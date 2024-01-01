Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? (Çok acele etme, sen bile durursun) *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? (Çok acele etme, sen bile durursun) *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Dırdır, vıdı vıdı, cırcır böceği Konuş, konuş, hep bir ileri beş geri Ağzın laf yapar, iyi hoş güzel ama Bi' otur, bi' düşün hem seni hem beni *** Atıp tutup söylenmek yerine Koklaşa koklaşa olamaz mıydı? Bu film burada bitebilir artık İnadım inat, ben dönmem geriye *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene