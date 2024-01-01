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Ozan Doğulu Presents DJ Eyup & Friends 130 BPM Remixes Vol 2
Ozan Doğulu Presents DJ Eyup & Friends 130 BPM Remixes Vol 2 Şarkı Sözleri
Murat Boz Ozan Doğulu Presents DJ Eyup & Friends 130 BPM Remixes Vol 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Boz Ozan Doğulu Presents DJ Eyup & Friends 130 BPM Remixes Vol 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ozan Doğulu Presents DJ Eyup & Friends 130 BPM Remixes Vol 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Boz
Ozan Doğulu Presents DJ Eyup & Friends 130 BPM Remixes Vol 2
-
Böyle insanoğlu
Düşünmüyor ki sonu
Kaybedince kıymeti biliyor
***
Kalp eridi su oldu
Yokluğumda mahvoldu
Huzurda affını diliyor
***
Hey, aşk bende durmuyor
Hey, yanımdan da geçmiyor
***
Hey, hadi durma
Aşk yerlerde bu zamanda
Dön gel, gönlüm farkında
Sen gibi biri yok bu cihanda
***
Hey, hadi durma
Aşk yerlerde bu zamanda
Bulamazsın sen yazgında
Ben gibi seveni bu cihanda
***
Böyle insanoğlu
Düşünmüyor ki sonu
Kaybedince kıymeti biliyor
***
Kalp eridi su oldu
Yokluğumda mahvoldu
Huzurda affını diliyor
***
Hey, aşk bende durmuyor
Hey, yanımdan da geçmiyor
***
Hey, hadi durma
Aşk yerlerde bu zamanda
Dön gel, gönlüm farkında
Sen gibi biri yok bu cihanda
***
Hey, hadi durma
Aşk yerlerde bu zamanda
Bulamazsın sen yazgında
Ben gibi seveni bu cihanda
***
Hey, aşk bende durmuyor
Hey, yanımdan da geçmiyor
***
Hey, hadi durma
Aşk yerlerde bu zamanda
Dön gel, gönlüm farkında
Sen gibi biri yok bu cihanda
***
Hey, hadi durma
Aşk yerlerde bu zamanda
Bulamazsın sen yazgında
Ben gibi seveni bu cihanda
-
-
-
Noldu heyecanlandın
Dizildi laflar gözlerine
İnmesin bir yerlerine
***
Bundan sonra öyle
Sövdürtme kendine
Allah’ından bul da
Sürün yerden yere
***
Hadi o zaman
Bensiz dünya cehennemmiş demişsin
Madem öyle yan o zaman
***
Atma i·çine söyle
Yapma bana gönderme
Haydi bir cesaretle
Söylesene sıkıyorsa suratıma
***
Görmedim hiç alemde
Sen gibisi ömrümde
İzliyorum hayretle
Vay anasını sayın seyirciler
***
Sağdan soldan yandan
Kıvırma lafları döndürme
Ben dönmem geriye
***
Bundan sonra öyle
Sövdürtme kendine
Allah’ından bul da
Sürün yerden yere
***
Hadi o zaman
Bensiz dünya cehennemmiş demişsin
Madem öyle yan o zaman
***
Atma içine söyle
Yapma bana gönderme
Haydi bir cesaretle
Söylesene sıkıyorsa suratıma
***
Görmedim hiç alemde
Sen gibisi ömrümde
İzliyorum hayretle
Vay anasını sayın seyirciler
***
Hadi o zaman
Bensiz dünya cehennemmiş demişsin
Madem öyle yan o zaman
***
Atma içine söyle
Yapma bana gönderme
Haydi bir cesaretle
Söylesene sıkıyorsa suratıma
***
Görmedim hiç alemde
Sen gibisi ömrümde
İzliyorum hayretle
Vay anasını sayın seyirciler
-
-
Bir yolunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
***
Düşündüm; yokluğuna alışmışım aslında
Bir sürü bahanen var, bana ezbere cümleler kurma
Değeri yok üstelik ilk defa değil
Sözlerin acıtmıyor beni
***
Eskidendi, eskidi resimler gibi
Geçer dedim direndim aşka
Bir türlü geçmedi
***
Bir yolunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
***
Olurunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
***
Düşündüm; yokluğuna alışmışım aslında
Görmezden gelmişim gerçekleri
Eskidendi, eskidi resimler gibi
Geçer dedim direndim aşka
Bir türlü geçmedi
***
Bir yolunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
***
Olurunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
***
Olurunu bulamadım ah bunun
Yok çözümü kaçınılmaz sonun
Nedir kaderim benimle zorun?
Derdim çok
-
-