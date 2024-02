Hayat Sana Güzel by Burak Yeter Dokunmayın tuz basmayın yarasına Sevmeyeni hadi bırakın doğasına Hayat sana güzel ama asıl soru Gönül razı mı yarım ekmek arasına *** Bana bir şey deme lütfen boşu boşuna Teselli edilmek gitmiyor hoşuma Bundan sonrası benimle ilgili *** Sanki vazife mi üstüne başına Zamanından önce girdi her yaşına Birçoğuna göre yine görgülü ilgili *** Beğenmediysen sözlerimi Topla git hadi her şeyini Bilemiyorum ne kadar sürecek Toparlanması alması demini Sevmediysen sözlerimi Topla git hadi her şeyini Bilemiyorum ne kadar sürecek Toparlanması alması demini *** Dokunmayın tuz basmayın yarasına Sevmeyeni hadi bırakın doğasına Hayat sana güzel ama asıl soru Gönül razı mı yarım ekmek arasına *** Dokunmayın tuz basmayın yarasına Sevmeyeni hadi bırakın doğasına Hayat sana güzel ama asıl soru Gönül razı mı yarım ekmek arasına *** Bana bir şey deme lütfen boşu boşuna Teselli edilmek gitmiyor hoşuma Bundan sonrası benimle ilgili *** Sanki vazife mi üstüne başına Zamanından önce girdi her yaşına Birçoğuna göre yine görgülü ilgili *** Beğenmediysen sözlerimi Topla git hadi her şeyini Bilemiyorum ne kadar sürecek Toparlanması alması demini Sevmediysen sözlerimi Topla git hadi her şeyini Bilemiyorum ne kadar sürecek Toparlanması alması demini *** Dokunmayın tuz basmayın yarasına Sevmeyeni hadi bırakın doğasına Hayat sana güzel ama asıl soru Gönül razı mı yarım ekmek arasına *** Dokunmayın tuz basmayın yarasına Sevmeyeni hadi bırakın doğasına Hayat sana güzel ama asıl soru Gönül razı mı yarım ekmek arasına *** Dokunmayın tuz basmayın yarasına Sevmeyeni hadi bırakın doğasına Hayat sana güzel ama asıl soru Gönül razı mı yarım ekmek arasına *** Dokunmayın tuz basmayın yarasına Sevmeyeni hadi bırakın doğasına Hayat sana güzel ama asıl soru Gönül razı mı yarım ekmek arasına

