Özledim Dışardan gördüğün gibi değil Bir kez olsun buradan bakmadın Üzüldüm zannediyorsan şunu bil Canım yandı geçti çok yakmadın *** Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Dalgalanır deniz ne çıkar durulur yavaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim *** Dışardan gördüğün gibi değil Bir kez olsun buradan bakmadın Üzüldüm zannediyorsan şunu bil Canım yandı geçti çok yakmadın *** Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Dalgalanır deniz ne çıkar durulur yavaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim *** Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim

Buralardan Giderim Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa Aylar geçti senden bir haber alamadım Unut dedin kalbime olmadı unutamadım *** Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan *** Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa Aylar geçti senden bir haber alamadım Unut dedin kalbime olmadı unutamadım *** Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan

Gümbür Gümbür Geceler sor beni bak sana neler anlatacak Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak *** E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak *** Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum Oturupta sızlanacak değilim Deli gibi severim gitmeyi de bilirim *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Geceler sor beni bak sana neler anlatacak Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak *** E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak *** Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum Oturupta sızlanacak değilim Deli gibi severim gitmeyi de bilirim *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür

Görmemişim Duymamışım Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor işte sende *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor istesem de *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Of görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim

Ben Aslında Konuşuyorsun hançerin kalbime usul usul saplanıyor Üstelik taştan ağır sözler sarf ediyorsun *** Ben aslında ne kadar hırpalandım kalbim sıkışıyor Dünya senin umrunda değil gülüyorsun *** Yeter artık acı bana Bir gün senin de gelecek başına Şeytan mısın melek misin? Karar ver Allah aşkına Dönüyorum şaşkına *** Ne al yanaktan vazgeçerim Nede öpülesi bal dudaktan Ruhumu, kalbimi al fark etmez Vazgeçmem senin olmaktan yar