Beklettin, bi' şey demedik
Söylendik, düşman edindik
Bu hayat benim hayatım
Onu da sana mı verseydik?
***
Beklettin, bi' şey demedik
Söylendik, düşman edindik
Bu hayat benim hayatım
Onu da sana mı verseydik?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
(Çok acele etme, sen bile durursun)
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Beklettin, bi' şey demedik
Söylendik, düşman edindik
Bu hayat benim hayatım
Onu da sana mı verseydik?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
(Çok acele etme, sen bile durursun)
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Dırdır, vıdı vıdı, cırcır böceği
Konuş, konuş, hep bir ileri beş geri
Ağzın laf yapar, iyi hoş güzel ama
Bi' otur, bi' düşün hem seni hem beni
***
Atıp tutup söylenmek yerine
Koklaşa koklaşa olamaz mıydı?
Bu film burada bitebilir artık
İnadım inat, ben dönmem geriye
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene