İltimas ft Gülşen Şarkı Sözleri
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Murat Boz
İltimas ft Gülşen
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İçimi deliyo' hasret, çok acıtıyo'
Söyle, yapmasın
Bi' de gülüyor içinden
Kendini bana vurdurtmasın
***
Bi' bilsem, sen de kızıyor musun?
Yoksa gezindin mi kalpten kalbe?
Sorgularım seni yanıltmasın
Sana iltimas bitmez bende
***
Yak, söndür
Sormam maksadın ne
Sağ olsun canın
Durmam üzerinde
***
Yak, söndür
Sormam maksadın ne
Son bulsun hayat
Bela gözlerinde
***
İçimi deliyo' hasret, çok acıtıyo'
Söyle, yapmasın
Bi' de gülüyo' içinden
Kendini bana vurdurtmasın
***
Bi' bilsem, sen de kızıyor musun?
Yoksa gezindin mi kalpten kalbe?
Sorgularım seni yanıltmasın
Sana iltimas bitmez bende
***
Yak, söndür
Sormam maksadın ne
Sağ olsun canın
Durmam üzerinde
***
Yak, söndür
Sormam maksadın ne
Son bulsun hayat
Bela gözlerinde
***
Yak, söndür
Sormam maksadın ne
Sağ olsun canın
Durmam üzerinde
***
Yak, söndür
Sormam maksadın ne
Son bulsun hayat
Bela gözlerinde
***
Gözlerinde
***
Gözlerinde