Aşkla senin arana ne girdi ne dersin Kalbini çöpe atıp giderken söyle kimsin *** Tanıyamadım bu yenisini ben Sevmişim bir yabancı Alışamadım bu yeni sana ben Anlayamadım yalancı *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bi selam ne bi satır Dayanamam haydi git *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalple senin arana ne girdi ne dersin Böylesine bir ceza verirken söyle kimsin *** Yaptığım altı üstü bir hata Sevmişim bir yabancı Tuz basar gibi açık yarama Sevmedin beni yalancı *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git *** Kalamam arkadaş git Madem yarımsın bari bit Lütfen ne bir selam ne bir satır Dayanamam haydi git

Bak bize gerek yok söze Her bakış yüzünde ayrılık kokuyor *** Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor Ardında korkular sinmiyor Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor İçinde dinmiyor *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Kalbinde bir çölde aşk yangın da sönmüyor Ardında korkular sinmiyor Yaşlardan bir gölde aşk ömründen süzülmüyor İçinde dinmiyor *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi *** Geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi Gidilen o yolda kaderi de yenmez mi Gerçeği aşksa bir bakışa değmez mi Yalanı da olsa yazısını silmez mi