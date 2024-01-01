Yangın var içimde, imdat (imdat) Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat) Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Yangın var içimde, imdat (imdat, imdat, imdat) Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat, anlat, anlat) Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine Birine bile güvenemedi, yerine Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum *** Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum