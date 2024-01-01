Hey DJ Eyüp Böyle insanoğlu Düşünmüyor ki sonu Kaybedince kıymeti biliyor *** Kalp eridi su oldu Yokluğumda mahvoldu Huzurda affını diliyor *** Hey, aşk bende durmuyor Hey, yanımdan da geçmiyor *** Hey, hadi durma Aşk yerlerde bu zamanda Dön gel, gönlüm farkında Sen gibi biri yok bu cihanda *** Hey, hadi durma Aşk yerlerde bu zamanda Bulamazsın sen yazgında Ben gibi seveni bu cihanda *** Böyle insanoğlu Düşünmüyor ki sonu Kaybedince kıymeti biliyor *** Kalp eridi su oldu Yokluğumda mahvoldu Huzurda affını diliyor *** Hey, aşk bende durmuyor Hey, yanımdan da geçmiyor *** Hey, hadi durma Aşk yerlerde bu zamanda Dön gel, gönlüm farkında Sen gibi biri yok bu cihanda *** Hey, hadi durma Aşk yerlerde bu zamanda Bulamazsın sen yazgında Ben gibi seveni bu cihanda *** Hey, aşk bende durmuyor Hey, yanımdan da geçmiyor *** Hey, hadi durma Aşk yerlerde bu zamanda Dön gel, gönlüm farkında Sen gibi biri yok bu cihanda *** Hey, hadi durma Aşk yerlerde bu zamanda Bulamazsın sen yazgında Ben gibi seveni bu cihanda

Sayın Seyirciler DJ Eyüp Noldu heyecanlandın Dizildi laflar gözlerine İnmesin bir yerlerine *** Bundan sonra öyle Sövdürtme kendine Allah’ından bul da Sürün yerden yere *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma i·çine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler *** Sağdan soldan yandan Kıvırma lafları döndürme Ben dönmem geriye *** Bundan sonra öyle Sövdürtme kendine Allah’ından bul da Sürün yerden yere *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma içine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma içine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler