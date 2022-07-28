Geç Olmadan Şarkı Sözleri
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Aşk güzel şey geri çevirme
Olmaz deme, duymaz deme
Belki de onun da gönlü sende
Söyle içinden ne gelirse
***
Aşkta kolayı var git yanına
İlk adımı at durma oyalanma
Kalbim sığmıyor dünyalara
Tutma kendini açıl ona
***
Yarın çok geç olmadan
Ona sıkı sıkı sarıl, aldırmadan
Bak zaman akıp geçiyor
Hadi boş ver git ardından
Koş ardından