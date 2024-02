Adını koymakta herkes kararsız Yüreğe herkes tutarsız Sonunu bulmakta tutku zamansız Sevene kalpler duyarsız. *** Bu kez aşkta sebebimiz olsun Geçiyor diyeni yine dursun Arayan ve bulanı da yoksa O gelip yine de bizi bulsun *** Bir hayal bir rüya sanki Sevdiysen bitmez ki İlk anda aşk buysa *** Yandıysa sönmez ki Ömrünce yetmez ki Silmez kader bizi duysa, bizi duysa Bizi duysa *** Koşsam yorulmam Korkmam avunmam Sensiz durulmam Tek gerçeğimsin Şartsız çıkarsız Sevdim hesapsız Yoksan ben olmam Sen her şeyimsi *** Koşsam yorulmam Korkmam avunmam Sensiz durulmam Tek gerçeğimsin Şartsız çıkarsız Sevdim hesapsız Yoksan ben olmam Sen her şeyimsi *** Adını koymakta herkes kararsız Yüreğe herkes tutarsız Sonunu bulmakta tutku zamansız Sevene kalpler duyarsız *** Bu kez aşkta sebebimiz olsun Geçiyor diyeni yine dursun Arayan ve bulanı da yoksa O gelip yine de bizi bulsun *** Bir hayal bir rüya sanki Sevdiysen bitmez ki İlk anda aşk buysa *** Yandıysa sönmez ki Ömrünce yetmez ki Silmez kader bizi duysa, bizi duysa Bizi duysa *** Koşsam yorulmam Korkmam avunmam Sensiz durulmam Tek gerçeğimsin Şartsız çıkarsız Sevdim hesapsız Yoksan ben olmam Sen her şeyimsi *** Koşsam yorulmam Korkmam avunmam Sensiz durulmam Tek gerçeğimsin Şartsız çıkarsız Sevdim hesapsız Yoksan ben olmam Sen her şeyimsi