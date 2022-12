Bu ara kendime gelemiyorum İşe güce aklımı veremiyorum İpin ucu kaçtı, bulamıyorum An geliyor çıldırıyorum *** Aşk hayatım çok karışık Ama kalbim buna önceden alışık Benim için hâlâ bir ışık Var mı acaba bilemiyorum *** Adam olamadık, bir tutunamadık Yolu bulamadık da kaybolduk Zaman çabuk geçti yakalayamadık Eş dost hepsi yalan oldu *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Bu ara kendime gelemiyorum İşe güce aklımı veremiyorum İpin ucu kaçtı, bulamıyorum An geliyor çıldırıyorum *** Aşk hayatım çok karışık Ama kalbim buna önceden alışık Benim için hâlâ bir ışık Var mı acaba bilemiyorum *** Adam olamadık, bir tutunamadık Yolu bulamadık da kaybolduk Zaman çabuk geçti yakalayamadık Eş dost hepsi yalan oldu *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun Şans yok