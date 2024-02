Ötme Bülbül Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? (Çok acele etme, sen bile durursun) *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? (Çok acele etme, sen bile durursun) *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Dırdır, vıdı vıdı, cırcır böceği Konuş, konuş, hep bir ileri beş geri Ağzın laf yapar, iyi hoş güzel ama Bi' otur, bi' düşün hem seni hem beni *** Atıp tutup söylenmek yerine Koklaşa koklaşa olamaz mıydı? Bu film burada bitebilir artık İnadım inat, ben dönmem geriye *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene

Nerde Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar Hani dönerdi nerde? ne tadım ne tuzum var Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar Hani dönerdi nerde? ne tadım ne tuzum var *** Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde? Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle? Nerde nerde nerde? hainim, canım nerde? Nerde nerde nerde? uyunur mu ellerle? *** Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk *** Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde? Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle? *** Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar Hani dönerdi nerde? ne gündüz ne gecem var *** Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin nerde? el eleyken el olduk, oof *** Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde? Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle? Nerde nerde nerde? hainim, canım nerde? Nerde nerde nerde? uyunur mu ellerle? *** Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde? Nerde nerde nerde? kalınır mı ellerle? Nerde nerde nerde? haylazım, canım nerde? Nerde nerde nerde? uyunur mu ellerle?

Hoba Anne, yıldızları gördün mü? *** Yıldızlara sordum yine hani benim yarim nerde Beklemekten geçtim kendimden durma öyle, haydi söyle Yeryüzünde hayallerle yaşıyorum hasretinle Biraz sevgi, biraz ilgi susma söyle yarim nerde *** Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay *** Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay *** Yıldızlara sordum yine hani benim yarim nerde Beklemekten geçtim kendimden durma öyle, haydi söyle Yeryüzünde hayallerle yaşıyorum hasretinle Biraz sevgi, biraz ilgi susma söyle yarim nerde *** Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay *** Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay *** Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay *** Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay Hoba, hoba, hoba na nay Hoba, hoba, hoba ni na nay

Döne Döne Ne bir kinim var, ne de küskünüm Bu öyle bir tevekkül kendime sığmışım Ne bir kinim var, ne de küskünüm Bu öyle bir tevekkül kendime sığmışım *** Ne soru var, ne bir cevap Kim mutlu olmuş, kim mesut ölmüş *** Döne, döne, döne hep başa dönülür Gide gele yolu hep uzun edilir Sırrı bu mu yarab *** Döne, döne, döne hep başa dönülür Gide gele yolu hep uzun edilir Sırrı bu mu yarab *** Ne bir çözümü var, ne de bir düğümü Bu öyle bir masal kendinden sürgün Ne ben çözümüm, ne sen düğümsün Bu öyle bir yol kendine sarılır *** Ne soru var, ne bir cevap Kim mutlu olmuş, kim mesut ölmüş *** Döne, döne, döne hep başa dönülür Gide gele yolu hep uzun edilir Sırrı bu mu yarab *** Döne, döne, döne hep başa dönülür Gide gele yolu hep uzun edilir Sırrı bu mu yarab *** Döne, döne, döne hep başa dönülür Gide gele yolu hep uzun edilir Sırrı bu mu yarab *** Döne, döne, döne hep başa dönülür Gide gele yolu hep uzun edilir Sırrı bu mu yarab

Melekler Karanlıkları yardığımda ne diyeceksin Tırmandığımda gökyüzüne gelecek misin Bulut olduğumda güneş olduğumda Benimle tekrar sevişecek misin *** Koştuğumda o korkusuz özgür geleceğe Ellerimi açmış seni beklerken delice Yorgun düştüğümde güçsüz kaldığımda Bana tekrar gelecek misin *** Artık gördüğüm bir şey var Bildiğim bir şey var düş denizlerinde Artık gördüğüm bir şey var Bildiğim bir şey var düş denizlerinde *** Biz her ikimiz tek kanatlı yalnız melekleriz Ve biz ancak birbirimizi kucaklayıp özgürce uçabiliriz Biz her birimiz tek kanatlı yarım melekleriz Ve biz ancak birbirimizi kucaklayıp ayakta kalabiliriz *** Koştuğumda o korkusuz özgür geleceğe Ellerimi açmış seni beklerken delice Yorgun düştüğümde güçsüz kaldığımda Bana tekrar gelecek misin *** Artık gördüğüm bir şey var Bildiğim bir şey var düş denizlerinde Artık gördüğüm bir şey var Bildiğim bir şey var düş denizlerinde *** Biz her ikimiz tek kanatlı yalnız melekleriz Ve biz ancak birbirimizi kucaklayıp özgürce uçabiliriz Biz her birimiz tek kanatlı yarım melekleriz Ve biz ancak birbirimizi kucaklayıp ayakta kalabiliriz

