-
Yangın var içimde, imdat (imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Yangın var içimde, imdat (imdat, imdat, imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat, anlat, anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
-
Yangın var içimde, imdat (imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Yangın var içimde, imdat (imdat, imdat, imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat, anlat, anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
-
Yangın var içimde, imdat (imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Yangın var içimde, imdat (imdat, imdat, imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat, anlat, anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
-
Beklettin, bi' şey demedik
Söylendik, düşman edindik
Bu hayat benim hayatım
Onu da sana mı verseydik?
***
Beklettin, bi' şey demedik
Söylendik, düşman edindik
Bu hayat benim hayatım
Onu da sana mı verseydik?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
(Çok acele etme, sen bile durursun)
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Beklettin, bi' şey demedik
Söylendik, düşman edindik
Bu hayat benim hayatım
Onu da sana mı verseydik?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
***
Olmuşsun, oturmuşsun
Bilir, görür, arar, bulursun
Sordun mu ne çektim diye?
(Çok acele etme, sen bile durursun)
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Dırdır, vıdı vıdı, cırcır böceği
Konuş, konuş, hep bir ileri beş geri
Ağzın laf yapar, iyi hoş güzel ama
Bi' otur, bi' düşün hem seni hem beni
***
Atıp tutup söylenmek yerine
Koklaşa koklaşa olamaz mıydı?
Bu film burada bitebilir artık
İnadım inat, ben dönmem geriye
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
***
Ötme, bülbül, ötme sakın
Kalsın senin de içinde
Gün olur devran döner
Adabınla otur, çekil köşene
-
Yangın var içimde, imdat (imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Yangın var içimde, imdat (imdat, imdat, imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat, anlat, anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum