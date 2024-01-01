-
Akşamları efkar basar
Seni hatırlarım her gülüşte
Gözlerimde hala yüzün
Gitmedi olmuyor işte sende
***
Şimdi hangi yoldan gideyim
Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi
Artık çok geç bir ümit daha yok
Evlendi yar bu diyardan gitti
***
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
***
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim canım duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
***
Akşamları efkar basar
Seni hatırlarım her gülüşte
Gözlerimde hala yüzün
Gitmedi olmuyor istesem de
***
Şimdi hangi yoldan gideyim
Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi
Artık çok geç bir ümit daha yok
Evlendi yar bu diyardan gitti
***
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
***
Görmemişim canım duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Of görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
-
Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa
Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa
Aylar geçti senden bir haber alamadım
Unut dedin kalbime olmadı unutamadım
***
Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor
Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor
***
Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
***
Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa
Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa
Aylar geçti senden bir haber alamadım
Unut dedin kalbime olmadı unutamadım
***
Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor
Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor
***
Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
***
Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
-
Geceler sor beni bak sana neler anlatacak
Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak
Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak
Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak
***
E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak
Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak
Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak
Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak
***
Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum
Oturupta sızlanacak değilim
Deli gibi severim gitmeyi de bilirim
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
***
Geceler sor beni bak sana neler anlatacak
Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak
Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak
Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak
***
E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak
Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak
Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak
Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak
***
Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum
Oturupta sızlanacak değilim
Deli gibi severim gitmeyi de bilirim
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
-
Akşamları efkar basar
Seni hatırlarım her gülüşte
Gözlerimde hala yüzün
Gitmedi olmuyor işte sende
***
Şimdi hangi yoldan gideyim
Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi
Artık çok geç bir ümit daha yok
Evlendi yar bu diyardan gitti
***
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
***
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim canım duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
***
Akşamları efkar basar
Seni hatırlarım her gülüşte
Gözlerimde hala yüzün
Gitmedi olmuyor istesem de
***
Şimdi hangi yoldan gideyim
Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi
Artık çok geç bir ümit daha yok
Evlendi yar bu diyardan gitti
***
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
***
Görmemişim canım duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Of görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
-
Beklettin, bi' şey demedik
Söylendik, düşman edindik
Bu hayat benim hayatım
Onu da sana mı verseydik?
***
Beklettin, bi' şey demedik
Söylendik, düşman edindik
Bu hayat benim hayatım
Onu da sana mı verseydik?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
(Çok acele etme, sen bile durursun)
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Beklettin, bi' şey demedik
Söylendik, düşman edindik
Bu hayat benim hayatım
Onu da sana mı verseydik?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
(Çok acele etme, sen bile durursun)
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Dırdır, vıdı vıdı, cırcır böceği
Konuş, konuş, hep bir ileri beş geri
Ağzın laf yapar, iyi hoş güzel ama
Bi' otur, bi' düşün hem seni hem beni
***
Atıp tutup söylenmek yerine
Koklaşa koklaşa olamaz mıydı?
Bu film burada bitebilir artık
İnadım inat, ben dönmem geriye
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
-
Konuşuyorsun hançerin kalbime usul usul saplanıyor
Üstelik taştan ağır sözler sarf ediyorsun
***
Ben aslında ne kadar hırpalandım kalbim sıkışıyor
Dünya senin umrunda değil gülüyorsun
***
Yeter artık acı bana
Bir gün senin de gelecek başına
Şeytan mısın melek misin?
