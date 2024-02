İstanbul Eğlencesi Ne diyece'm abi? İstanbul geceleri, hahaha *** Dün gece şöyle bi' dışarıya çıktım Çok sürmedi, kalabalığa karıştım Gezdim, tozdum, biraz dolaştım Bir iki kişiyle tanıştım *** Üç hece, İstanbul bilmece Altın kazan, içinde ben kepçe Durup da bir anda düşününce Her gün başa sarıyor bu hikâye *** Biri geliyor, biri daha geliyor Caddelerde trafik duruyor Pahalı mekanlar trend oluyo' Her gece tıklım tıklım doluyo' *** Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi Hafta sonu, cuma veya cumartesi Akın akın akıyor ünlüsü, artisti Ya doğum günü ya da birinin partisi *** Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi Hafta sonu, cuma veya cumartesi Akın akın akıyor ünlüsü, artisti Ya doğum günü ya da birinin partisi *** Herkes kıpır kıpır Ortam fıkır fıkır İşler tıkır tıkır Yüzler gülüyo' Bi' yeşil yanıyo' Bi' kırmızı yanıyo' DJ çok iyi, süper müzik çalıyor *** Aklını başından alıyo' Her şey güzel ama biraz başım dönüyo' Derken bir anda sabah oluveriyo' Biri gidiyor, bi' diğeri geliyor *** Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi Hafta sonu, cuma veya cumartesi Akın akın akıyor ünlüsü, artisti Ya doğum günü ya da birinin partisi *** Dün gece şöyle bi' dışarıya çıktım Çok sürmedi, kalabalığa karıştım Gezdim, tozdum, biraz dolaştım Bir iki kişiyle tanıştım *** Üç hece, İstanbul bilmece Altın kazan, içinde ben kepçe Durup da bir anda düşününce Her gün başa sarıyor bu hikâye *** Biri geliyor, biri daha geliyor Caddelerde trafik duruyor Pahalı mekanlar trend oluyo' Her gece tıklım tıklım doluyo' *** Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi Hafta sonu, cuma veya cumartesi Akın akın akıyor ünlüsü, artisti Ya doğum günü ya da birinin partisi *** Herkes kıpır kıpır Ortam fıkır fıkır İşler tıkır tıkır Yüzler gülüyo' Bi' yeşil yanıyo' Bi' kırmızı yanıyo' DJ çok iyi, süper müzik çalıyor *** Aklını başından alıyo' Her şey güzel ama biraz başım dönüyo' Derken bir anda sabah oluveriyo' Biri gidiyor, bi' diğeri geliyor *** Başkadır İstanbul'un eğlencesi Karışıktır içinde biraz kendisi Taksisi, minübüsü, otobüsü, servisi Sonuna kadar açıktır müziğin sesi *** Kımılda biraz, hadi dışarıya çık Kafeler, barlar gece gündüz açık Tıklım tıklım bütün sokaklar Yirmi dört saat trafik sıkışık *** Yok yok, başka bi' yerde böyle heyecan yok Çok çok, gezilecek tozulacak yer çok Orası mı, burası mı düşünme fazla Herkese göre bir yer var İstanbul'da *** Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi Hafta sonu, cuma veya cumartesi Akın akın akıyor ünlüsü, artisti Ya doğum günü ya da birinin partisi *** Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi Hafta sonu, cuma veya cumartesi Akın akın akıyor ünlüsü, artisti Ya doğum günü ya da birinin partisi

Buralardan Giderim Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa Aylar geçti senden bir haber alamadım Unut dedin kalbime olmadı unutamadım *** Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan *** Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa Aylar geçti senden bir haber alamadım Unut dedin kalbime olmadı unutamadım *** Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan

Gümbür Gümbür Geceler sor beni bak sana neler anlatacak Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak *** E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak *** Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum Oturupta sızlanacak değilim Deli gibi severim gitmeyi de bilirim *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Geceler sor beni bak sana neler anlatacak Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak *** E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak *** Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum Oturupta sızlanacak değilim Deli gibi severim gitmeyi de bilirim *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür

Görmemişim Duymamışım Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor işte sende *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor istesem de *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Of görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim

Ötme Bülbül Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? (Çok acele etme, sen bile durursun) *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? (Çok acele etme, sen bile durursun) *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Dırdır, vıdı vıdı, cırcır böceği Konuş, konuş, hep bir ileri beş geri Ağzın laf yapar, iyi hoş güzel ama Bi' otur, bi' düşün hem seni hem beni *** Atıp tutup söylenmek yerine Koklaşa koklaşa olamaz mıydı? Bu film burada bitebilir artık İnadım inat, ben dönmem geriye *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene

Ben Aslında Konuşuyorsun hançerin kalbime usul usul saplanıyor Üstelik taştan ağır sözler sarf ediyorsun *** Ben aslında ne kadar hırpalandım kalbim sıkışıyor Dünya senin umrunda değil gülüyorsun *** Yeter artık acı bana Bir gün senin de gelecek başına Şeytan mısın melek misin? Karar ver Allah aşkına Dönüyorum şaşkına *** Ne al yanaktan vazgeçerim Nede öpülesi bal dudaktan Ruhumu, kalbimi al fark etmez Vazgeçmem senin olmaktan yar