Yeniden Al hadi üz beni acıma, hadi süz beni utanma Bakalım kim kazanır kim daha dayanıklı Gel hadi bul beni burdayım, hadi gel henüz yılmadım Bakalım kim kazanır kim daha dayanıklı *** Yeniden kanar mı kalbim, yeniden inanmak nasıl zor Kırılıp dökülmek kolay, süzülüp salınmak nasıl zor Yeniden kanar mı kalbim, yeniden inanmak nasıl zor Kırılıp dökülmek kolay, süzülüp salınmak nasıl zor *** Düş önüme felek hadi devam edelim Sar başa bu filmi yeniden görelim Düş önüme felek hadi devam edelim Sar başa bu filmi, ah yeniden görelim Yeniden görelim *** Gel hadi es bana fırtınam, hadi gel beni yağmala Bakalım kim kazanır kim daha dayanıklı Gel hadi bul beni burdayım, hadi henüz yılmadım Bakalım kim kazanır kim daha dayanıklı *** Yeniden kanar mı kalbim, yeniden inanmak nasıl zor Kırılıp dökülmek kolay, süzülüp salınmak nasıl zor Yeniden kanar mı kalbim, yeniden inanmak nasıl zor Kırılıp dökülmek kolay, süzülüp salınmak nasıl zor *** Düş önüme felek hadi devam edelim Sar başa bu filmi yeniden görelim Düş önüme felek hadi devam edelim Sar başa bu filmi, ah yeniden görelim Yeniden görelim

Canım Yanar Buz gibi ellerin, hayalim üşüyor Alıştık ev ve biz, bak sakiniz Aşkımdan ölmeyi marifet sanırdım Yaşamak daha zormuş *** Değiştim bak, derken başlıyor Her anı, her acı, hep ayrı yüzlerle dolar odama Sarsılır uykusuz duvarlar Her gece, her resim, bir isimle dağılır camlar Hoyrat rüzgar *** Canım yanar Ansızın gün doğar Kabus bitti sanır kalbim, inanır, hevesle yeniden sarılır Çıktığım sokaklar anlar bir bakışta, yüz vermez Toy çalımım utanır, içim acır *** Her anı, her acı, hep ayrı yüzlerle dolar odama Sarsılır uykusuz duvarlar Her gece, her resim, bir isimle dağılır camlar Hoyrat rüzgar Canım yanar Anlaştık, yeter, çıkıyorum son defa Kaderim bavulumda *** Her geceden biriktirilen, cebimde bozuk hayallerim ve ben Ödüm kopuyor bir yandan Boş ver Hazırım son yolculuğa Hoyrat rüzgar

Yolun Uzun Kalk gidelim hiç vaktim yok süzülmeye Kalk gücün varsa çöz dilini sözün varsa Taşır bu yürek seni de taşır ordan oraya Derdim kendimden zannetme yoruldum sevginden, aah *** Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan Saldırmam can yakmam kalk Yolun uzun Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan Saldırmam can yakmam kalk, aah *** Yok vazgeçtim hiç gönlüm yok geçinmeye Sus iyisi mi sığ gönlüme kirlenmeden Taşır bu yürek anılar uzar ordan oraya Derdim kendimden zannetme usandım sevgiden, aah *** Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan Saldırmam can yakmam kalk Yolun uzun Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan Saldırmam can yakmam kalk, aoh *** Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan Saldırmam can yakmam kalk Yolun uzun Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan Saldırmam can yakmam kalk *** Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan Saldırmam can yakmam kalk Yolun uzun Anlatma oyalamam anlarsın iyi baksan

