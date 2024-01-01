Uçurum (Orjinal Mix) Yangın var içimde, imdat (imdat) Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat) Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Yangın var içimde, imdat (imdat, imdat, imdat) Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat, anlat, anlat) Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum

Uçurum (Extented Mix) Yangın var içimde, imdat (imdat) Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat) Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Yangın var içimde, imdat (imdat, imdat, imdat) Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat, anlat, anlat) Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum

Uçurum (Yalçın Aşan Project) Yangın var içimde, imdat (imdat) Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat) Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Yangın var içimde, imdat (imdat, imdat, imdat) Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat, anlat, anlat) Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum

Ötme Bülbül (Alaturka Version) Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? (Çok acele etme, sen bile durursun) *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Beklettin, bi' şey demedik Söylendik, düşman edindik Bu hayat benim hayatım Onu da sana mı verseydik? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? *** Olmuşsun, oturmuşsun Bilir, görür, arar, bulursun Sordun mu ne çektim diye? (Çok acele etme, sen bile durursun) *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Dırdır, vıdı vıdı, cırcır böceği Konuş, konuş, hep bir ileri beş geri Ağzın laf yapar, iyi hoş güzel ama Bi' otur, bi' düşün hem seni hem beni *** Atıp tutup söylenmek yerine Koklaşa koklaşa olamaz mıydı? Bu film burada bitebilir artık İnadım inat, ben dönmem geriye *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene *** Ötme, bülbül, ötme sakın Kalsın senin de içinde Gün olur devran döner Adabınla otur, çekil köşene