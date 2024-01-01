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Şans Şarkı Sözleri

Murat Boz Şans şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Boz Şans şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şans sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Boz

Murat Boz

Şans

  • İstanbul Eğlencesi

  • Buralardan Giderim

  • Gümbür Gümbür

  • Görmemişim Duymamışım

  • Ötme Bülbül

  • Ben Aslında

  • Para Yok

  • Uçurum (2.Version)

  • Sallana Sallana (2.Version)

  • Sallana Sallana

  • Özledim

  • Herşeyi Yak

  • Görmemişim Duymamışım

  • İki Medeni İnsan

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