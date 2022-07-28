Geceye güneş sarılınca Yeni biri uyanır mı? Vakit zamanı doldurunca Hatalarımı yıkar mı? *** Ben yine bekledim seni En iyi ben özledim seni Göze al yollarımı Sevgili sevgilim *** Bana sorma kalbin orda O söyler ne çare Aşk, tesadüfen bulunmaz Baksana içine orada ** Sana senden yakın olunca Rüyalarında karşılaşınca Hayallerine bir bir kavuşunca Olan olursa için yanarsa *** Geceye güneş sarılınca Yeni biri uyanır mı? Vakit zamanı doldurunca Hatalarımı yıkar mı? *** Ben yine bekledim seni En iyi ben özledim seni Göze al yollarımı Sevgili sevgilim *** Bana sorma kalbin orda O söyler ne çare Aşk tesadüfen bulunmaz Baksana içine orada *** Sana senden yakın olunca Rüyalarında karşılaşınca Hayallerine bir bir kavuşunca Olan olursa için yanarsa *** Ben yine bekledim seni En iyi ben özledim seni Göze al yollarımı Sevgili sevgilim *** Bana sorma kalbin orda O söyler ne çare Aşk, tesadüfen bulunmaz Baksana içine orada *** Sana senden yakın olunca Rüyalarında karşılaşınca Hayallerine bir bir kavuşunca Olan olursa için yanarsa *** İçin yanarsa İçin yanarsa