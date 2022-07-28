Bölük pörçük hayallerim duruyor önümde Sevdiğim kadar sevilmedim Buram buram kokun hala yatağımın üzerinde O da kalmaz gider üç beş güne *** Bu saatten sonra gönül dakika durmaz Onca vaatten sonra yalancı yalancı sana kimse inanmaz *** Beni bir sevemedin ya şu belimi bir saramadın ya O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda E hadi git burada durma ama lütfen kapıyı vurma İki medeni insanız biz bu kadar olsun farkımızda *** Beni bir sevemedin ya şu belimi bir saramadın ya O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda Git hadi burada durma ama lütfen kapıyı vurma İki medeni insanız biz bu kadar olsun farkımızda *** Bölük pörçük hayallerim duruyor önümde Sevdiğim kadar sevilmedim Buram buram kokun hala yatağımın üzerinde O da kalmaz gider üç beş güne *** Bu saatten sonra gönül dakika durmaz Onca vaatten sonra yalancı yalancı sana kimse inanmaz *** Beni sevemedin ya şu belimi bir saramadın ya O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda Git hadi burada durma ama lütfen kapıyı vurma İki medeni insanız biz bu kadar olsun farkımızda *** Beni bir sevemedin ya şu belimi bir saramadın ya O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda Git hadi burada durma ama lütfen kapıyı vurma İki medeni insanız biz bu kadar olsun farkımızda *** Beni bir sevemedin ya şu belimi bir saramadın ya O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda Git hadi burada durma ama lütfen kapıyı vurma İki medeni insanız biz bu kadar olsun farkımızda *** Beni bir sevemedin ya şu belimi bir saramadın ya O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda Git hadi burada durma ama lütfen kapıyı vurma İki medeni insanız biz bu kadar olsun farkımızda