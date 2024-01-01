İçimi deliyo' hasret, çok acıtıyo' Söyle, yapmasın Bi' de gülüyor içinden Kendini bana vurdurtmasın *** Bi' bilsem, sen de kızıyor musun? Yoksa gezindin mi kalpten kalbe? Sorgularım seni yanıltmasın Sana iltimas bitmez bende *** Yak, söndür Sormam maksadın ne Sağ olsun canın Durmam üzerinde *** Yak, söndür Sormam maksadın ne Son bulsun hayat Bela gözlerinde *** İçimi deliyo' hasret, çok acıtıyo' Söyle, yapmasın Bi' de gülüyo' içinden Kendini bana vurdurtmasın *** Bi' bilsem, sen de kızıyor musun? Yoksa gezindin mi kalpten kalbe? Sorgularım seni yanıltmasın Sana iltimas bitmez bende *** Yak, söndür Sormam maksadın ne Sağ olsun canın Durmam üzerinde *** Yak, söndür Sormam maksadın ne Son bulsun hayat Bela gözlerinde *** Yak, söndür Sormam maksadın ne Sağ olsun canın Durmam üzerinde *** Yak, söndür Sormam maksadın ne Son bulsun hayat Bela gözlerinde *** Gözlerinde *** Gözlerinde