Seni Bana Bağlayan (Acoustic) Duramıyorum geceleri yatağımda Bir o yana bir bu yana uykular haram bana Biraz kırgın biraz üzgün sessiz odamda Ağlamaklı gözlerim takılır boşluğa *** Seni bana bağlayan bir şey var aramızda Gizli bi' savaş belki ayrılılıklar sonrasında Seni bana bağlayan bir köprü var aramızda Bazen incelir, kopar, bazen kalır ayakta *** Duramıyorum geceleri yatağımda Bir o yana bir bu yana uykular haram bana Biraz kızgın biraz küskün dipsiz odamda Ağlamaklı gözlerim takılır boşluğa *** Seni bana bağlayan bir şey var aramızda Gizli bir savaş belki yalnızlıklar sonrasında Seni bana bağlayan bir köprü var aramızda Bazen incelir kopar bazen kalır ayakta *** Duramıyorum geceleri Duramıyorum geceleri

Umrumda Değilsin Pancareyi hipiriki tiki hamo Lako to tantatun kata Pankan senka rikki cikki naniko Pantabe tuporot tutu cappa *** Hatco rikatti panika Tirepe sepe tepe cumbaga dinga Tiraka tikatu parese sambace Tirikka tirikka trikka tika *** Hayke cenaisi pare Trapo conce sambaka tudi Kantobe kanbace cezo Selseri akaesoveto *** Ha makatey ha makaley haley Tirapa tika tum tambaga diva Avadi cizi avararum pare Amoru (?) *** Beni unutmak için yeminler etmişsin Gözlerim gelmiş aklına vazgeçmişsin Benden habersiz çekip uzaklara gitmişsin Beni yakmakla kalmayıp Küllerimin üstüne gül dikmişsin *** Hatco rikatti panika Tirepe sepe tepe cumbaga dinga Tiraka tikatu parese sambace Tirikka tirikka trikka tika *** Hayke cenaisi pare Trapo conce sambaka tudi Kantobe kanbace cezo Selseri akaesoveto *** Ha makatey ha makaley haley Tirapa tika tum tambaga diva Avadi cizi avararum pare Amoru (?) *** Beni unutmak için yeminler etmişsin Gözlerim gelmiş aklına vazgeçmişsin Benden habersiz uzak diyarlara gitmişsin Biliyor musun sevgilim umrumda bile değilsin *** Beni unutmak için yeminler etmişsin Gözlerim gelmiş aklına vazgeçmişsin Benden habersiz çekip uzaklara gitmişsin Beni yakmakla kalmayıp Küllerimin üstüne gül dikmişsin *** Beni unutmak için yeminler etmişsin Gözlerim gelmiş aklına vazgeçmişsin Benden habersiz uzak diyarlara gitmişsin Biliyor musun sevgilim umrumda bile değilsin

Maximum Kaç zamandır, rüya görmez oldum Çoktandır, yalnız yatar oldum Senden beri, gittiğin günden beri Tablaları, külle doldurur oldum *** Kaç zamandır, seni görmez oldum Soruları, kendim yanıtlar oldum Dünden beri, gıttiğın günden beri Aynalara, boş gözle bakar oldum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum *** Kaç zamandır, rüya görmez oldum Çoktandır, yalnız yatar oldum Senden beri, gittiğin günden beri Tablaları, külle doldurur oldum *** Kaç zamandır, seni görmez oldum Soruları, kendim yatar oldum Dünden beri, gıttiğın günden beri Aynalara, boş gözle bakar oldum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum

Üzüleceksin Öğreneceksin beni sevmeyi Unutmasan da geçmişi Yaşanmışı ve bitmişi Duyacaksın sesimi Senin için çarpan yüreğimin *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi Seni karşılıksız sevdiğimi *** Öğreneceksin beni sevmeyi Unutmasan da geçmişi Yaşanmışı ve bitmişi Duyacaksın sesimi Senin için çarpan yüreğimin *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi Seni karşılıksız sevdiğimi

Seni Bana Bağlayan Duramıyorum geceleri yatağımda Bir o yana bir bu yana uykular haram bana Biraz kırgın biraz üzgün sessiz odamda Ağlamaklı gözlerim takılır boşluğa *** Seni bana bağlayan bir şey var aramızda Gizli bi' savaş belki ayrılılıklar sonrasında Seni bana bağlayan bir köprü var aramızda Bazen incelir, kopar, bazen kalır ayakta *** Duramıyorum geceleri yatağımda Bir o yana bir bu yana uykular haram bana Biraz kızgın biraz küskün dipsiz odamda Ağlamaklı gözlerim takılır boşluğa *** Seni bana bağlayan bir şey var aramızda Gizli bir savaş belki yalnızlıklar sonrasında Seni bana bağlayan bir köprü var aramızda Bazen incelir kopar bazen kalır ayakta *** Duramıyorum geceleri Duramıyorum geceleri