Döktür Sen nasıl istersen öyle olsun, nasıl istersen Ah ne varsa bende vardır, benden istersen Şair oldum aşk yüzünden aklım gidiyor Kalbimden bir ses diyor ki sonun geliyor *** Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor Böyle giderse adım çıkacak içimde bir yer cız ediyor Böyle giderse adım çıkacak içimde bir yer cız ediyor *** Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor *** Hem bunlar hem ince işler ortasını bulalım Gel pirim gel, gel mirim gel biraz hayal kuralım Çok sevindim tanıştığımıza buna memnun olalım Sen hiç aşık olmadın mı bırak da biz olalım *** Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor Böyle giderse adım çıkacak içimde bir yer cız ediyor Böyle giderse adım çıkacak içimde bir yer cız ediyor *** Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor Döktür, döktür içim gidiyor biraz rahat dur ödüm kopuyor

Türkan Şoray'ın Gözleri Esmer salkım gibi, lütuf gibi, isyan gibi, öksüz gibi gözler Sanki durur durur dargın dalı gözler Esmer salkım gibi, lütuf gibi, isyan gibi, öksüz gibi gözler Sanki durur durur dargın dalı gözler *** Bin bir laf bir bakışa nasıl sığmış öyle Sessiz yanarken siz biz tüteriz *** An gelir dağılır o yüz, an gelir avunur hemen Yaz gelir bize gülseniz o gözleriniz birde siz *** Dağ gibi yapa yalnız dağlanıp da yaş almışız Yaz gelir bize gelseniz o gözleriniz ve siz Asi ürkek *** Esmer salkım gibi, lütuf gibi, isyan gibi, öksüz gibi gözler Sanki durur durur dargın dalı gözler Esmer salkım gibi, lütuf gibi, isyan gibi, öksüz gibi gözler Sanki durur durur dargın dalı gözler *** Bin bir laf bir bakışa nasıl sığmış öyle Sessiz yanarken siz biz tüteriz *** An gelir dağılır o yüz, an gelir avunur hemen Yaz gelir bize gülseniz o gözleriniz birde siz *** Dağ gibi yapa yalnız dağlanıp da yaş almışız Yaz gelir bize gelseniz o gözleriniz ve siz Asi ürkek *** An gelir dağılır o yüz, an gelir avunur hemen Yaz gelir bize gülseniz o gözleriniz birde siz *** Dağ gibi yapa yalnız dağlanıp da yaş almışız Yaz gelir bize gelseniz o gözleriniz ve siz *** Türkan Şoray

Durmayın Hiç bir şey işe yaramıyor artık Artık durun ya da durmayın Hiç bir şey işe yaramıyor artık Artık durun ya da durmayın *** Çocukları vurun, afyonlu cümleler kurun Serilip yayılalım öyle Soru sormayın, yeni bir şey olmasın artık Serilip yayılalım öyle *** Doğrayın, doğrayın ne varsa bitsin Kalmasın gölgeler öyle yerde doğrayın *** Baltalar elinizde uzun ip nerenizde olursa olsun Siz gidin ormana hep ormana, hep ormana, hep ormana Durun ya da durmayın, durmadan doğrayın Hatta siz hiç doğmayın desem de durmayın çoğalın, çoğalın *** Yerlere özellikle, yerlere isteyenler Evlere, isteyenler her yere mütemadiyen tükürün Durmayın, durdurmayın, duramayın vurun Doğrayın tükürün *** Tükürelim hep birden hak tu Yapın, yapın da hani olur a sıkılın Sıkılmayanlar hadi bir daha hak tu *** İstediğiniz kadar yapın, iştahınız kadar yapın Yapın ki size benzesin her yer Yeni bir isim koyalım bu yere sizin olsun, sizin gibi bilsin ki Bazıları ağlanacak bir şey kalmamış belki görüp ağlamayız *** Hiç bir şey işe yaramıyor artık demeyin, bir de bunu deneyin Yüce Tanrım sizleri affetsin Yüce Tanrım sizleri affetsin Affetsin