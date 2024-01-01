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7/24 Dinle Gümüş

Gümüş Şarkı Sözleri

Murat Boz Gümüş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Boz Gümüş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gümüş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Boz

Murat Boz

Gümüş

  • Ötme Bülbül

  • Nerde

  • Hoba

  • Döne Döne

  • Melekler

  • Yeniden

  • Canım Yanar

  • Yolun Uzun

  • Döktür

  • Dolunay

  • Türkan Şoray'ın Gözleri

  • Durmayın

  • Nerde (Remix)

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