
Verilen sözlerin yalancı gözlerin
Sahibi şimdi nerde
***
Her kapı çalındığında
Her adın anıldığında
Aşkımız sorulduğunda
Boynum bükük kalıyor
-
Tatlı dile güler yüze
Doyulur mu doyulur mu
Aşk ile bakışan göze
Doyulur mu doyulur mu
***
Doyulur mu doyulur mu
Canana kıyılır mı
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı
***
Hem bahara hem yaza
Yarin ettikleri naza
Yâr aşkına çalan saza
Doyulur mu doyulur mu
-
Tanırsın beni hain sevgili
Hayallerim vardı seninle ilgili
Tam aşkı buldum derken
Gittin dönüşün yok şimdi
***
Kaldık yarı yolda çok mutluyuz derken
Bilmem hangi sebep aldı seni benden
Çok acı çekiyorum sensiz seninleyken
Ah bir çıkabilsen hasret denizinden
***
Geri dönemez misin bana söyle meleğim
Yaralarımı saran beyaz meleğim
Ölüyorum ah yavaş yavaş eriyor bedenim
Bu kanayan aşk senin büyük eserin
-
Bir gün böyle geçti
Garip gönlüm aşkımdan delirdi, delirdi
Bir gün böyle geçti
Garip gönlüm aşkımdan delirdi, delirdi
***
Sanki yıllar dün gibi
Anılar bugün gibi
Bir kalpsizin elinden
Yandı gönlüm mum gibi
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez elveda
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez elveda
***
Bir gün daha bitti
Bahtsız kalbim beklerken tükendi, tükendi
Bir gün daha bitti
Bahtsız kalbim beklerken tükendi, tükendi
***
Sanki yıllar dün gibi
Anılar bugün gibi
Bir kalpsizin elinden
Yandı gönlüm mum gibi
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez elveda
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez elveda
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez elveda
***
Sevsen de sevmesen de
Bende bitmez bu sevda
Dilim ayrılık dese de
Gönlüm demez el...