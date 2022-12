Bana bu aşkın lazım Bana yalan dünyada Denize düşmüş kalbim Boğulur imdatlarda Bana bu aşkın lazım Bana hep illa ki sen *** Bir el ver yardım et Bir nefes bir medet Bir el ver yardım et Bir nefes bir medet *** Vallahi billahi Vallahi billahi Alem fani Ben yorgun seyyahım Sen güzel siyahım *** Usul usul yavaşça şöyle Sokul bana sokul kal öyle Sıram gelip hayat bitince Bu elmanın yarısı olmayacak Ben yorgun seyyahım Sen güzel siyahım *** Usul usul yavaşça şöyle Sokul bana sokul kal öyle Sıram gelim hayat bitince Bu elmanın yarısı olmayacak *** Bana bu aşkın lazım Bana yalan dünyada Denize düşmüş kalbim Boğulur imdatlarda Bana bu aşkın lazım Bana hep illa ki sen *** Bir el ver yardım et Bir nefes bir medet Bir el ver yardım et Bir nefes bir medet *** Vallahi billahi Vallahi billahi Alem fani Ben yorgun seyyahım Sen güzel siyahım *** Usul usul yavaşça şöyle Sokul bana sokul kal öyle Sıram gelim hayat bitince Bu elmanın yarısı olmayacak Ben yorgun seyyahım Sen güzel siyahım *** Usul usul yavaşça şöyle Sokul bana sokul kal öyle Sıram gelim hayat bitince Bu elmanın yarısı olmayacak