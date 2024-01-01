-
Kaç zamandır, rüya görmez oldum
Çoktandır, yalnız yatar oldum
Senden beri, gittiğin günden beri
Tablaları, külle doldurur oldum
***
Kaç zamandır, seni görmez oldum
Soruları, kendim yanıtlar oldum
Dünden beri, gıttiğın günden beri
Aynalara, boş gözle bakar oldum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
***
Kaç zamandır, rüya görmez oldum
Çoktandır, yalnız yatar oldum
Senden beri, gittiğin günden beri
Tablaları, külle doldurur oldum
***
Kaç zamandır, seni görmez oldum
Soruları, kendim yatar oldum
Dünden beri, gıttiğın günden beri
Aynalara, boş gözle bakar oldum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
-
Pancareyi hipiriki tiki hamo
Lako to tantatun kata
Pankan senka rikki cikki naniko
Pantabe tuporot tutu cappa
***
Hatco rikatti panika
Tirepe sepe tepe cumbaga dinga
Tiraka tikatu parese sambace
Tirikka tirikka trikka tika
***
Hayke cenaisi pare
Trapo conce sambaka tudi
Kantobe kanbace cezo
Selseri akaesoveto
***
Ha makatey ha makaley haley
Tirapa tika tum tambaga diva
Avadi cizi avararum pare
Amoru (?)
***
Beni unutmak için yeminler etmişsin
Gözlerim gelmiş aklına vazgeçmişsin
Benden habersiz çekip uzaklara gitmişsin
Beni yakmakla kalmayıp
Küllerimin üstüne gül dikmişsin
***
Hatco rikatti panika
Tirepe sepe tepe cumbaga dinga
Tiraka tikatu parese sambace
Tirikka tirikka trikka tika
***
Hayke cenaisi pare
Trapo conce sambaka tudi
Kantobe kanbace cezo
Selseri akaesoveto
***
Ha makatey ha makaley haley
Tirapa tika tum tambaga diva
Avadi cizi avararum pare
Amoru (?)
***
Beni unutmak için yeminler etmişsin
Gözlerim gelmiş aklına vazgeçmişsin
Benden habersiz uzak diyarlara gitmişsin
Biliyor musun sevgilim umrumda bile değilsin
***
Beni unutmak için yeminler etmişsin
Gözlerim gelmiş aklına vazgeçmişsin
Benden habersiz çekip uzaklara gitmişsin
Beni yakmakla kalmayıp
Küllerimin üstüne gül dikmişsin
***
Beni unutmak için yeminler etmişsin
Gözlerim gelmiş aklına vazgeçmişsin
Benden habersiz uzak diyarlara gitmişsin
Biliyor musun sevgilim umrumda bile değilsin
-
Kaç zamandır, rüya görmez oldum
Çoktandır, yalnız yatar oldum
Senden beri, gittiğin günden beri
Tablaları, külle doldurur oldum
***
Kaç zamandır, seni görmez oldum
Soruları, kendim yanıtlar oldum
Dünden beri, gıttiğın günden beri
Aynalara, boş gözle bakar oldum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
***
Kaç zamandır, rüya görmez oldum
Çoktandır, yalnız yatar oldum
Senden beri, gittiğin günden beri
Tablaları, külle doldurur oldum
***
Kaç zamandır, seni görmez oldum
Soruları, kendim yatar oldum
Dünden beri, gıttiğın günden beri
Aynalara, boş gözle bakar oldum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
***
Sana aşkım minumum, minumum, minumum
Sana öfkem maximum, maximum, maximum
-
Öğreneceksin beni sevmeyi
Unutmasan da geçmişi
Yaşanmışı ve bitmişi
Duyacaksın sesimi
Senin için çarpan yüreğimin
***
Üzüleceksin işte o zaman
Boşa oyaladığın zamana beni
Görmeye yeni yeni başladın
Anlatınca ben kendimi
***
Üzüleceksin işte o zaman
Boşa oyaladığın zamana beni
Görmeye yeni yeni başladın
Anlatınca ben kendimi
