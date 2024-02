Siyah Gün Bi' gün daha geride kaldı, sensiz sokaklarım Gitmedi o siyah günden beri aklımdan Sözlerin yabancı, yalancı Gözlerin bana bakarken orda ben yoktum *** İnsan zayıf, o an kabul etmek çok zordu Gerçeği görmezden geldi, kaçış yolu aradım durdum Nafile, göz göre göre elimden kayıp gittin Her şeyim, çaresizliğim *** Öyle de böyle de ben yine seni seveceğim Olsan da olamasan da yine sana güleceğim Dertliyim, kederliyim ama olsun Ben yine bugünden son güne seni özleyeceğim *** Öyle de böyle de ben yine seni seveceğim Olsan da olamasan da yine sana güleceğim Dertliyim, kederliyim ama olsun Ben yine bugünden son güne seni özleyeceğim *** İnsan zayıf, o an kabul etmek çok zordu Gerçeği görmezden geldim, kaçış yolu aradım durdum Nafile, göz göre göre elimden kayıp gittin Her şeyim, çaresizliğim *** Öyle de böyle de ben yine seni seveceğim Olsan da olamasan da yine sana güleceğim Dertliyim, kederliyim ama olsun Ben yine bugünden son güne seni özleyeceğim *** Öyle de böyle de ben yine seni seveceğim Olsan da olamasan da yine sana güleceğim Dertliyim, kederliyim ama olsun Ben yine bugünden son güne seni özleyeceğim

Adını Bilen Yazsın Sevdik, sevildik, alıştık ve ayrıldık Biz aşkı meğer bir oyun sandık Bu yalancı baharda, ikimizde yanıldık Ama en güzel yerinde yarım kaldık *** Sevdik, sevildik, alıştık ve ayrıldık Biz aşkı meğer bir oyun sandık Bu yalancı baharda, ikimizde yanıldık Ama en güzel yerinde yarım kaldık *** Hadi gel bi' kibrit çak şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın, bana külleri kalsın Neye doğru baksam, orda hep sen varsın Bu sensiz hallerimi adını bilen yazsın *** Hadi gel bi' kibrit çak şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın, bana külleri kalsın Neye doğru baksam, orda hep sen varsın Bu sensiz hallerimi adını bilen yazsın *** Sevdik, sevildik, alıştık ve ayrıldık *** Biz aşkı meğer bir oyun sandık Bu yalancı baharda, ikimizde yanıldık Ama en güzel yerinde yanrım kaldık *** Hadi gel bi' kibrit çak şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın, bana külleri kalsın Neye doğru baksam, orda hep sen varsın Bu sensiz hallerimi adını bilen yazsın *** Hadi gel bi' kibrit çak şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın, bana külleri kalsın Neye doğru baksam, orda hep sen varsın Bu sensiz hallerimi adını bilen yazsın *** Hadi gel bi' kibrit çak şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın, bana külleri kalsın Neye doğru baksam, orda hep sen varsın Bu sensiz hallerimi adını bilen yazsın

Can Havli Yol doğru, yük ağır Gözden düşen yaş değil, sadece yar İmkansızsa aşk ben sana sağır Sende bana dilsiz var! *** Ağlamak nereye kadar Say, yaşadıklarımıza say! *** Kimsesi olmayan yolcular gibi Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli *** Yol doğru, yük ağır Gözden düşen yaş değil, sadece yar İmkansızsa aşk ben sana sağır Sende bana dilsiz var! *** Ağlamak nereye kadar Say, yaşadıklarımıza say! *** Kimsesi olmayan yolcular gibi Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli *** Kimsesi olmayan yolcular gibi Toplandık gidiyoruz, haydi, haydi Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var Bu kaçmak değil, bu can havli

Direniyorsun Yerin yok zannetin garip dünyada Bir damla olamadıysan sonsuz deryada Gül bile dikenin dibinde yaşıyorda Dön bir bak kalbine gerek yok feryada *** Nasip işi ayrı, hesap işi ayrı Bundan böyle bana yok senden gayrı Bundan böyle sana yok benden gayrı *** Senin olsun, benim olsun İki kalbe huzur dolsun Mutluluktan öleceğiz diyorum Direniyorsun *** Senin olsun, benim olsun İki kalbe huzur dolsun Mutluluktan öleceğiz diyorum Direniyorsun Anlamıyorsun *** Yerin yok zannetin garip dünyada Bir damla olamadıysan sonsuz deryada Gül bile dikenin dibinde yaşıyorda Dön bir bak kalbine gerek yok feryada *** Nasip işi ayrı, hesap işi ayrı Bundan böyle bana yok senden gayrı Bundan böyle sana yok benden gayrı *** Senin olsun, benim olsun İki kalbe huzur dolsun Mutluluktan öleceğiz diyorum Direniyorsun *** Senin olsun, benim olsun İki kalbe huzur dolsun Mutluluktan öleceğiz diyorum Direniyorsun Anlamıyorsun

Elveda Deme Acım derin tarifsiz Talihsiz bir yerde Ne sen onu bulabilirsin Ne ben çıkabilirim *** Acım derin tarifsiz Talihsiz bir yerde Ne sen onu bulabilirsin Ne ben çıkabilirim *** İyi günde, dar günümde Sen hep orda yanı başımda Ne oldu da ayrılmaya Bunca heves anlatsana *** Elveda deme bana sakın Sen git dargınım, kırgınım olanlara Yıllara, hayalimi çalanlara *** Elveda deme bana sakın Sen git dargınım, kırgınım olanlara Yıllara, hayalimi çalanlara *** Acım derin tarifsiz Talihsiz bir yerde Ne sen onu bulabilirsin Ne ben çıkabilirim *** İyi günde, dar günümde Sen hep orda yanı başımda Ne oldu da ayrılmaya Bunca heves anlatsana *** Elveda deme bana sakın Sen git dargınım, kırgınım olanlara Yıllara, hayalimi çalanlara *** Elveda deme bana sakın Sen git dargınım, kırgınım olanlara Yıllara, hayalimi çalanlara *** Elveda deme bana sakın Sen git dargınım, kırgınım olanlara Yıllara, hayalimi çalanlara *** Elveda *** Hayalimi çalanlara *** Elveda

Janti Gözü karaydı siyahtan kömürdü Silahtı vururdu delerdi tek bakışta Yürüyünce saatler dururdu Zamanmış mekanmış dünya kimin umrunda *** Ah be gülüm Sana benden nasıl janti bir yol olur Sen beni ittin Bilemezsin kendimden geçtim Gelemem kendime yar Gelemem kolay kolay O zaman Gel yanımda kal *** Gel de bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Beni tanırsın Bi kere sevdim yanarım aşkım adına *** Ve bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Başım önde kapına geldim Yalanı da gör arada acı kuluna *** Teni kardı beyazdı sıcaktı Yanından geçince nasıl gül kokardı Saçlar uçardı ipince Savursa uzaktan yüzümde kıyamet kopardı *** Ah be gülüm Sana benden nasıl janti bir yol olur Sen beni ittin Bilemezsin kendimden geçtim Gelemem kendime yar Gelemem kolay kolay O zaman Gel yanımda kal *** Gel de bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Beni tanırsın Bir kere sevdim yanarım aşkım adına *** Ve bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Başım önde kapına geldim Yalanı da gör arada acı kuluna *** Gelemem kendime yar Gelemem kolay kolay O zaman Gel yanımda kal *** Gel de bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Beni tanırsın Bir kere sevdim yanarım aşkım adına *** Ve bu gece yıkılsın Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına Başım önde kapına geldim Yalanı da gör arada acı kuluna

Yana Döne Gideli çok olmadı O gün unutulmadı Sonuna kadar açık Çıkıp gittiğin kapı *** Dilime ahlar düştü Işığıma gölgeler Canım acıyor inan Canım diyen sesin yokken *** Gözlerimde doluyorsun, yağıyorsun Her gece, her yeni günde Bekleniyorsun, aramıyorsun Yana döne *** Gözlerimde doluyorsun, yağıyorsun Her gece, her yeni günde Bekleniyorsun, aramıyorsun Yana döne *** Gideli çok olmadı O gün unutulmadı Sonuna kadar açık Çıkıp gittiğin kapı *** Dilime ahlar düştü Işığıma gölgeler Canım acıyor inan Canım diyen sesin yokken *** Gözlerimde doluyorsun, yağıyorsun Her gece, her yeni günde Bekleniyorsun, aramıyorsun Yana döne *** Gözlerimde doluyorsun, yağıyorsun Her gece, her yeni günde Bekleniyorsun, aramıyorsun Yana döne *** Yana döne *** Gözlerimde doluyorsun, yağıyorsun Her gece, her yeni günde Bekleniyorsun, aramıyorsun Yana döne

Bir Dünya Yok bizden hiçbi' şey olmaz Demedik mi, diyemedik mi? Ne oldu en son şimdi birbirimizi Eledik mi, elemedik mi? *** Hem inandım, hem bulandım Yalanlarından ben utandım Nasıl değişebileceğini sandım (sandım, sandım) *** Yolun düşerse bile uğrama Belki bi' dünya kırgınım sana Sen beni bıraktın ya Ağlamayı da bırak, ağlama *** Yolun düşerse bile uğrama Belki bi' dünya kırgınım sana Sen beni bıraktın ya Ağlamayı da bırak, ağlama *** Yok bizden hiçbi' şey olmaz Demedik mi, diyemedik mi? Ne oldu en son şimdi birbirimizi Eledik mi, elemedik mi? *** Hem inandım, hem bulandım Yalanlarından ben utandım Nasıl değişebileceğini sandım (sandım, sandım) *** Yolun düşerse bile uğrama Belki bi' dünya kırgınım sana Sen beni bıraktın ya Ağlamayı da bırak, ağlama *** Yolun düşerse bile uğrama Belki bi' dünya kırgınım sana Sen beni bıraktın ya Ağlamayı da bırak, ağlama *** Yolun düşerse bile uğrama Belki bi' dünya kırgınım sana Sen beni bıraktın ya Ağlamayı da bırak, ağlama *** Yolun düşerse bile uğrama Belki bi' dünya kırgınım sana Sen beni bıraktın ya Ağlamayı da bırak, ağlama

