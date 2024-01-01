Hayat Sana Güzel Şarkı Sözleri
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Murat Boz
Hayat Sana Güzel
-
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Bana bir şey deme lütfen boşu boşuna
Teselli edilmek gitmiyor hoşuma
Bundan sonrası benimle ilgili
***
Sanki vazife mi üstüne başına
Zamanından önce girdi her yaşına
Birçoğuna göre yine görgülü ilgili
***
Beğenmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
Sevmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Bana bir şey deme lütfen boşu boşuna
Teselli edilmek gitmiyor hoşuma
Bundan sonrası benimle ilgili
***
Sanki vazife mi üstüne başına
Zamanından önce girdi her yaşına
Birçoğuna göre yine görgülü ilgili
***
Beğenmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
Sevmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
-
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Bana bir şey deme lütfen boşu boşuna
Teselli edilmek gitmiyor hoşuma
Bundan sonrası benimle ilgili
***
Sanki vazife mi üstüne başına
Zamanından önce girdi her yaşına
Birçoğuna göre yine görgülü ilgili
***
Beğenmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
Sevmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Bana bir şey deme lütfen boşu boşuna
Teselli edilmek gitmiyor hoşuma
Bundan sonrası benimle ilgili
***
Sanki vazife mi üstüne başına
Zamanından önce girdi her yaşına
Birçoğuna göre yine görgülü ilgili
***
Beğenmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
Sevmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
-
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Bana bir şey deme lütfen boşu boşuna
Teselli edilmek gitmiyor hoşuma
Bundan sonrası benimle ilgili
***
Sanki vazife mi üstüne başına
Zamanından önce girdi her yaşına
Birçoğuna göre yine görgülü ilgili
***
Beğenmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
Sevmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Bana bir şey deme lütfen boşu boşuna
Teselli edilmek gitmiyor hoşuma
Bundan sonrası benimle ilgili
***
Sanki vazife mi üstüne başına
Zamanından önce girdi her yaşına
Birçoğuna göre yine görgülü ilgili
***
Beğenmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
Sevmediysen sözlerimi
Topla git hadi her şeyini
Bilemiyorum ne kadar sürecek
Toparlanması alması demini
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına
***
Dokunmayın tuz basmayın yarasına
Sevmeyeni hadi bırakın doğasına
Hayat sana güzel ama asıl soru
Gönül razı mı yarım ekmek arasına