Seni karşılıksız sevdiğimi
***
Öğreneceksin beni sevmeyi
Unutmasan da geçmişi
Yaşanmışı ve bitmişi
Duyacaksın sesimi
Senin için çarpan yüreğimin
***
Üzüleceksin işte o zaman
Boşa oyaladığın zamana beni
Görmeye yeni yeni başladın
Anlatınca ben kendimi
***
Üzüleceksin işte o zaman
Boşa oyaladığın zamana beni
Görmeye yeni yeni başladın
Anlatınca ben kendimi
***
Üzüleceksin işte o zaman
Boşa oyaladığın zamana beni
Görmeye yeni yeni başladın
Anlatınca ben kendimi
Seni karşılıksız sevdiğimi
-
Duramıyorum geceleri yatağımda
Bir o yana bir bu yana uykular haram bana
Biraz kırgın biraz üzgün sessiz odamda
Ağlamaklı gözlerim takılır boşluğa
***
Seni bana bağlayan bir şey var aramızda
Gizli bi' savaş belki ayrılılıklar sonrasında
Seni bana bağlayan bir köprü var aramızda
Bazen incelir, kopar, bazen kalır ayakta
***
Duramıyorum geceleri yatağımda
Bir o yana bir bu yana uykular haram bana
Biraz kızgın biraz küskün dipsiz odamda
Ağlamaklı gözlerim takılır boşluğa
***
Seni bana bağlayan bir şey var aramızda
Gizli bir savaş belki yalnızlıklar sonrasında
Seni bana bağlayan bir köprü var aramızda
Bazen incelir kopar bazen kalır ayakta
***
Duramıyorum geceleri
Duramıyorum geceleri
-
Duramıyorum geceleri yatağımda
Bir o yana bir bu yana uykular haram bana
Biraz kırgın biraz üzgün sessiz odamda
Ağlamaklı gözlerim takılır boşluğa
***
Seni bana bağlayan bir şey var aramızda
Gizli bi' savaş belki ayrılılıklar sonrasında
Seni bana bağlayan bir köprü var aramızda
Bazen incelir, kopar, bazen kalır ayakta
***
Duramıyorum geceleri yatağımda
Bir o yana bir bu yana uykular haram bana
Biraz kızgın biraz küskün dipsiz odamda
Ağlamaklı gözlerim takılır boşluğa
***
Seni bana bağlayan bir şey var aramızda
Gizli bir savaş belki yalnızlıklar sonrasında
Seni bana bağlayan bir köprü var aramızda
Bazen incelir kopar bazen kalır ayakta
***
Duramıyorum geceleri
Duramıyorum geceleri
-
Püf de, üfle
Püf de, üfle
***
Kalmadı tahammülüm, gücüm
Göz göre göre tükeniyorum
Mecnun misali pervanenim
Ama gün be gün soluyorum
***
Hastayım sana
Ben tescilli vurgununum
Küt küt atıyor kalbim
Gönül tutuklunum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum
Tütütütü maşallah
Bir hayli özenip bözenip
Yaratmış seni Allah
***
Endamın, havan yakıyor yeri göğü
Tütütü maşallah
Sabrın sonu selamettir
Benimsin inşallah
***
Püf de, üfle
Püf de, üfle
***
Al varımı, yoğumu
Feda olsun sana bu can
El üstünde tutarım başıma
Taç ederim seni inan
***
Hastanım ama gel gör ki
Sensiz halim duman
Aşk bu gözü kör gel
Kurtar beni bu azaptan
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum
Tütütütü maşallah
Bir hayli özenip bözenip
Yaratmış seni Allah
***
Endamın, havan yakıyor yeri göğü
Tütütü maşallah
Sabrın sonu selamettir
Benimsin inşallah
***
Püf de, üfle
Püf de, üfle
***
Ben o bildiğin havarilerden
Değilim güzelim
Aşk için ölenlerdenim
Sevdim mi tam severim
***
Fazla naz aşık usandırır ya
Hafife alma beni
Elini çabuk tut acilen
Bence kaçırma beni
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
-
Kalbini dinle
Bu da mı geldi başıma deme
O zaman riske girme
Kapa kalbini kimseye açma
Sonra boşuna göz yaşı dökme
***
Bu da mı geldi başıma deme
O zaman riske girme
