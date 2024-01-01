Saatler mi Durmuş Şarkı Sözleri
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Murat Boz
Saatler mi Durmuş
-
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Benim olan senin ama
Senin olan benim değil
Yani kalbinde bana bir yer yok
***
Belki biraz sustum ama
Sözlerini yuttum değil
Bak bu yangından geriye eser yok
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Belki biraz sustum ama
Sözlerini yuttum değil
Bak bu yangından geriye eser yok
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Gönlüm usandı sana zar zor dayandı
Tabi ben de üzüldüm ama yandıysa yandı
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
***
Ben burda yarına küsmüşüm
Yürüyorum yolda sallana sallana
Derdinle zindana düşmüşüm
Bitti hakkım da kullana kullana
-
Seni çok özledim, bak koştum sana.
Umudumdun benim sevdadan yana.
Kaybettim mi seni? Bulamıyorum...
Bilmem ki sen yoksan ne kaldı bana?
Saatler mi durmuş yoksa zaman mı?
Ümitler mi tükenmiş hâlim yaman mı?
Her şey susmuş... Ne var? Neler oluyor?
Mektuplar yırtılmış artık tamam mı?
***
O sözler, yeminler yalanmış meğer...
Sevenler hüsranla başını eğer.
İnsan bin ağlarsa bir kere güler.
Bir sevgi uğruna dünyalar değer.
Saatler mi durmuş yoksa zaman mı?
Ümitler tükenmiş hâlim yaman mı?
Her şey susmuş... Ne var? Neler oluyor?
Mektuplar yırtılmış artık tamam mı?
-
-
Özlerim ben seni seninle bile
Vuslat mı hasret mi adını sen koy
Aşkınla yakıp da düşürdün dile
Sevgi mi nefret mi adını sen koy
**
İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda
Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda
Öyle yer etmiştin kalp odağımda
Sıla mı gurbet mi adını sen koy,adını sen koy
**
Aşkın ateşi yakar kavurur
Rüzgarın oğlusun aşkla savur
Bağır delersin bakınca durur
Nazar mı hiddet mi adını sen koy.
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Gidiyorsun, bilmediğim uzaklara
Bakarken ardından, gitme kal diyemedim
Gidiyorsun, bilmediğim uzaklara
Bakarken ardından, gitme kal diyemedim
**
Bu ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden
Dostlarım sordular o gitti diyemedim
Ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden
Dostlarım sordular o gitti diyemedim
**
Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim
Bakarken ardından gitme kal diyemedim
**
Şimdi herşey anlamsız, yarım kaldı aşkımız
Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız
Herşey anlamsız, yarım kaldı aşkımız
Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız
**
Seviyorum, seviyorum, seviyorum, diyemedim
Gururum engel oldu, gitme kal diyemedim.
-
Seni çok özledim, bak koştum sana.
Umudumdun benim sevdadan yana.
Kaybettim mi seni? Bulamıyorum...
Bilmem ki sen yoksan ne kaldı bana?
**
Saatler mi durmuş yoksa zaman mı?
Ümitler mi tükenmiş hâlim yaman mı?
Her şey susmuş... Ne var? Neler oluyor?
Mektuplar yırtılmış artık tamam mı?
**
O sözler, yeminler yalanmış meğer...
Sevenler hüsranla başını eğer.
İnsan bin ağlarsa bir kere güler.
Bir sevgi uğruna dünyalar değer.
**
Saatler mi durmuş yoksa zaman mı?
Ümitler tükenmiş hâlim yaman mı?
Her şey susmuş... Ne var? Neler oluyor?
Mektuplar yırtılmış artık tamam mı?
-
Ellerim kadehte gözüm kapıda
Geleceksin diye ödüm kopuyor
Bu perişan yerde beni bu halde
Göreceksin diye ödüm kopuyor
**
Göreceksin diye ödüm kopuyor
Dışarda yağmur var aldırmıyorum
Masamda resmin var kaldırmıyorum
Sevdiğim şarkıyı çaldırmıyorum
**
Duyacaksın diye ödüm kopuyor
Ben böyle değildim inan eskiden
Ürpermezdim böyle ayak sesinden
Belki dönüp bana beni yeniden
**
Seveceksin diye ödüm kopuyor
Seveceksin diye ödüm kopuyor
Kırdığım kadehte pişmanlığım var
Beni yargılıyor hergün anılar
**
Korkma durmam burda sabaha kadar
Kızacaksın diye ödüm kopuyor
Kızacaksın diye ödüm kopuyor
**
Dışarda yağmur var aldırmıyorum
Masamda resmin var kaldırmıyorum
Sevdiğim şarkıyı çaldırmıyorum
Duyacaksın diye ödüm kopuyor
**
Ben böyle değildim inan eskiden
Ürpermezdim böyle ayak sesinden
Belki dönüp bana beni yeniden
Seveceksin diye ödüm kopuyor
Seveceksin diye ödüm kopuyor
-
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