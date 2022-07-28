Gece Şarkı Sözleri
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Nasıl kırılmasın kalbim, şimdilik paramparça
Geçince hep hatırlatır, o süslü dar sokaklardan
***
Delirebiliriz bu aşkın ortasında kavrulup her akşam, her akşam
Çevirebiliriz geri, hüzün, keder, üzüntü yak ne varsa, yak ne varsa
***
Yine gece gece gece gece gece
Yine gece gece gece düştün aklıma, aklıma
O pembe dudaklarının, tende bıraktığının
Hatrı var, hatrı var
***
Yine gece gece gece gece gece
Yine gece gece gece düştün aklıma, aklıma
O pembe dudaklarının, tende bıraktığının
Hatrı var, hatrı var
***
Yine gülüşün değsin aşka
Beni yine yorsun baştan
Vazgeçmek mi asla
İyi geliyor her bir parçan
Neşe veriyor her bir an
Gölgen bile bana
***
Yine gece gece gece gece gece
Yine gece gece gece düştün aklıma, aklıma
O pembe dudaklarının, tende bıraktığının
Hatrı var, hatrı var
***
Yine gece gece gece gece gece
Yine gece gece gece düştün aklıma, aklıma
O pembe dudaklarının, tende bıraktığının
Hatrı var, hatrı var
***
Yine gece gece gece gece gece
Yine gece gece gece düştün aklıma, aklıma
O pembe dudaklarının, tende bıraktığının
Hatrı var, hatrı var