Karar ver Allah aşkına
Dönüyorum şaşkına
***
Ne al yanaktan vazgeçerim
Nede öpülesi bal dudaktan
Ruhumu, kalbimi al fark etmez
Vazgeçmem senin olmaktan yar
-
Bu ara kendime gelemiyorum
İşe güce aklımı veremiyorum
İpin ucu kaçtı, bulamıyorum
An geliyor çıldırıyorum
***
Aşk hayatım çok karışık
Ama kalbim buna önceden alışık
Benim için hâlâ bir ışık
Var mı acaba bilemiyorum
***
Adam olamadık, bir tutunamadık
Yolu bulamadık da kaybolduk
Zaman çabuk geçti yakalayamadık
Eş dost hepsi yalan oldu
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
***
Bu ara kendime gelemiyorum
İşe güce aklımı veremiyorum
İpin ucu kaçtı, bulamıyorum
An geliyor çıldırıyorum
***
Aşk hayatım çok karışık
Ama kalbim buna önceden alışık
Benim için hâlâ bir ışık
Var mı acaba bilemiyorum
***
Adam olamadık, bir tutunamadık
Yolu bulamadık da kaybolduk
Zaman çabuk geçti yakalayamadık
Eş dost hepsi yalan oldu
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
Şans yok
-
Yangın var içimde, imdat (imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Yangın var içimde, imdat (imdat, imdat, imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat, anlat, anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
-
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Benim olan senin ama
Senin olan benim değil
Yani kalbinde bana bir yer yok
***
Belki biraz sustum ama
Sözlerini yuttum değil
Bak bu yangından geriye eser yok
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Belki biraz sustum ama
Sözlerini yuttum değil
Bak bu yangından geriye eser yok
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
-
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Benim olan senin ama
Senin olan benim değil
Yani kalbinde bana bir yer yok
***
Belki biraz sustum ama
Sözlerini yuttum değil
Bak bu yangından geriye eser yok
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Belki biraz sustum ama
Sözlerini yuttum değil
Bak bu yangından geriye eser yok
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
-
Dışardan gördüğün gibi değil
Bir kez olsun buradan bakmadın
Üzüldüm zannediyorsan şunu bil
Canım yandı geçti çok yakmadın
***
Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
Dalgalanır deniz ne çıkar durulur yavaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
***
Dışardan gördüğün gibi değil
Bir kez olsun buradan bakmadın
Üzüldüm zannediyorsan şunu bil
Canım yandı geçti çok yakmadın
***
Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
Dalgalanır deniz ne çıkar durulur yavaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
-
Ne diyece'm abi?
İstanbul geceleri, hahaha
***
Dün gece şöyle bi' dışarıya çıktım
Çok sürmedi, kalabalığa karıştım
Gezdim, tozdum, biraz dolaştım
Bir iki kişiyle tanıştım
***
Üç hece, İstanbul bilmece
Altın kazan, içinde ben kepçe
Durup da bir anda düşününce
Her gün başa sarıyor bu hikâye
***
Biri geliyor, biri daha geliyor
Caddelerde trafik duruyor
Pahalı mekanlar trend oluyo'
Her gece tıklım tıklım doluyo'
***
Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi
Hafta sonu, cuma veya cumartesi
Akın akın akıyor ünlüsü, artisti
Ya doğum günü ya da birinin partisi
***
Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi
Hafta sonu, cuma veya cumartesi
Akın akın akıyor ünlüsü, artisti
Ya doğum günü ya da birinin partisi
***
Herkes kıpır kıpır
Ortam fıkır fıkır
İşler tıkır tıkır
Yüzler gülüyo'
Bi' yeşil yanıyo'
Bi' kırmızı yanıyo'
DJ çok iyi, süper müzik çalıyor
***
Aklını başından alıyo'
Her şey güzel ama biraz başım dönüyo'
Derken bir anda sabah oluveriyo'
Biri gidiyor, bi' diğeri geliyor
***
Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi
Hafta sonu, cuma veya cumartesi
Akın akın akıyor ünlüsü, artisti
Ya doğum günü ya da birinin partisi
***
Dün gece şöyle bi' dışarıya çıktım
Çok sürmedi, kalabalığa karıştım
Gezdim, tozdum, biraz dolaştım
Bir iki kişiyle tanıştım
***
Üç hece, İstanbul bilmece
Altın kazan, içinde ben kepçe
Durup da bir anda düşününce
Her gün başa sarıyor bu hikâye
***
Biri geliyor, biri daha geliyor
Caddelerde trafik duruyor
Pahalı mekanlar trend oluyo'
Her gece tıklım tıklım doluyo'
***
Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi
Hafta sonu, cuma veya cumartesi
Akın akın akıyor ünlüsü, artisti
Ya doğum günü ya da birinin partisi
***
Herkes kıpır kıpır
Ortam fıkır fıkır
İşler tıkır tıkır
Yüzler gülüyo'
Bi' yeşil yanıyo'
Bi' kırmızı yanıyo'
DJ çok iyi, süper müzik çalıyor
***
Aklını başından alıyo'
Her şey güzel ama biraz başım dönüyo'
Derken bir anda sabah oluveriyo'
Biri gidiyor, bi' diğeri geliyor
***
Başkadır İstanbul'un eğlencesi
Karışıktır içinde biraz kendisi
Taksisi, minübüsü, otobüsü, servisi
Sonuna kadar açıktır müziğin sesi
***
Kımılda biraz, hadi dışarıya çık
Kafeler, barlar gece gündüz açık
Tıklım tıklım bütün sokaklar
Yirmi dört saat trafik sıkışık
***
Yok yok, başka bi' yerde böyle heyecan yok
Çok çok, gezilecek tozulacak yer çok
Orası mı, burası mı düşünme fazla
Herkese göre bir yer var İstanbul'da
***
Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi
Hafta sonu, cuma veya cumartesi
Akın akın akıyor ünlüsü, artisti
Ya doğum günü ya da birinin partisi
***
Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi
Hafta sonu, cuma veya cumartesi
Akın akın akıyor ünlüsü, artisti
Ya doğum günü ya da birinin partisi
-
Herşeyi yak ateş sende
Gökyüzüne bak gurur yerde
Herşeyi yak ateş sende
Gökyüzüne bak gurur yerde
***
Sen beni onarıp onarıp neden kırıyorsun
Üzerime kokunu bulayıp gitmekten ne anlıyorsun
Sen beni onarıp onarıp neden kırıyorsun
Üzerime kokunu bulayıp gitmekten ne anlıyorsun
***
Bir öyle bir böylesin anlamadım
Seni çözebilen alim olur
Ben herkesi ben gibi bilirim ama
Kimi senin gibi zalim olur
***
Yalanlarla beni kandıramadın
Kalp temiz ya malum olur
Senin adının yazılmadığı
Bu gönülde hak eden daim olur
Anca hak eden daim olur
***
Herşeyi yak ateş sende
Gökyüzüne bak gurur yerde
***
Sen beni onarıp onarıp neden kırıyorsun
Üzerime kokunu bulayıp gitmekten ne anlıyorsun
Sen beni onarıp onarıp neden kırıyorsun
Üzerime kokunu bulayıp gitmekten ne anlıyorsun
***
Bir öyle bir böylesin anlamadım
Seni çözebilen alim olur
Ben herkesi ben gibi bilirim ama
Kimi senin gibi zalim olur
***
Yalanlarla beni kandıramadın
Kalp temiz ya malum olur
Senin adının yazılmadığı
Bu gönülde hak eden daim olur
Anca hak eden daim olur
***
Bir öyle bir böylesin anlamadım
Seni çözebilen alim olur
Ben herkesi ben gibi bilirim ama
Kimi senin gibi zalim olur
***
Yalanlarla beni kandıramadın
Kalp temiz ya malum olur
Senin adının yazılmadığı
Bu gönülde hak eden daim olur
Anca hak eden daim olur
-
Bölük pörçük hayallerim duruyor önümde
Sevdigim kadar sevilmedim
Buram buram kokun hala yatağımın üzerinde
O da kalmaz gider üç beş güne
***
Bu saatten sonra gönül dakika durmaz
Onca vaadden sonra
Yalancı yalancı sana kimse inanmaz
***
Beni sevemedin ya
Şu belimi bir saramadın ya
O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda
Git hadi burada durma
Ama lütfen kapıyı vurma
İki medeni insanız biz
Bu kadar olsun farkımız da
***
Beni sevemedin ya
Şu belimi bir saramadın ya
O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda
Git hadi burada durma
Ama lütfen kapıyı vurma
İki medeni insanız biz
Bu kadar olsun farkımız da
***
Bölük pörçük hayallerim duruyor önümde
Sevdigim kadar sevilmedim
Buram buram kokun hala yatağımın üzerinde
O da kalmaz gider üç beş güne
***
Bu saatten sonra gönül dakika durmaz
Onca vaadden sonra
Yalancı yalancı sana kimse inanmaz
***
Beni sevemedin ya
Şu belimi bir saramadın ya
O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda
Git hadi burada durma
Ama lütfen kapıyı vurma
İki medeni insanız biz
Bu kadar olsun farkımız da
***
Beni sevemedin ya
Şu belimi bir saramadın ya
O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda
Git hadi burada durma
Ama lütfen kapıyı vurma
İki medeni insanız biz
Bu kadar olsun farkımız da
***
Beni sevemedin ya
Şu belimi bir saramadın ya
O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda
Git hadi burada durma
Ama lütfen kapıyı vurma
İki medeni insanız biz
Bu kadar olsun farkımız da
***
Beni sevemedin ya
Şu belimi bir saramadın ya
O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda
Git hadi burada durma
Ama lütfen kapıyı vurma
İki medeni insanız biz
Bu kadar olsun farkımız da