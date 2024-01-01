-
Gün ağardı
Bugün de ne geldi ne de aradı
Yanmaya yandı
Ciğerime sanki bıçak saplandı
***
Küskün müsün anlamadım
Bir gittin bir daha aramadın
Çok çabuk gözden çıkardın
Sanma helaldi sana hakkım
***
Gel gönülsüz de olsan
El yerine koysan
Ölür müsün bir hatır sorsan
Kork be Allah'tan
***
Sevsin bırak yüreğim uzaktan
Yüksünmem yanmaktan
Nasıl vicdanın rahat
Kork be Allah'tan
Kork be Allah'tan
***
Gün ağardı
Bugün de ne geldi ne de aradı
Yanmaya yandı
Ciğerime sanki bıçak saplandı
***
Küskün müsün anlamadım
Bir gittin bir daha aramadın
Çok çabuk gözden çıkardın
Sanma helaldi sana hakkım
***
Gel gönülsüz de olsan
El yerine koysan
Ölür müsün bir hatır sorsan
Kork be Allah'tan
***
Sevsin bırak yüreğim uzaktan
Yüksünmem yanmaktan
Nasıl vicdanın rahat
Kork be Allah'tan
Kork be Allah'tan
***
Gel gönülsüz de olsan
El yerine koysan
Ölür müsün bir hatır sorsan
Kork be Allah'tan
***
Sevsin bırak yüreğim uzaktan
Yüksünmem yanmaktan
Nasıl vicdanın rahat
Kork be Allah'tan
Kork be Allah'tan
-
Sevdik, sevildik, alıştık ve ayrıldık
Biz aşkı meğer bir oyun sandık
Bu yalancı baharda, ikimizde yanıldık
Ama en güzel yerinde yarım kaldık
***
Sevdik, sevildik, alıştık ve ayrıldık
Biz aşkı meğer bir oyun sandık
Bu yalancı baharda, ikimizde yanıldık
Ama en güzel yerinde yarım kaldık
***
Hadi gel bi' kibrit çak şu kalbim alev alev yansın
Sana alev alev yansın, bana külleri kalsın
Neye doğru baksam, orda hep sen varsın
Bu sensiz hallerimi adını bilen yazsın
***
Hadi gel bi' kibrit çak şu kalbim alev alev yansın
Sana alev alev yansın, bana külleri kalsın
Neye doğru baksam, orda hep sen varsın
Bu sensiz hallerimi adını bilen yazsın
***
Sevdik, sevildik, alıştık ve ayrıldık
***
Biz aşkı meğer bir oyun sandık
Bu yalancı baharda, ikimizde yanıldık
Ama en güzel yerinde yanrım kaldık
***
Hadi gel bi' kibrit çak şu kalbim alev alev yansın
Sana alev alev yansın, bana külleri kalsın
Neye doğru baksam, orda hep sen varsın
Bu sensiz hallerimi adını bilen yazsın
***
Hadi gel bi' kibrit çak şu kalbim alev alev yansın
Sana alev alev yansın, bana külleri kalsın
Neye doğru baksam, orda hep sen varsın
Bu sensiz hallerimi adını bilen yazsın
***
Hadi gel bi' kibrit çak şu kalbim alev alev yansın
Sana alev alev yansın, bana külleri kalsın
Neye doğru baksam, orda hep sen varsın
Bu sensiz hallerimi adını bilen yazsın
-
Yol doğru, yük ağır
Gözden düşen yaş değil, sadece yar
İmkansızsa aşk ben sana sağır
Sende bana dilsiz var!
***
Ağlamak nereye kadar
Say, yaşadıklarımıza say!
***
Kimsesi olmayan yolcular gibi
Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi
Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var
Bu kaçmak değil, bu can havli
Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var
Bu kaçmak değil, bu can havli
***
Yol doğru, yük ağır
Gözden düşen yaş değil, sadece yar
İmkansızsa aşk ben sana sağır
Sende bana dilsiz var!
***
Ağlamak nereye kadar
Say, yaşadıklarımıza say!
