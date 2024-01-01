Proje 2 Şarkı Sözleri
Murat Boz Proje 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Boz Proje 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Proje 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Adını koymakta herkes kararsız
Yüreğe herkes tutarsız
Sonunu bulmakta tutku zamansız
Sevene kalpler duyarsız.
***
Bu kez aşkta sebebimiz olsun
Geçiyor diyeni yine dursun
Arayan ve bulanı da yoksa
O gelip yine de bizi bulsun
***
Bir hayal bir rüya sanki
Sevdiysen bitmez ki
İlk anda aşk buysa
***
Yandıysa sönmez ki
Ömrünce yetmez ki
Silmez kader bizi duysa, bizi duysa
Bizi duysa
***
Koşsam yorulmam
Korkmam avunmam
Sensiz durulmam
Tek gerçeğimsin
Şartsız çıkarsız
Sevdim hesapsız
Yoksan ben olmam
Sen her şeyimsi
***
Koşsam yorulmam
Korkmam avunmam
Sensiz durulmam
Tek gerçeğimsin
Şartsız çıkarsız
Sevdim hesapsız
Yoksan ben olmam
Sen her şeyimsi
***
Adını koymakta herkes kararsız
Yüreğe herkes tutarsız
Sonunu bulmakta tutku zamansız
Sevene kalpler duyarsız
***
Bu kez aşkta sebebimiz olsun
Geçiyor diyeni yine dursun
Arayan ve bulanı da yoksa
O gelip yine de bizi bulsun
***
Bir hayal bir rüya sanki
Sevdiysen bitmez ki
İlk anda aşk buysa
***
Yandıysa sönmez ki
Ömrünce yetmez ki
Silmez kader bizi duysa, bizi duysa
Bizi duysa
***
Koşsam yorulmam
Korkmam avunmam
Sensiz durulmam
Tek gerçeğimsin
Şartsız çıkarsız
Sevdim hesapsız
Yoksan ben olmam
Sen her şeyimsi
***
Koşsam yorulmam
Korkmam avunmam
Sensiz durulmam
Tek gerçeğimsin
Şartsız çıkarsız
Sevdim hesapsız
Yoksan ben olmam
Sen her şeyimsi
-
Burası sınır ötesini göremezsin
Ya hadi kıvır yüreğime giremezsin
Yani yok senin bir yerin
Şimdi dön hadi aferin
**
Boşuna arama yok bir benzerim
Bugünü yarına tutmaz ezberin
Karşısı yok ama o hayallerin benim
Benim, benim, benim
**
Boşuna arama yok bir benzerim
Bugünü yarına tutmaz ezberin
Karşısı yok ama o hayallerin benim
Benim, benim, benim
**
Burası sınır ötesini göremezsin
Ya hadi kıvır yüreğime giremezsin
Yani yok senin bir yerin
Şimdi dön hadi aferin
**
Yok bir benzerim benim
Yok bir benzerim benim, benim
Yok bir benzerim benim, benim
Benim, benim, benim, benim, benim
**
Boşuna arama yok bir benzerim
Bugünü yarına tutmaz ezberin
Kaderin adına sildim sözleri
Geride kalanı sanma özlerim
**
Boşuna arama yok bir benzerim
Bugünü yarına tutmaz ezberin
Karşısı yok ama o hayallerin benim
Benim, benim, benim
-
Yenilerini bulduysan
Yalana bile doymazdın
Ve de yerime koyduysan birini
Yine burada olmazdın
Gizli saklı gecelerde
Yaktığınsa yalan dünyan
Aşk yasaklı hecelerde
Bende bittin, artık sen yan
Her seven biter kalpte
Sebebin de yok, olay sensin
Hem sözün yüzün sahte
E hadi sana kolay gelsin
Git sakın geri dönme
Kaderin buna onay versin
Aşk kalır mı son vakte?
Hadi düş yola, kolay gelsin
-
Bir ışık umutla
İçime siner mi bunlar
Geri dönebilse yollar
Yine seni yazmaz bil sonlar
***
Geri dönme, sana yer çok
Sebebini sorma, karnım tok
Seni duymam, delin olmam
Başı sonu belli, halim yok
***
Alışır sandın olanlara
Yüreğe geçmez aşkın korkusu
Ne denir sona kalanlara
Seni bekler bak yalnız ordusu
***
Bu rüya yetmez yalanlara
Sona erdi ah aşkın uykusu
Bir de yoklama alanlara
Adresin belli, yalnız ordusu
***
Bir ışık umutla
İçime siner mi bunlar
Geri dönebilse yollar
Yine seni yazmaz bil sonlar
***
Geri dönme, sana yer çok
Sebebini sorma, karnım tok
Seni duymam, delin olmam
Başı sonu belli, halim yok
***
Alışır sandın olanlara
Yüreğe geçmez aşkın korkusu
Ne denir sona kalanlara
Seni bekler bak yalnız ordusu
***
Bu rüya yetmez yalanlara
Sona erdi ah aşkın uykusu
Bir de yoklama alanlara
Adresin belli, yalnız ordusu
***
Yalnız ordusu
***
Geri dönme, sana yer çok
Sebebini sorma, karnım tok
Seni duymam, delin olmam
Başı sonu belli, halim yok
***
Alışır sandın olanlara
Yüreğe geçmez aşkın korkusu
Ne denir sona kalanlara
Seni bekler bak yalnız ordusu
***
Bu rüya yetmez yalanlara
Sona erdi ah aşkın uykusu
Bir de yoklama alanlara
Adresin belli, yalnız ordusu
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