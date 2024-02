Gün ağardı Bugün de ne geldi ne de aradı Yanmaya yandı Ciğerime sanki bıçak saplandı *** Küskün müsün anlamadım Bir gittin bir daha aramadın Çok çabuk gözden çıkardın Sanma helaldi sana hakkım *** Gel gönülsüz de olsan El yerine koysan Ölür müsün bir hatır sorsan Kork be Allah'tan *** Sevsin bırak yüreğim uzaktan Yüksünmem yanmaktan Nasıl vicdanın rahat Kork be Allah'tan Kork be Allah'tan *** Gün ağardı Bugün de ne geldi ne de aradı Yanmaya yandı Ciğerime sanki bıçak saplandı *** Küskün müsün anlamadım Bir gittin bir daha aramadın Çok çabuk gözden çıkardın Sanma helaldi sana hakkım *** Gel gönülsüz de olsan El yerine koysan Ölür müsün bir hatır sorsan Kork be Allah'tan *** Sevsin bırak yüreğim uzaktan Yüksünmem yanmaktan Nasıl vicdanın rahat Kork be Allah'tan Kork be Allah'tan *** Gel gönülsüz de olsan El yerine koysan Ölür müsün bir hatır sorsan Kork be Allah'tan *** Sevsin bırak yüreğim uzaktan Yüksünmem yanmaktan Nasıl vicdanın rahat Kork be Allah'tan Kork be Allah'tan