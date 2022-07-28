Senin hünerli gönlüne düşmem suç mu? Bir düşün bu gözlerim ıslak mı kuru mu? Ufalanır canım hasatı acıydı bu aşkın Toz dumanda yürüdüm doyulmazdı kumsalın *** Laf aramızda özleniyorsun buralarda Siyahtan da siyahtı dalgaların Canım yanıyor senden ne haber orada Ne çok değiştin seni zor tanıdım *** Görmedim bu zamana kadar Kalbin ne kadar da büyük Koca bir İstanbul sanki Hem yeni hem kırık dökük *** Ne aşklar sığdırdık içimize Ölmedik be güzelim Hadi vur beni sen yak beni Öldür beni sevgilim *** Görmedim bu zamana kadar Kalbin ne kadar da büyük Koca bir İstanbul sanki Hem yeni hem kırık dökük *** Ne aşklar sığdırdık içimize Ölmedik be güzelim Hadi vur beni sen yak beni Öldür beni sevgilim