Para Yok Bu ara kendime gelemiyorum İşe güce aklımı veremiyorum İpin ucu kaçtı, bulamıyorum An geliyor çıldırıyorum *** Aşk hayatım çok karışık Ama kalbim buna önceden alışık Benim için hâlâ bir ışık Var mı acaba bilemiyorum *** Adam olamadık, bir tutunamadık Yolu bulamadık da kaybolduk Zaman çabuk geçti yakalayamadık Eş dost hepsi yalan oldu *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Bu ara kendime gelemiyorum İşe güce aklımı veremiyorum İpin ucu kaçtı, bulamıyorum An geliyor çıldırıyorum *** Aşk hayatım çok karışık Ama kalbim buna önceden alışık Benim için hâlâ bir ışık Var mı acaba bilemiyorum *** Adam olamadık, bir tutunamadık Yolu bulamadık da kaybolduk Zaman çabuk geçti yakalayamadık Eş dost hepsi yalan oldu *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun Şans yok

Uçurum (2.Version) Yangın var içimde, imdat (imdat) Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat) Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Yangın var içimde, imdat (imdat, imdat, imdat) Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat, anlat, anlat) Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum

Sallana Sallana (2.Version) Gönlüm usandı sana zar zor dayandı Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı *** Benim olan senin ama Senin olan benim değil Yani kalbinde bana bir yer yok *** Belki biraz sustum ama Sözlerini yuttum değil Bak bu yangından geriye eser yok *** Gönlüm usandı sana zar zor dayandı Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı *** Gönlüm usandı sana zar zor dayandı Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı *** Ben burda yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkım da kullana kullana *** Ben burda yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkım da kullana kullana *** Belki biraz sustum ama Sözlerini yuttum değil Bak bu yangından geriye eser yok *** Gönlüm usandı sana zar zor dayandı Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı *** Gönlüm usandı sana zar zor dayandı Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı *** Ben burda yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkım da kullana kullana *** Ben burda yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkım da kullana kullana *** Ben burda yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkım da kullana kullana

Sallana Sallana Gönlüm usandı sana zar zor dayandı Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı *** Benim olan senin ama Senin olan benim değil Yani kalbinde bana bir yer yok *** Belki biraz sustum ama Sözlerini yuttum değil Bak bu yangından geriye eser yok *** Gönlüm usandı sana zar zor dayandı Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı *** Gönlüm usandı sana zar zor dayandı Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı *** Ben burda yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkım da kullana kullana *** Ben burda yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkım da kullana kullana *** Belki biraz sustum ama Sözlerini yuttum değil Bak bu yangından geriye eser yok *** Gönlüm usandı sana zar zor dayandı Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı *** Gönlüm usandı sana zar zor dayandı Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı *** Ben burda yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkım da kullana kullana *** Ben burda yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkım da kullana kullana *** Ben burda yarına küsmüşüm Yürüyorum yolda sallana sallana Derdinle zindana düşmüşüm Bitti hakkım da kullana kullana

Özledim Dışardan gördüğün gibi değil Bir kez olsun buradan bakmadın Üzüldüm zannediyorsan şunu bil Canım yandı geçti çok yakmadın *** Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Dalgalanır deniz ne çıkar durulur yavaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim *** Dışardan gördüğün gibi değil Bir kez olsun buradan bakmadın Üzüldüm zannediyorsan şunu bil Canım yandı geçti çok yakmadın *** Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Dalgalanır deniz ne çıkar durulur yavaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim

Herşeyi Yak Herşeyi yak ateş sende Gökyüzüne bak gurur yerde Herşeyi yak ateş sende Gökyüzüne bak gurur yerde *** Sen beni onarıp onarıp neden kırıyorsun Üzerime kokunu bulayıp gitmekten ne anlıyorsun Sen beni onarıp onarıp neden kırıyorsun Üzerime kokunu bulayıp gitmekten ne anlıyorsun *** Bir öyle bir böylesin anlamadım Seni çözebilen alim olur Ben herkesi ben gibi bilirim ama Kimi senin gibi zalim olur *** Yalanlarla beni kandıramadın Kalp temiz ya malum olur Senin adının yazılmadığı Bu gönülde hak eden daim olur Anca hak eden daim olur *** Herşeyi yak ateş sende Gökyüzüne bak gurur yerde *** Sen beni onarıp onarıp neden kırıyorsun Üzerime kokunu bulayıp gitmekten ne anlıyorsun Sen beni onarıp onarıp neden kırıyorsun Üzerime kokunu bulayıp gitmekten ne anlıyorsun *** Bir öyle bir böylesin anlamadım Seni çözebilen alim olur Ben herkesi ben gibi bilirim ama Kimi senin gibi zalim olur *** Yalanlarla beni kandıramadın Kalp temiz ya malum olur Senin adının yazılmadığı Bu gönülde hak eden daim olur Anca hak eden daim olur *** Bir öyle bir böylesin anlamadım Seni çözebilen alim olur Ben herkesi ben gibi bilirim ama Kimi senin gibi zalim olur *** Yalanlarla beni kandıramadın Kalp temiz ya malum olur Senin adının yazılmadığı Bu gönülde hak eden daim olur Anca hak eden daim olur

Görmemişim Duymamışım Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor işte sende *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor istesem de *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Of görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim