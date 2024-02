Püf de, üfle Püf de, üfle *** Kalmadı tahammülüm, gücüm Göz göre göre tükeniyorum Mecnun misali pervanenim Ama gün be gün soluyorum *** Hastayım sana Ben tescilli vurgununum Küt küt atıyor kalbim Gönül tutuklunum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum Tütütütü maşallah Bir hayli özenip bözenip Yaratmış seni Allah *** Endamın, havan yakıyor yeri göğü Tütütü maşallah Sabrın sonu selamettir Benimsin inşallah *** Püf de, üfle Püf de, üfle *** Al varımı, yoğumu Feda olsun sana bu can El üstünde tutarım başıma Taç ederim seni inan *** Hastanım ama gel gör ki Sensiz halim duman Aşk bu gözü kör gel Kurtar beni bu azaptan *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum Tütütütü maşallah Bir hayli özenip bözenip Yaratmış seni Allah *** Endamın, havan yakıyor yeri göğü Tütütü maşallah Sabrın sonu selamettir Benimsin inşallah *** Püf de, üfle Püf de, üfle *** Ben o bildiğin havarilerden Değilim güzelim Aşk için ölenlerdenim Sevdim mi tam severim *** Fazla naz aşık usandırır ya Hafife alma beni Elini çabuk tut acilen Bence kaçırma beni *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum

Başımdan hiç eksik, eksik olmasın Onu düşünmeden geçmesin bir an Başımdan hiç eksik, eksik olmasın Onu düşünmeden geçmesin bir an *** Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var *** Paylaşamam onu kimseyle Değişemem hiçbir şeye Paylaşamam onu kimseyle Değişemem hiçbir şeye *** Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var *** Mutsuz olduğun bütün o anlarda Sana tek fayda onunla olmaksa Yalnız kaldığın zamanlarda İçin yanıyorsa derdin var *** Derdin var Derdin var *** Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var

Kimini dudağından, kimini gözünden Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini profilden, kimini belinden Kenarından ya da köşesinden Kimini kıvır kıvır saçlarından *** Kimini dudağından Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini göbeğinden, kimini sesinden Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden Kimini serin bakış, bakışlarından *** Beğenirim hepsini Severim, ayıramam Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim Of aman, of *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Kimini dudağından, kimini gözünden Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini göbeğinden, kimini sesinden Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden Kimini serin bakış, bakışlarından *** Beğenirim hepsini Severim, ayıramam Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim Of aman, of *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Uğrarım hepsine, fazla kalamam Sormam, telefon karıştırmam Bir anda müptela olurum hem de Üzmem, çünkü ben yarıştırmam *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Na-na-na