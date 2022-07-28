Dance Mix Şarkı Sözleri
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Bak bize gerek yok söze
Her bakış yüzünde ayrılık kokuyor
***
Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor
Ardında korkular sinmiyor
Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor
İçinde dinmiyor
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
***
Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor
Ardında korkular sinmiyor
Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor
İçinde dinmiyor
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
-
Aşkla senin arana ne girdi ne dersin
Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin
***
Tanıyamadım bu yenisini ben
Sevmişim bir yabancı
Alışamadım bu yeni sana ben
Anlayamadım yalancı
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bi selam ne bi satır
Dayanamam haydi git
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalple senin arana ne girdi ne dersin
Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin
***
Yaptığım altı üstü bir hata
Sevmişim bir yabancı
Tuz basar gibi açık yarama
Sevmedin beni yalancı
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
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