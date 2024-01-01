Hayat Öpücüğü (Ozinga Mix) Habersiz geçivermiş yıllar Dün gibi hatıralar Takvimlerden sonbahar gibi Dökülmüş yapraklar *** Anladım ki hala özlüyorum Elimde olmadan Sendin sığındığım liman *** Nefesini kokunu kalbime Eşsiz dokunuşunu Derinde izler Nasıl unuturum yokluğunu *** Arıyorum akıp giderken ömür Bir haberini almaya razı gönül Beni bana bıraktığın halime Herkes üzülür *** Gece yarıları ecel saatler Başımıza gelen kırık hayaller Hayat öpücüğüm dudaklarında Buna ölünür *** Habersiz geçivermiş yıllar Dün gibi hatıralar Takvimlerden sonbahar gibi Dökülmüş yapraklar *** Anladım ki hala özlüyorum Elimde olmadan Sendin sığındığım liman *** Nefesini kokunu kalbime Eşsiz dokunuşunu Derinde izler Nasıl unuturum yokluğunu *** Arıyorum akıp giderken ömür Bir haberini almaya razı gönül Beni bana bıraktığın halime Herkes üzülür *** Gece yarıları ecel saatler Başımıza gelen kırık hayaller Hayat öpücüğüm dudaklarında Buna ölünür *** Arıyorum akıp giderken ömür Bir haberini almaya razı gönül Beni bana bıraktığın halime Herkes üzülür *** Gece yarıları ecel saatler Başımıza gelen kırık hayaller Hayat öpücüğüm dudaklarında Buna ölünür Buna ölünür Buna ölünür

Geri Dönüş Olsa (Erdem Kınay Remıx) Bak bize gerek yok söze Her bakış yüzünde ayrılık kokuyor *** Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor Ardında korkular sinmiyor Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor İçinde dinmiyor *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor Ardında korkular sinmiyor Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor İçinde dinmiyor *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi

Kalamam Arkadaş (Kıvanch K. Remix) Aşkla senin arana ne girdi ne dersin Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin *** Tanıyamadım bu yenisini ben Sevmişim bir yabancı Alışamadım bu yeni sana ben Anlayamadım yalancı *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bi selam ne bi satır Dayanamam haydi git *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalple senin arana ne girdi ne dersin Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin *** Yaptığım altı üstü bir hata Sevmişim bir yabancı Tuz basar gibi açık yarama Sevmedin beni yalancı *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git

Özledim (gurcell Club Mıx) Dışardan gördüğün gibi değil Bir kez olsun buradan bakmadın üzüldüm zannediyorsan şunu bil Canım yandı geçti çok yakmadın *** Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Dalgalanır deniz ne çıkar durur yavaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim *** Dışardan gördüğün gibi değil Bir kez olsun buradan bakmadın üzüldüm zannediyorsan şunu bil Canım yandı geçti çok yakmadın *** Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Dalgalanır deniz ne çıkar durur yavaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim

Aşkın Suçu Yok (Gurcell Mix) Kaçıncı vazgeçişin benden Durumu kurtaralım derken Hep aynı yerden vuran sensin "Dön" demek için daha çok erken Kaçıncı vazgeçişin benden Durumu kurtaralım derken Hep aynı yerden vuran sensin "Dön" demek için daha çok erken *** Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen ne çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen ne çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz *** Yorulduk aynı bitişlerden Hiç değişmez sebeplerden Tadı tuzu kalmadı aşkımızın Gelişlerden, dönüşlerden Yorulduk aynı bitişlerden Hiç değişmez sebeplerden Tadı tuzu kalmadı aşkımızın Gelişlerden, dönüşlerden *** Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen ne çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen ne çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz *** Kalbin yeteneksiz *** Kalbin yeteneksiz *** Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen ne çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz Görünüşe göre çoktan bitmişiz Bahanen ne çok konuşma gereksiz Anladım çizgini düzelmez ümitsiz Aşkın suçu yok kalbin yeteneksiz

Hayat Öpücüğü (Uğur Kirik Remix) Habersiz geçivermiş yıllar Dün gibi hatıralar Takvimlerden sonbahar gibi Dökülmüş yapraklar *** Anladım ki hala özlüyorum Elimde olmadan Sendin sığındığım liman *** Nefesini kokunu kalbime Eşsiz dokunuşunu Derinde izler Nasıl unuturum yokluğunu *** Arıyorum akıp giderken ömür Bir haberini almaya razı gönül Beni bana bıraktığın halime Herkes üzülür *** Gece yarıları ecel saatler Başımıza gelen kırık hayaller Hayat öpücüğüm dudaklarında Buna ölünür *** Habersiz geçivermiş yıllar Dün gibi hatıralar Takvimlerden sonbahar gibi Dökülmüş yapraklar *** Anladım ki hala özlüyorum Elimde olmadan Sendin sığındığım liman *** Nefesini kokunu kalbime Eşsiz dokunuşunu Derinde izler Nasıl unuturum yokluğunu *** Arıyorum akıp giderken ömür Bir haberini almaya razı gönül Beni bana bıraktığın halime Herkes üzülür *** Gece yarıları ecel saatler Başımıza gelen kırık hayaller Hayat öpücüğüm dudaklarında Buna ölünür *** Arıyorum akıp giderken ömür Bir haberini almaya razı gönül Beni bana bıraktığın halime Herkes üzülür *** Gece yarıları ecel saatler Başımıza gelen kırık hayaller Hayat öpücüğüm dudaklarında Buna ölünür Buna ölünür Buna ölünür

Kalamam Arkadaş (Cihat Uğurel Remix) Aşkla senin arana ne girdi ne dersin Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin *** Tanıyamadım bu yenisini ben Sevmişim bir yabancı Alışamadım bu yeni sana ben Anlayamadım yalancı *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalple senin arana ne girdi ne dersin Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin *** Yaptığım altı üstü bir hata Sevmişim bir yabancı Tuz basar gibi açık yarama Sevmedin beni yalancı *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git

Kalamam Arkadaş (Kıvanch K Remix Radio Edit) Aşkla senin arana ne girdi ne dersin Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin *** Tanıyamadım bu yenisini ben Sevmişim bir yabancı Alışamadım bu yeni sana ben Anlayamadım yalancı *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalple senin arana ne girdi ne dersin Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin *** Yaptığım altı üstü bir hata Sevmişim bir yabancı Tuz basar gibi açık yarama Sevmedin beni yalancı *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git