Gün Ağardı Gün ağardı Bugün de ne geldi ne de aradı Yanmaya yandı Ciğerime sanki bıçak saplandı *** Küskün müsün anlamadım Bir gittin bir daha aramadın Çok çabuk gözden çıkardın Sanma helaldi sana hakkım *** Gel gönülsüz de olsan El yerine koysan Ölür müsün bir hatır sorsan Kork be Allah'tan *** Sevsin bırak yüreğim uzaktan Yüksünmem yanmaktan Nasıl vicdanın rahat Kork be Allah'tan Kork be Allah'tan *** Gün ağardı Bugün de ne geldi ne de aradı Yanmaya yandı Ciğerime sanki bıçak saplandı *** Küskün müsün anlamadım Bir gittin bir daha aramadın Çok çabuk gözden çıkardın Sanma helaldi sana hakkım *** Gel gönülsüz de olsan El yerine koysan Ölür müsün bir hatır sorsan Kork be Allah'tan *** Sevsin bırak yüreğim uzaktan Yüksünmem yanmaktan Nasıl vicdanın rahat Kork be Allah'tan Kork be Allah'tan *** Gel gönülsüz de olsan El yerine koysan Ölür müsün bir hatır sorsan Kork be Allah'tan *** Sevsin bırak yüreğim uzaktan Yüksünmem yanmaktan Nasıl vicdanın rahat Kork be Allah'tan Kork be Allah'tan

Temelli Uyanınca hatırlamak unutmaktan acemi Öldürür geceyi Bu tekinsiz açık yara kalbime zimmetli Kıskandırır geceyi *** Uyanınca hatırlamak unutmaktan acemi Öldürür geceyi Bu tekinsiz açık yara kalbime zimmetli Kıskandırır geceyi *** Ah insafsızım, heceler kırık dökük Yangın olur, düşer kalkmaz ağrısı Dünkü serseri aşık kör kütük Bırakmaz peşini, bitmedi sancısı *** N'olur gel, istediğin kadar kal gitme Sakın gitme N'olur gel, içinden geçeni çal gitme Temelli kal *** N'olur gel, istediğin kadar kal gitme Sakın gitme N'olur gel, içinden geçeni çal gitme Temelli kal *** Benden buraya kadar Doldu elemlere verdiğim mühlet Bu afili derin sohbet uzar, bizi dağıtmadan Dağılalım millet *** Ah insafsızım, heceler kırık dökük Yangın olur, düşer kalmaz ağrısı Dünkü serseri aşık kör kütük Bırakmaz peşini, bitmedi sancısı *** N'olur gel, istediğin kadar kal gitme Sakın gitme N'olur gel, içinden geçeni çal gitme Temelli kal *** N'olur gel, istediğin kadar kal gitme Sakın gitme N'olur gel, içinden geçeni çal gitme Temelli kal *** N'olur gel, istediğin kadar kal gitme Sakın gitme N'olur gel, içinden geçeni çal gitme Temelli kal

Yüzüm Yok Bu hayatı saymam ki ben Bi' tarafı elle tutulmuyor Beni bir şey sandın mı sen Sen yokken yanıma yanaşılmıyor *** Yalnızım, gölgem bile bırakıp gitsin Hiç koymuyor, dokunmuyor kanıma Yerine bir sen, biraz sen olsan Ama olmuyor, olmuyor *** Yüzüm kalmadı yüzüne bakmaya Geri dön diye diz çöküp yalvarmaya Hiç mi koymadı bana sormamak Hangimiz diye aşkta en çok harcanan *** Birisi gider, diğeri kalır Bu mudur kader, bir taraf hep gamlanır Seven hep çeker derdi saklayıp Gülen var mıdır ben gibi hep ağlayıp *** Bu hayatı saymam ki ben Bi' tarafı elle tutulmuyor Beni bir şey sandın mı sen Sen yokken yanıma yanaşılmıyor *** Yalnızım, gölgem bile bırakıp gitsin Hiç koymuyor, dokunmuyor kanıma Yerine bir sen, biraz sen olsan Ama olmuyor, olmuyor *** Yüzüm kalmadı yüzüne bakmaya Geri dön diye diz çöküp yalvarmaya Hiç mi koymadı bana sormamak Hangimiz diye aşkta en çok harcanan *** Birisi gider, diğeri kalır Bu mudur kader, bir taraf hep gamlanır Seven hep çeker derdi saklayıp Gülen var mıdır ben gibi hep ağlayıp