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7/24 Dinle Janti

Janti Şarkı Sözleri

Murat Boz Janti şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Boz Janti şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Janti sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Boz

Murat Boz

Janti

  • Direniyorsun

  • Adını Bilen Yazsın

  • Can Havli

  • Elveda Deme

  • Janti

  • Yana Döne

  • Bir Dünya

  • Gün Ağardı

  • Siyah Gün

  • Temelli

  • Yüzüm Yok

  • Üzüm

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