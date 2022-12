Nasıl kırılmasın kalbim, şimdilik paramparça Geçince hep hatırlatır, o süslü dar sokaklardan *** Delirebiliriz bu aşkın ortasında kavrulup her akşam, her akşam Çevirebiliriz geri, hüzün, keder, üzüntü yak ne varsa, yak ne varsa *** Yine gece gece gece gece gece Yine gece gece gece düştün aklıma, aklıma O pembe dudaklarının, tende bıraktığının Hatrı var, hatrı var *** Yine gece gece gece gece gece Yine gece gece gece düştün aklıma, aklıma O pembe dudaklarının, tende bıraktığının Hatrı var, hatrı var *** Yine gülüşün değsin aşka Beni yine yorsun baştan Vazgeçmek mi asla İyi geliyor her bir parçan Neşe veriyor her bir an Gölgen bile bana *** Yine gece gece gece gece gece Yine gece gece gece düştün aklıma, aklıma O pembe dudaklarının, tende bıraktığının Hatrı var, hatrı var *** Yine gece gece gece gece gece Yine gece gece gece düştün aklıma, aklıma O pembe dudaklarının, tende bıraktığının Hatrı var, hatrı var *** Yine gece gece gece gece gece Yine gece gece gece düştün aklıma, aklıma O pembe dudaklarının, tende bıraktığının Hatrı var, hatrı var