Püf Püf de, üfle Püf de, üfle *** Kalmadı tahammülüm, gücüm Göz göre göre tükeniyorum Mecnun misali pervanenim Ama gün be gün soluyorum *** Hastayım sana Ben tescilli vurgununum Küt küt atıyor kalbim Gönül tutuklunum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum Tütütütü maşallah Bir hayli özenip bözenip Yaratmış seni Allah *** Endamın, havan yakıyor yeri göğü Tütütü maşallah Sabrın sonu selamettir Benimsin inşallah *** Püf de, üfle Püf de, üfle *** Al varımı, yoğumu Feda olsun sana bu can El üstünde tutarım başıma Taç ederim seni inan *** Hastanım ama gel gör ki Sensiz halim duman Aşk bu gözü kör gel Kurtar beni bu azaptan *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum Tütütütü maşallah Bir hayli özenip bözenip Yaratmış seni Allah *** Endamın, havan yakıyor yeri göğü Tütütü maşallah Sabrın sonu selamettir Benimsin inşallah *** Püf de, üfle Püf de, üfle *** Ben o bildiğin havarilerden Değilim güzelim Aşk için ölenlerdenim Sevdim mi tam severim *** Fazla naz aşık usandırır ya Hafife alma beni Elini çabuk tut acilen Bence kaçırma beni *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum

Maximum (Matthew version) Kaç zamandır, rüya görmez oldum Çoktandır, yalnız yatar oldum Senden beri, gittiğin günden beri Tablaları, külle doldurur oldum *** Kaç zamandır, seni görmez oldum Soruları, kendim yanıtlar oldum Dünden beri, gıttiğın günden beri Aynalara, boş gözle bakar oldum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum *** Kaç zamandır, rüya görmez oldum Çoktandır, yalnız yatar oldum Senden beri, gittiğin günden beri Tablaları, külle doldurur oldum *** Kaç zamandır, seni görmez oldum Soruları, kendim yatar oldum Dünden beri, gıttiğın günden beri Aynalara, boş gözle bakar oldum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum *** Sana aşkım minumum, minumum, minumum Sana öfkem maximum, maximum, maximum

Kalbini Dinle Kalbini dinle Bu da mı geldi başıma deme O zaman riske girme Kapa kalbini kimseye açma Sonra boşuna göz yaşı dökme *** Bu da mı geldi başıma deme O zaman riske girme Kapa kalbini kimseye açma Sonra boşuna göz yaşı dökme *** Kor olan ateşi örtme Madem seviyorsun çekip gitme Sakinleş biraz gururuna yenilme Öp onu öp hadi öp *** Kalbini dinle, oyuna gelme Kalbini dinle o hep seninle *** Kalbini dinle *** Kalbini dinle *** Sen sanıyorsun ki aşk bir oyuncak Oyna da bak gör daha kimler yanacak Çıkmazlara gireceksin gidecek yolun kalmayacak Aşk diye yalvaracaksın ve bu senin sonun olacak *** Kor olan ateşi örtme Madem seviyorsun çekip gitme Sakinleş biraz gururuna yenilme Öp onu öp hadi öp Kalbini dinle *** Kor olan ateşi örtme Madem seviyorsun çekip gitme Sakinleş biraz gururuna yenilme Öp onu öp hadi öp *** Kalbini dinle, oyuna gelme Kalbini dinle o hep seninle Kalbini dinle Kalbini dinle

Dönmem Zor olsa gerek ayrı olmak *** Sanki anladım güneş doğmayacak Belki de bir gün olur Bugünler günah kalır Sahile bitmiş bir aşk daha vurur *** Dönmem ben sana Dönmem bir daha Dönmem ben sana Dönmem bir daha *** Sanki anladım güneş doğmayacak Belki de bir gün olur Bugünler günah kalır Sahile bitmiş bir aşk daha vurur *** Dönmem ben sana Dönmem bir daha Dönmem ben sana Dönmem bir daha *** Unutmadan söyleyeyim Kalbim senin olsun Unut sevme beni Senin sözün olsun *** Unutmadan söyleyeyim Ruhu senin olsun Unut, sevme beni Senin sözün... *** Dönmem ben sana Dönmem bir daha Dönmem ben sana Dönmem bir daha *** Dönmem ben sana Dönmem bir daha Dönmem ben sana Dönmem bir daha *** Hiçbir an, hiçbir zaman Sensiz olmayan Kalmadı hiç sevgilim