Kapa kalbini kimseye açma
Sonra boşuna göz yaşı dökme
***
Kor olan ateşi örtme
Madem seviyorsun çekip gitme
Sakinleş biraz gururuna yenilme
Öp onu öp hadi öp
***
Kalbini dinle, oyuna gelme
Kalbini dinle o hep seninle
***
Kalbini dinle
***
Kalbini dinle
***
Sen sanıyorsun ki aşk bir oyuncak
Oyna da bak gör daha kimler yanacak
Çıkmazlara gireceksin gidecek yolun kalmayacak
Aşk diye yalvaracaksın ve bu senin sonun olacak
***
Kor olan ateşi örtme
Madem seviyorsun çekip gitme
Sakinleş biraz gururuna yenilme
Öp onu öp hadi öp
Kalbini dinle
***
Kor olan ateşi örtme
Madem seviyorsun çekip gitme
Sakinleş biraz gururuna yenilme
Öp onu öp hadi öp
***
Kalbini dinle, oyuna gelme
Kalbini dinle o hep seninle
Kalbini dinle
Kalbini dinle
-
Zor olsa gerek ayrı olmak
***
Sanki anladım güneş doğmayacak
Belki de bir gün olur
Bugünler günah kalır
Sahile bitmiş bir aşk daha vurur
***
Dönmem ben sana
Dönmem bir daha
Dönmem ben sana
Dönmem bir daha
***
Sanki anladım güneş doğmayacak
Belki de bir gün olur
Bugünler günah kalır
Sahile bitmiş bir aşk daha vurur
***
Dönmem ben sana
Dönmem bir daha
Dönmem ben sana
Dönmem bir daha
***
Unutmadan söyleyeyim
Kalbim senin olsun
Unut sevme beni
Senin sözün olsun
***
Unutmadan söyleyeyim
Ruhu senin olsun
Unut, sevme beni
Senin sözün...
***
Dönmem ben sana
Dönmem bir daha
Dönmem ben sana
Dönmem bir daha
***
Dönmem ben sana
Dönmem bir daha
Dönmem ben sana
Dönmem bir daha
***
Hiçbir an, hiçbir zaman
Sensiz olmayan
Kalmadı hiç sevgilim
-
Başımdan hiç eksik, eksik olmasın
Onu düşünmeden geçmesin bir an
Başımdan hiç eksik, eksik olmasın
Onu düşünmeden geçmesin bir an
***
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
***
Paylaşamam onu kimseyle
Değişemem hiçbir şeye
Paylaşamam onu kimseyle
Değişemem hiçbir şeye
***
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
***
Mutsuz olduğun bütün o anlarda
Sana tek fayda onunla olmaksa
Yalnız kaldığın zamanlarda
İçin yanıyorsa derdin var
***
Derdin var
Derdin var
***
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
Ah, derdin var
Sevgilin var mı derdin var
-
Sana tapan bu kalb
Yol alıyor artık sensiz
İnan içim rahat
Tek isteğim
Beni bana bırak
***
Hiç birşey bu kadar zor olmadı derken
Gidişinde bir telaş bir hüzün yoktu neden
Düşününce yalnızlık koymuyordu bazen
Varlığınla yokluğun bende birdi zaten
***
Anlık hevesler uğruna
Yaptığın haksızlıklar aklımdayken hala
Dönmemem için yeterdi bana
***
Sana tapan bu kalb
Yol alıyor artık sensiz
İnan içim rahat
Tek isteğim
Beni bana bırak
***
Sana tapan bu kalb
Yol alıyor artık sensiz
İnan içim rahat
Tek isteğim
Beni bana bırak
***
Hiç birşey bu kadar zor olmadı derken
Gidişinde bir telaş bir hüzün yoktu neden
Anlık hevesler uğruna
Yaptığın haksızlıklar aklımdayken hala
Dönmemem için yeterdi bana
***
Sana tapan bu kalb
Yol alıyor artık sensiz
İnan içim rahat
Tek isteğim
Beni bana bırak
***
Sana tapan bu kalb
Yol alıyor artık sensiz
İnan içim rahat
Tek isteğim
Beni bana bırak
***
Sana tapan bu kalb
Yol alıyor artık sensiz
İnan içim rahat
Tek isteğim
Beni bana bırak
***
Sana tapan bu kalb
Yol alıyor artık sensiz
İnan içim rahat
Tek isteğim
Beni bana bırak
-
Kimini dudağından, kimini gözünden
