Sevgilim Şarkı Sözleri
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Geceye güneş sarılınca
Yeni biri uyanır mı?
Vakit zamanı doldurunca
Hatalarımı yıkar mı?
***
Ben yine bekledim seni
En iyi ben özledim seni
Göze al yollarımı
Sevgili sevgilim
***
Bana sorma kalbin orda
O söyler ne çare
Aşk, tesadüfen bulunmaz
Baksana içine orada
**
Sana senden yakın olunca
Rüyalarında karşılaşınca
Hayallerine bir bir kavuşunca
Olan olursa için yanarsa
***
Geceye güneş sarılınca
Yeni biri uyanır mı?
Vakit zamanı doldurunca
Hatalarımı yıkar mı?
***
Ben yine bekledim seni
En iyi ben özledim seni
Göze al yollarımı
Sevgili sevgilim
***
Bana sorma kalbin orda
O söyler ne çare
Aşk tesadüfen bulunmaz
Baksana içine orada
***
Sana senden yakın olunca
Rüyalarında karşılaşınca
Hayallerine bir bir kavuşunca
Olan olursa için yanarsa
***
Ben yine bekledim seni
En iyi ben özledim seni
Göze al yollarımı
Sevgili sevgilim
***
Bana sorma kalbin orda
O söyler ne çare
Aşk, tesadüfen bulunmaz
Baksana içine orada
***
Sana senden yakın olunca
Rüyalarında karşılaşınca
Hayallerine bir bir kavuşunca
Olan olursa için yanarsa
***
İçin yanarsa
İçin yanarsa