İlk Anda feat. Erdem Kınay Adını koymakta herkes kararsız Yüreğe herkes tutarsız Sonunu bulmakta tutku zamansız Sevene kalpler duyarsız. *** Bu kez aşkta sebebimiz olsun Geçiyor diyeni yine dursun Arayan ve bulanı da yoksa O gelip yine de bizi bulsun *** Bir hayal bir rüya sanki Sevdiysen bitmez ki İlk anda aşk buysa *** Yandıysa sönmez ki Ömrünce yetmez ki Silmez kader bizi duysa, bizi duysa Bizi duysa *** Koşsam yorulmam Korkmam avunmam Sensiz durulmam Tek gerçeğimsin Şartsız çıkarsız Sevdim hesapsız Yoksan ben olmam Sen her şeyimsi *** Koşsam yorulmam Korkmam avunmam Sensiz durulmam Tek gerçeğimsin Şartsız çıkarsız Sevdim hesapsız Yoksan ben olmam Sen her şeyimsi *** Adını koymakta herkes kararsız Yüreğe herkes tutarsız Sonunu bulmakta tutku zamansız Sevene kalpler duyarsız *** Bu kez aşkta sebebimiz olsun Geçiyor diyeni yine dursun Arayan ve bulanı da yoksa O gelip yine de bizi bulsun *** Bir hayal bir rüya sanki Sevdiysen bitmez ki İlk anda aşk buysa *** Yandıysa sönmez ki Ömrünce yetmez ki Silmez kader bizi duysa, bizi duysa Bizi duysa *** Koşsam yorulmam Korkmam avunmam Sensiz durulmam Tek gerçeğimsin Şartsız çıkarsız Sevdim hesapsız Yoksan ben olmam Sen her şeyimsi *** Koşsam yorulmam Korkmam avunmam Sensiz durulmam Tek gerçeğimsin Şartsız çıkarsız Sevdim hesapsız Yoksan ben olmam Sen her şeyimsi

Sınır feat. Erdem Kınay Burası sınır ötesini göremezsin Ya hadi kıvır yüreğime giremezsin Yani yok senin bir yerin Şimdi dön hadi aferin ** Boşuna arama yok bir benzerim Bugünü yarına tutmaz ezberin Karşısı yok ama o hayallerin benim Benim, benim, benim ** Boşuna arama yok bir benzerim Bugünü yarına tutmaz ezberin Karşısı yok ama o hayallerin benim Benim, benim, benim ** Burası sınır ötesini göremezsin Ya hadi kıvır yüreğime giremezsin Yani yok senin bir yerin Şimdi dön hadi aferin ** Yok bir benzerim benim Yok bir benzerim benim, benim Yok bir benzerim benim, benim Benim, benim, benim, benim, benim ** Boşuna arama yok bir benzerim Bugünü yarına tutmaz ezberin Kaderin adına sildim sözleri Geride kalanı sanma özlerim ** Boşuna arama yok bir benzerim Bugünü yarına tutmaz ezberin Karşısı yok ama o hayallerin benim Benim, benim, benim

Kolay Gelsin feat. Erdem Kınay Yenilerini bulduysan Yalana bile doymazdın Ve de yerime koyduysan birini Yine burada olmazdın Gizli saklı gecelerde Yaktığınsa yalan dünyan Aşk yasaklı hecelerde Bende bittin, artık sen yan Her seven biter kalpte Sebebin de yok, olay sensin Hem sözün yüzün sahte E hadi sana kolay gelsin Git sakın geri dönme Kaderin buna onay versin Aşk kalır mı son vakte? Hadi düş yola, kolay gelsin