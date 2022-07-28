Bak bize gerek yok söze Her bakış yüzünde ayrılık kokuyor *** Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor Ardında korkular sinmiyor Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor İçinde dinmiyor *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor Ardında korkular sinmiyor Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor İçinde dinmiyor *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi