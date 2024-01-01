Dance Mix Şarkı Sözleri
Murat Boz Dance Mix şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Boz Dance Mix şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dance Mix sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Habersiz geçivermiş yıllar
Dün gibi hatıralar
Takvimlerden sonbahar gibi
Dökülmüş yapraklar
***
Anladım ki hala özlüyorum
Elimde olmadan
Sendin sığındığım liman
***
Nefesini kokunu kalbime
Eşsiz dokunuşunu
Derinde izler
Nasıl unuturum yokluğunu
***
Arıyorum akıp giderken ömür
Bir haberini almaya razı gönül
Beni bana bıraktığın halime
Herkes üzülür
***
Gece yarıları ecel saatler
Başımıza gelen kırık hayaller
Hayat öpücüğüm dudaklarında
Buna ölünür
***
Habersiz geçivermiş yıllar
Dün gibi hatıralar
Takvimlerden sonbahar gibi
Dökülmüş yapraklar
***
Anladım ki hala özlüyorum
Elimde olmadan
Sendin sığındığım liman
***
Nefesini kokunu kalbime
Eşsiz dokunuşunu
Derinde izler
Nasıl unuturum yokluğunu
***
Arıyorum akıp giderken ömür
Bir haberini almaya razı gönül
Beni bana bıraktığın halime
Herkes üzülür
***
Gece yarıları ecel saatler
Başımıza gelen kırık hayaller
Hayat öpücüğüm dudaklarında
Buna ölünür
***
Arıyorum akıp giderken ömür
Bir haberini almaya razı gönül
Beni bana bıraktığın halime
Herkes üzülür
***
Gece yarıları ecel saatler
Başımıza gelen kırık hayaller
Hayat öpücüğüm dudaklarında
Buna ölünür
Buna ölünür
Buna ölünür
-
Bak bize gerek yok söze
Her bakış yüzünde ayrılık kokuyor
***
Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor
Ardında korkular sinmiyor
Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor
İçinde dinmiyor
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
***
Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor
Ardında korkular sinmiyor
Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor
İçinde dinmiyor
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
***
Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi
Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi
Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi
Yalanı da olsa yazısını silmez mi
-
Aşkla senin arana ne girdi ne dersin
Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin
***
Tanıyamadım bu yenisini ben
Sevmişim bir yabancı
Alışamadım bu yeni sana ben
Anlayamadım yalancı
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bi selam ne bi satır
Dayanamam haydi git
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalple senin arana ne girdi ne dersin
Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin
***
Yaptığım altı üstü bir hata
Sevmişim bir yabancı
Tuz basar gibi açık yarama
Sevmedin beni yalancı
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
-
Dışardan gördüğün gibi değil
Bir kez olsun buradan bakmadın
üzüldüm zannediyorsan şunu bil
Canım yandı geçti çok yakmadın
***
Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
Dalgalanır deniz ne çıkar durur yavaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
***
Dışardan gördüğün gibi değil
Bir kez olsun buradan bakmadın
üzüldüm zannediyorsan şunu bil
Canım yandı geçti çok yakmadın
***
Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
Dalgalanır deniz ne çıkar durur yavaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
-
Kaçıncı vazgeçişin benden
Durumu kurtaralım derken
Hep aynı yerden vuran sensin
"Dön" demek için daha çok erken
Kaçıncı vazgeçişin benden
Durumu kurtaralım derken
Hep aynı yerden vuran sensin
"Dön" demek için daha çok erken
***
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen ne çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen ne çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
***
Yorulduk aynı bitişlerden
Hiç değişmez sebeplerden
Tadı tuzu kalmadı aşkımızın
Gelişlerden, dönüşlerden
Yorulduk aynı bitişlerden
Hiç değişmez sebeplerden
Tadı tuzu kalmadı aşkımızın
Gelişlerden, dönüşlerden
***
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen ne çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen ne çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
***
Kalbin yeteneksiz
***
Kalbin yeteneksiz
***
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen ne çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
Görünüşe göre çoktan bitmişiz
Bahanen ne çok konuşma gereksiz
Anladım çizgini düzelmez ümitsiz
Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz
-
Habersiz geçivermiş yıllar
Dün gibi hatıralar
Takvimlerden sonbahar gibi
Dökülmüş yapraklar
***
Anladım ki hala özlüyorum
Elimde olmadan
Sendin sığındığım liman
***
Nefesini kokunu kalbime
Eşsiz dokunuşunu
Derinde izler
Nasıl unuturum yokluğunu
***
Arıyorum akıp giderken ömür
Bir haberini almaya razı gönül
Beni bana bıraktığın halime
Herkes üzülür
***
Gece yarıları ecel saatler
Başımıza gelen kırık hayaller
Hayat öpücüğüm dudaklarında
Buna ölünür
***
Habersiz geçivermiş yıllar
Dün gibi hatıralar
Takvimlerden sonbahar gibi
Dökülmüş yapraklar
***
Anladım ki hala özlüyorum
Elimde olmadan
Sendin sığındığım liman
***
Nefesini kokunu kalbime
Eşsiz dokunuşunu
Derinde izler
Nasıl unuturum yokluğunu
***
Arıyorum akıp giderken ömür
Bir haberini almaya razı gönül
Beni bana bıraktığın halime
Herkes üzülür
***
Gece yarıları ecel saatler
Başımıza gelen kırık hayaller
Hayat öpücüğüm dudaklarında
Buna ölünür
***
Arıyorum akıp giderken ömür
Bir haberini almaya razı gönül
Beni bana bıraktığın halime
Herkes üzülür
***
Gece yarıları ecel saatler
Başımıza gelen kırık hayaller
Hayat öpücüğüm dudaklarında
Buna ölünür
Buna ölünür
Buna ölünür
-
Aşkla senin arana ne girdi ne dersin
Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin
***
Tanıyamadım bu yenisini ben
Sevmişim bir yabancı
Alışamadım bu yeni sana ben
Anlayamadım yalancı
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalple senin arana ne girdi ne dersin
Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin
***
Yaptığım altı üstü bir hata
Sevmişim bir yabancı
Tuz basar gibi açık yarama
Sevmedin beni yalancı
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
-
Aşkla senin arana ne girdi ne dersin
Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin
***
Tanıyamadım bu yenisini ben
Sevmişim bir yabancı
Alışamadım bu yeni sana ben
Anlayamadım yalancı
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalple senin arana ne girdi ne dersin
Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin
***
Yaptığım altı üstü bir hata
Sevmişim bir yabancı
Tuz basar gibi açık yarama
Sevmedin beni yalancı
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
***
Kalamam arkadaş git
Madem yarımsın bari bit
Lütfen ne bir selam ne bir satır
Dayanamam haydi git
-
Sen, "Ölürüm sana" diyen
Gönlüme aşklar seren
Sınırsız sevgi veren
***
Ne oldu bak?
Güzel günlerdi geçen
Hayalin ve şimdi sen
Çok uzaklara giden
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Sen umutlarım, yarınım
Sınırsız duyguların içinde kaybolduğum
Üşüyorum, yine sar beni sana
Hüzünle buluşturma
Matemle yarıştırma
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olma-a-a-a-az
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz