Yangın var içimde, imdat (imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Yangın var içimde, imdat (imdat, imdat, imdat)
Durdurma yüreğini, kandırma, dök içini, anlat (anlat, anlat, anlat)
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
Birine bile güvenemedi, yerine
Denedi, denedi, hiç kimse inemedi en derine
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum
***
Şu dilime kolay ama yüreğime zor bi' durum
Kısa yolu bulamadı, yine aramız uçurum
Bugünü dünüme, yarınıma değişir giderim
Zaten bu kafada değil seni, evi bile zor bulurum