Şans Şarkı Sözleri
Murat Boz Şans şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Boz Şans şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şans sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu ara kendime gelemiyorum
İşe güce aklımı veremiyorum
İpin ucu kaçtı, bulamıyorum
An geliyor çıldırıyorum
***
Aşk hayatım çok karışık
Ama kalbim buna önceden alışık
Benim için hâlâ bir ışık
Var mı acaba bilemiyorum
***
Adam olamadık, bir tutunamadık
Yolu bulamadık da kaybolduk
Zaman çabuk geçti yakalayamadık
Eş dost hepsi yalan oldu
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
***
Bu ara kendime gelemiyorum
İşe güce aklımı veremiyorum
İpin ucu kaçtı, bulamıyorum
An geliyor çıldırıyorum
***
Aşk hayatım çok karışık
Ama kalbim buna önceden alışık
Benim için hâlâ bir ışık
Var mı acaba bilemiyorum
***
Adam olamadık, bir tutunamadık
Yolu bulamadık da kaybolduk
Zaman çabuk geçti yakalayamadık
Eş dost hepsi yalan oldu
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
***
Şans yok, cepte para yok
Ev araba yok, yok Allah yok
Boş ver, akışına bırak her şeyi
İnceldiği yerden kopsun
Şans yok
-
Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa
Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa
Aylar geçti senden bir haber alamadım
Unut dedin kalbime olmadı unutamadım
***
Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor
Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor
***
Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
***
Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa
Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa
Aylar geçti senden bir haber alamadım
Unut dedin kalbime olmadı unutamadım
***
Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor
Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor
***
Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
***
Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan
Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan
-
Geceler sor beni bak sana neler anlatacak
Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak
Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak
Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak
***
E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak
Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak
Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak
Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak
***
Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum
Oturupta sızlanacak değilim
Deli gibi severim gitmeyi de bilirim
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
***
Geceler sor beni bak sana neler anlatacak
Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak
Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak
Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak
***
E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak
Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak
Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak
Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak
***
Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum
Oturupta sızlanacak değilim
Deli gibi severim gitmeyi de bilirim
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
***
Dün dündü bugün bugündür
Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür
Sana geri mi dönerim sandın
Gel de yar beni güldür
-
Akşamları efkar basar
Seni hatırlarım her gülüşte
Gözlerimde hala yüzün
Gitmedi olmuyor işte sende
***
Şimdi hangi yoldan gideyim
Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi
Artık çok geç bir ümit daha yok
Evlendi yar bu diyardan gitti
***
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
***
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim canım duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
***
Akşamları efkar basar
Seni hatırlarım her gülüşte
Gözlerimde hala yüzün
Gitmedi olmuyor istesem de
***
Şimdi hangi yoldan gideyim
Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi
Artık çok geç bir ümit daha yok
Evlendi yar bu diyardan gitti
***
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
***
Görmemişim canım duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
Of görmemişim duymamışım
Sensizlik nedir bilmemişim
-
-
Konuşuyorsun hançerin kalbime usul usul saplanıyor
Üstelik taştan ağır sözler sarf ediyorsun
***
Ben aslında ne kadar hırpalandım kalbim sıkışıyor
Dünya senin umrunda değil gülüyorsun
***
Yeter artık acı bana
Bir gün senin de gelecek başına
Şeytan mısın melek misin?
Karar ver Allah aşkına
Dönüyorum şaşkına
***
Ne al yanaktan vazgeçerim
Nede öpülesi bal dudaktan
Ruhumu, kalbimi al fark etmez
Vazgeçmem senin olmaktan yar
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Dışardan gördüğün gibi değil
Bir kez olsun buradan bakmadın
Üzüldüm zannediyorsan şunu bil
Canım yandı geçti çok yakmadın
***
Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
Dalgalanır deniz ne çıkar durulur yavaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
***
Dışardan gördüğün gibi değil
Bir kez olsun buradan bakmadın
Üzüldüm zannediyorsan şunu bil
Canım yandı geçti çok yakmadın
***
Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
Dalgalanır deniz ne çıkar durulur yavaşlar
Kim bilir belki de bir aşk başlar
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
***
Ben özledim galiba seni
Bu yüzden bu kadar sitemlerim
Sen üzülme acıdan bu sözlerim
Karşımda görsem dolar gözlerim
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