Derdin Var Başımdan hiç eksik, eksik olmasın Onu düşünmeden geçmesin bir an Başımdan hiç eksik, eksik olmasın Onu düşünmeden geçmesin bir an *** Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var *** Paylaşamam onu kimseyle Değişemem hiçbir şeye Paylaşamam onu kimseyle Değişemem hiçbir şeye *** Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var *** Mutsuz olduğun bütün o anlarda Sana tek fayda onunla olmaksa Yalnız kaldığın zamanlarda İçin yanıyorsa derdin var *** Derdin var Derdin var *** Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var Ah, derdin var Sevgilin var mı derdin var

Beni Bana Bırak Sana tapan bu kalb Yol alıyor artık sensiz İnan içim rahat Tek isteğim Beni bana bırak *** Hiç birşey bu kadar zor olmadı derken Gidişinde bir telaş bir hüzün yoktu neden Düşününce yalnızlık koymuyordu bazen Varlığınla yokluğun bende birdi zaten *** Anlık hevesler uğruna Yaptığın haksızlıklar aklımdayken hala Dönmemem için yeterdi bana *** Sana tapan bu kalb Yol alıyor artık sensiz İnan içim rahat Tek isteğim Beni bana bırak *** Sana tapan bu kalb Yol alıyor artık sensiz İnan içim rahat Tek isteğim Beni bana bırak *** Hiç birşey bu kadar zor olmadı derken Gidişinde bir telaş bir hüzün yoktu neden Anlık hevesler uğruna Yaptığın haksızlıklar aklımdayken hala Dönmemem için yeterdi bana *** Sana tapan bu kalb Yol alıyor artık sensiz İnan içim rahat Tek isteğim Beni bana bırak *** Sana tapan bu kalb Yol alıyor artık sensiz İnan içim rahat Tek isteğim Beni bana bırak *** Sana tapan bu kalb Yol alıyor artık sensiz İnan içim rahat Tek isteğim Beni bana bırak *** Sana tapan bu kalb Yol alıyor artık sensiz İnan içim rahat Tek isteğim Beni bana bırak

Aşkı Bulamam Ben (Ozinga Remix) Kimini dudağından, kimini gözünden Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini profilden, kimini belinden Kenarından ya da köşesinden Kimini kıvır kıvır saçlarından *** Kimini dudağından Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini göbeğinden, kimini sesinden Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden Kimini serin bakış, bakışlarından *** Beğenirim hepsini Severim, ayıramam Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim Of aman, of *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Kimini dudağından, kimini gözünden Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini göbeğinden, kimini sesinden Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden Kimini serin bakış, bakışlarından *** Beğenirim hepsini Severim, ayıramam Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim Of aman, of *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Uğrarım hepsine, fazla kalamam Sormam, telefon karıştırmam Bir anda müptela olurum hem de Üzmem, çünkü ben yarıştırmam *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Na-na-na

Aşkı Bulamam Ben Kimini dudağından, kimini gözünden Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini profilden, kimini belinden Kenarından ya da köşesinden Kimini kıvır kıvır saçlarından *** Kimini dudağından Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini göbeğinden, kimini sesinden Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden Kimini serin bakış, bakışlarından *** Beğenirim hepsini Severim, ayıramam Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim Of aman, of *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Kimini dudağından, kimini gözünden Kimini düşündüren zeki sözünden Kimini uzun bacak, bacaklarından *** Kimini göbeğinden, kimini sesinden Kimini (ha-ha, ha-ha) nefesinden Kimini serin bakış, bakışlarından *** Beğenirim hepsini Severim, ayıramam Seçemedim, hiçbirinden vazgeçmedim Of aman, of *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Uğrarım hepsine, fazla kalamam Sormam, telefon karıştırmam Bir anda müptela olurum hem de Üzmem, çünkü ben yarıştırmam *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Na-na, na-na-na-na Mecnun olamam ben Na-na, na-na-na-na Böyle aşkı bulamam ben *** Na-na, na-na-na-na Leyla'ya varamam ben Na-na, na-na-na-na Hiçbirinden cayamam ben *** Na-na-na