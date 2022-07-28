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7/24 Dinle Murat Boz

Sevgilim Şarkı Sözleri

Murat Boz Sevgilim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Boz Sevgilim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgilim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Boz

Murat Boz

Sevgilim

  • Sevgilim

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