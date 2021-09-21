Murat Boz

Murat Boz, 7 Mart 1980'de Zonguldak, Ereğli’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, doğduğu yerde tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Boz, 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni kazandı. Bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı. Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı ‘Aşkı Bulamam Ben’ single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı. Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan ‘Maximum’, ‘Uçurum’, ‘Para Yok’, ‘Özledim’, ‘Sallana Sallana’ ve ‘Adını Bilen Yazsın’ şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken, ‘Geri Dönüş Olsa’, ‘Kalamam Arkadaş’ ve ‘Janti’ şarkıları zirveye yerleşti. Şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine odaklanarak ‘Hadi İnşallah’ (2014), ‘Kardeşim Benim’ (2016), ‘Dönerse Senindir’ (2016) ve ‘Öldür Beni Sevgilim’ (2019) filmlerinde başrol oynadı. Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biri. Boz’un ödülleri arasında dört Altın Kelebek ve iki Kral Müzik ödülü bulunmaktadır