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini profilden, kimini belinden
Kenarından ya da köşesinden
Kimini kıvır kıvır saçlarından
***
Kimini dudağından
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini göbeğinden, kimini sesinden
Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden
Kimini serin bakış, bakışlarından
***
Beğenirim hepsini
Severim, ayıramam
Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim
Of aman, of
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Kimini dudağından, kimini gözünden
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini göbeğinden, kimini sesinden
Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden
Kimini serin bakış, bakışlarından
***
Beğenirim hepsini
Severim, ayıramam
Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim
Of aman, of
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Uğrarım hepsine, fazla kalamam
Sormam, telefon karıştırmam
Bir anda müptela olurum hem de
Üzmem, çünkü ben yarıştırmam
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Na-na-na
-
Kimini dudağından, kimini gözünden
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini profilden, kimini belinden
Kenarından ya da köşesinden
Kimini kıvır kıvır saçlarından
***
Kimini dudağından
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini göbeğinden, kimini sesinden
Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden
Kimini serin bakış, bakışlarından
***
Beğenirim hepsini
Severim, ayıramam
Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim
Of aman, of
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Kimini dudağından, kimini gözünden
Kimini düşündüren zeki sözünden
Kimini uzun bacak, bacaklarından
***
Kimini göbeğinden, kimini sesinden
Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden
Kimini serin bakış, bakışlarından
***
Beğenirim hepsini
Severim, ayıramam
Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim
Of aman, of
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Uğrarım hepsine, fazla kalamam
Sormam, telefon karıştırmam
Bir anda müptela olurum hem de
Üzmem, çünkü ben yarıştırmam
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Mecnun olamam ben
Na-na, na-na-na-na
Böyle aşkı bulamam ben
***
Na-na, na-na-na-na
Leyla'ya varamam ben
Na-na, na-na-na-na
Hiçbirinden cayamam ben
***
Na-na-na
-
Koskoca bir hüzün bıraktın ve gittin
Şu küçük kalbime
Nasıl yaşar, nasıl kaldırır diye
Sormadan kendi kendine
***
Peki hata neydi, ner'deydi?
Kimindi, kimleydi bilinmez
Gülen bir yüzün arkasına
Gözyaşı gizlenmez
***
Anla, anla artık
Aşk büyürken cesaret küçülmez
Anla, anla artık
Sensiz yaşanmaz, sensiz ölünmez
Anla, anla artık
Sensiz gülünmez
***
Koskoca bir hüzün bıraktın ve gittin
Şu küçük kalbime
Nasıl yaşar, nasıl kaldırır diye
Sormadan kendi kendine
***
Peki hata neydi, ner'deydi?
Kimindi, kimleydi bilinmez
Gülen bir yüzün arkasına
Gözyaşı gizlenmez
***
Anla, anla artık
Aşk büyürken cesaret küçülmez
Anla, anla artık
Sensiz yaşanmaz, sensiz ölünmez
Anla, anla artık
Sensiz gülünmez
***
Anla, anla artık
Aşk büyürken cesaret küçülmez
Anla, anla artık
Sensiz yaşanmaz, sensiz ölünmez
Anla, anla artık
Sensiz gülünmez