***
Kimsesi olmayan yolcular gibi
Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi
Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var
Bu kaçmak değil, bu can havli
***
Kimsesi olmayan yolcular gibi
Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi
Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var
Bu kaçmak değil, bu can havli
Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var
Bu kaçmak değil, bu can havli
-
Yerin yok zannetin garip dünyada
Bir damla olamadıysan sonsuz deryada
Gül bile dikenin dibinde yaşıyorda
Dön bir bak kalbine gerek yok feryada
***
Nasip işi ayrı, hesap işi ayrı
Bundan böyle bana yok senden gayrı
Bundan böyle sana yok benden gayrı
***
Senin olsun, benim olsun
İki kalbe huzur dolsun
Mutluluktan öleceğiz diyorum
Direniyorsun
***
Senin olsun, benim olsun
İki kalbe huzur dolsun
Mutluluktan öleceğiz diyorum
Direniyorsun
Anlamıyorsun
***
Yerin yok zannetin garip dünyada
Bir damla olamadıysan sonsuz deryada
Gül bile dikenin dibinde yaşıyorda
Dön bir bak kalbine gerek yok feryada
***
Nasip işi ayrı, hesap işi ayrı
Bundan böyle bana yok senden gayrı
Bundan böyle sana yok benden gayrı
***
Senin olsun, benim olsun
İki kalbe huzur dolsun
Mutluluktan öleceğiz diyorum
Direniyorsun
***
Senin olsun, benim olsun
İki kalbe huzur dolsun
Mutluluktan öleceğiz diyorum
Direniyorsun
Anlamıyorsun
-
Acım derin tarifsiz
Talihsiz bir yerde
Ne sen onu bulabilirsin
Ne ben çıkabilirim
***
Acım derin tarifsiz
Talihsiz bir yerde
Ne sen onu bulabilirsin
Ne ben çıkabilirim
***
İyi günde, dar günümde
Sen hep orda yanı başımda
Ne oldu da ayrılmaya
Bunca heves anlatsana
***
Elveda deme bana sakın
Sen git dargınım, kırgınım olanlara
Yıllara, hayalimi çalanlara
***
Elveda deme bana sakın
Sen git dargınım, kırgınım olanlara
Yıllara, hayalimi çalanlara
***
Acım derin tarifsiz
Talihsiz bir yerde
Ne sen onu bulabilirsin
Ne ben çıkabilirim
***
İyi günde, dar günümde
Sen hep orda yanı başımda
Ne oldu da ayrılmaya
Bunca heves anlatsana
***
Elveda deme bana sakın
Sen git dargınım, kırgınım olanlara
Yıllara, hayalimi çalanlara
***
Elveda deme bana sakın
Sen git dargınım, kırgınım olanlara
Yıllara, hayalimi çalanlara
***
Elveda deme bana sakın
Sen git dargınım, kırgınım olanlara
Yıllara, hayalimi çalanlara
***
Elveda
***
Hayalimi çalanlara
***
Elveda
-
Gözü karaydı siyahtan kömürdü
Silahtı vururdu delerdi tek bakışta
Yürüyünce saatler dururdu
Zamanmış mekanmış dünya kimin umrunda
***
Ah be gülüm
Sana benden nasıl janti bir yol olur
Sen beni ittin
Bilemezsin kendimden geçtim
Gelemem kendime yar
Gelemem kolay kolay
O zaman
Gel yanımda kal
***
Gel de bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Beni tanırsın
Bi kere sevdim yanarım aşkım adına
***
Ve bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Başım önde kapına geldim
Yalanı da gör arada acı kuluna
***
Teni kardı beyazdı sıcaktı
Yanından geçince nasıl gül kokardı
Saçlar uçardı ipince
Savursa uzaktan yüzümde kıyamet kopardı
***
Ah be gülüm
Sana benden nasıl janti bir yol olur
Sen beni ittin
Bilemezsin kendimden geçtim
Gelemem kendime yar
Gelemem kolay kolay
O zaman
Gel yanımda kal
***
Gel de bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Beni tanırsın
Bir kere sevdim yanarım aşkım adına
***
Ve bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Başım önde kapına geldim
Yalanı da gör arada acı kuluna
***
Gelemem kendime yar
Gelemem kolay kolay
O zaman
Gel yanımda kal
***
Gel de bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Beni tanırsın
Bir kere sevdim yanarım aşkım adına
***
Ve bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Başım önde kapına geldim
Yalanı da gör arada acı kuluna
-
Gideli çok olmadı
O gün unutulmadı
Sonuna kadar açık
Çıkıp gittiğin kapı
***
Dilime ahlar düştü
Işığıma gölgeler
Canım acıyor inan
Canım diyen sesin yokken
***
Gözlerimde doluyorsun, yağıyorsun
Her gece, her yeni günde
Bekleniyorsun, aramıyorsun
Yana döne
***
Gözlerimde doluyorsun, yağıyorsun
Her gece, her yeni günde
Bekleniyorsun, aramıyorsun
Yana döne
***
Gideli çok olmadı
O gün unutulmadı
Sonuna kadar açık
Çıkıp gittiğin kapı
***
Dilime ahlar düştü
Işığıma gölgeler
Canım acıyor inan
Canım diyen sesin yokken
***
Gözlerimde doluyorsun, yağıyorsun
Her gece, her yeni günde
Bekleniyorsun, aramıyorsun
Yana döne
***
Gözlerimde doluyorsun, yağıyorsun
Her gece, her yeni günde
Bekleniyorsun, aramıyorsun
Yana döne
***
Yana döne
***
Gözlerimde doluyorsun, yağıyorsun
Her gece, her yeni günde
Bekleniyorsun, aramıyorsun
Yana döne
-
Yok bizden hiçbi' şey olmaz
Demedik mi, diyemedik mi?
Ne oldu en son şimdi birbirimizi
Eledik mi, elemedik mi?
***
Hem inandım, hem bulandım
Yalanlarından ben utandım
Nasıl değişebileceğini sandım (sandım, sandım)
***
Yolun düşerse bile uğrama
Belki bi' dünya kırgınım sana
Sen beni bıraktın ya
Ağlamayı da bırak, ağlama
***
Yolun düşerse bile uğrama
Belki bi' dünya kırgınım sana
Sen beni bıraktın ya
Ağlamayı da bırak, ağlama
***
Yok bizden hiçbi' şey olmaz
Demedik mi, diyemedik mi?
Ne oldu en son şimdi birbirimizi
Eledik mi, elemedik mi?
***
Hem inandım, hem bulandım
Yalanlarından ben utandım
Nasıl değişebileceğini sandım (sandım, sandım)
***
Yolun düşerse bile uğrama
Belki bi' dünya kırgınım sana
Sen beni bıraktın ya
Ağlamayı da bırak, ağlama
***
Yolun düşerse bile uğrama
Belki bi' dünya kırgınım sana
Sen beni bıraktın ya
Ağlamayı da bırak, ağlama
***
Yolun düşerse bile uğrama
Belki bi' dünya kırgınım sana
Sen beni bıraktın ya
Ağlamayı da bırak, ağlama
***
Yolun düşerse bile uğrama
Belki bi' dünya kırgınım sana
Sen beni bıraktın ya
Ağlamayı da bırak, ağlama
-
Bi' gün daha geride kaldı, sensiz sokaklarım
Gitmedi o siyah günden beri aklımdan
Sözlerin yabancı, yalancı
Gözlerin bana bakarken orda ben yoktum
***
İnsan zayıf, o an kabul etmek çok zordu
Gerçeği görmezden geldi, kaçış yolu aradım durdum
Nafile, göz göre göre elimden kayıp gittin
Her şeyim, çaresizliğim
***
Öyle de böyle de ben yine seni seveceğim
Olsan da olamasan da yine sana güleceğim
Dertliyim, kederliyim ama olsun
Ben yine bugünden son güne seni özleyeceğim
***
Öyle de böyle de ben yine seni seveceğim
Olsan da olamasan da yine sana güleceğim
Dertliyim, kederliyim ama olsun
Ben yine bugünden son güne seni özleyeceğim
***
İnsan zayıf, o an kabul etmek çok zordu
Gerçeği görmezden geldim, kaçış yolu aradım durdum
Nafile, göz göre göre elimden kayıp gittin
Her şeyim, çaresizliğim
***
Öyle de böyle de ben yine seni seveceğim
Olsan da olamasan da yine sana güleceğim
Dertliyim, kederliyim ama olsun
Ben yine bugünden son güne seni özleyeceğim
***
Öyle de böyle de ben yine seni seveceğim
Olsan da olamasan da yine sana güleceğim
Dertliyim, kederliyim ama olsun
Ben yine bugünden son güne seni özleyeceğim
-
Uyanınca hatırlamak unutmaktan acemi
Öldürür geceyi
Bu tekinsiz açık yara kalbime zimmetli
Kıskandırır geceyi
***
Uyanınca hatırlamak unutmaktan acemi
Öldürür geceyi
Bu tekinsiz açık yara kalbime zimmetli
Kıskandırır geceyi
***
Ah insafsızım, heceler kırık dökük
Yangın olur, düşer kalkmaz ağrısı
Dünkü serseri aşık kör kütük
Bırakmaz peşini, bitmedi sancısı
***
N'olur gel, istediğin kadar kal gitme
Sakın gitme
N'olur gel, içinden geçeni çal gitme
Temelli kal
***
N'olur gel, istediğin kadar kal gitme
Sakın gitme
N'olur gel, içinden geçeni çal gitme
Temelli kal
***
Benden buraya kadar
Doldu elemlere verdiğim mühlet
Bu afili derin sohbet uzar, bizi dağıtmadan
Dağılalım millet
***
Ah insafsızım, heceler kırık dökük
Yangın olur, düşer kalmaz ağrısı
Dünkü serseri aşık kör kütük
Bırakmaz peşini, bitmedi sancısı
***
N'olur gel, istediğin kadar kal gitme
Sakın gitme
N'olur gel, içinden geçeni çal gitme
Temelli kal
***
N'olur gel, istediğin kadar kal gitme
Sakın gitme
N'olur gel, içinden geçeni çal gitme
Temelli kal
***
N'olur gel, istediğin kadar kal gitme
Sakın gitme
N'olur gel, içinden geçeni çal gitme
Temelli kal
-
Bu hayatı saymam ki ben
Bi' tarafı elle tutulmuyor
Beni bir şey sandın mı sen
Sen yokken yanıma yanaşılmıyor
***
Yalnızım, gölgem bile bırakıp gitsin
Hiç koymuyor, dokunmuyor kanıma
Yerine bir sen, biraz sen olsan
Ama olmuyor, olmuyor
***
Yüzüm kalmadı yüzüne bakmaya
Geri dön diye diz çöküp yalvarmaya
Hiç mi koymadı bana sormamak
Hangimiz diye aşkta en çok harcanan
***
Birisi gider, diğeri kalır
Bu mudur kader, bir taraf hep gamlanır
Seven hep çeker derdi saklayıp
Gülen var mıdır ben gibi hep ağlayıp
***
Bu hayatı saymam ki ben
Bi' tarafı elle tutulmuyor
Beni bir şey sandın mı sen
Sen yokken yanıma yanaşılmıyor
***
Yalnızım, gölgem bile bırakıp gitsin
Hiç koymuyor, dokunmuyor kanıma
Yerine bir sen, biraz sen olsan
Ama olmuyor, olmuyor
***
Yüzüm kalmadı yüzüne bakmaya
Geri dön diye diz çöküp yalvarmaya
Hiç mi koymadı bana sormamak
Hangimiz diye aşkta en çok harcanan
***
Birisi gider, diğeri kalır
Bu mudur kader, bir taraf hep gamlanır
Seven hep çeker derdi saklayıp
Gülen var mıdır ben gibi hep ağlayıp
-
Altın, gümüş, yakutta
Hiç gözüm yok, sen benim ol da
Ne sarayda ne para pulda
Koyup gitme beni bu yağmurda
***
Üzüm üzüme baka baka kararır
Gonca gülüm sensiz sararır
Bizi bilen bilir, böyle tanır
Of (oh-oh-oh-oh-oh-oh-of)
***
Üzüm üzüme baka baka kararır
Gonca gülüm sensiz sararır
Bizi bilen bilir, böyle tanır
Of
***
Her fırtınadan sonra elbet güneşim açar
Ve her damla gözyaşımdan bir gökkuşağı doğar
Vurgunum sol yanımdan, huyumdan, suyumdan
Ben aşka inanırım en koyusundan
***
Üzüm üzüme baka baka kararır
Gonca gülüm sensiz sararır
Bizi bilen bilir, böyle tanır
Of (oh-oh-oh-oh-oh-oh-of)
***
Üzüm üzüme baka baka kararır
Gonca gülüm sensiz sararır
Bizi bilen bilir, böyle tanır
Of
***
Aşk dedikleri akrep zehiri
Öpsem dudağından şerbet gibi
Seni seviyorum, anla, iki gözüm, ağlatma
N'olur çöpe atma çiçeklerimi
***
Üzüm üzüme baka baka kararır
Gonca gülüm sensiz sararır
Bizi bilen bilir, böyle tanır
Of
***
Her fırtınadan sonra elbet güneşim açar
Ve her damla gözyaşımdan bir gökkuşağı doğar
Vurgunum sol yanımdan, huyumdan, suyumdan
Ben aşka inanırım en koyusundan
***
Üzüm üzüme baka baka kararır
Gonca gülüm sensiz sararır
Bizi bilen bilir, böyle tanır
Of (oh-oh-oh-oh-oh-oh-of)
***
Üzüm üzüme baka baka kararır
Gonca gülüm sensiz sararır
Bizi bilen bilir, böyle tanır
Of
***
Üzüm üzüme baka baka kararır
Gonca gülüm sensiz sararır
Bizi bilen bilir, böyle tanır
Of (oh-oh-oh-oh-oh-oh-of)
***
Üzüm üzüme baka baka kararır
Gonca gülüm sensiz sararır
Bizi bilen bilir, böyle tanır
Of